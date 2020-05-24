План «Анаконда»: где таится реальная опасность • 35 • Аналитика

В интересное время мы живем. Время, когда для того, чтобы напугать противника достаточно запустить совсем маленькую ложь и смотреть, как эту ложь в стане противника сделают огромной и до безумия гротескной. Я бы назвал такое состояние временем «замеса теста». Мука, соль, сахар, вода и немного дрожжей. Тщательно перемешай и смотри, как из кастрюли лезет на стол «живое существо».





Разговаривая с различными людьми, которые волей-неволей вынуждены сегодня интересоваться политикой и вопросами обороноспособности страны, благо режим самоизоляции, карантин и повышенная активность наших и западных СМИ этому способствует, услышал в очередной раз о страшном плане «Петля анаконды», который уже достаточно давно реализуют США. Возвращение этого «плана» уже стало надоедать, если честно.



Наиболее «современная, молодежная» часть собеседников рассказывают о том, как батальоны НАТО, расположенные, например, в Прибалтике, стали реальной угрозой для Москвы, Питера и ещё кучи российских городов, расположенных на европейской территории нашей страны. Свои рассказы они подкрепляют «исследованиями» экспертов, которые с курвиметром в руках, тщательно просчитали расстояние от расположения БТГ до этих городов.



Другие, те, что когда-то побывали в армии и ещё помнят свою службу, говорят об экономическом удушении нашей страны и необходимости «ещё вчера» создавать «собственное производство всего», как это было в СССР. Причем такое производство, чтобы не мы, а они нас догоняли. Я согласен на такой вариант. Только вот сомневаюсь, что 146 миллионов населения России сплошь научные и конструкторские гении и стахановцы в производстве.



Анаконда, которая действует как червяк

Когда-то, при Советском Союзе, в любом доме был атлас мира. Не потому, что все интересовались другими странами. Просто советские школьники изучали географию и такие атласы были необходимы. Дети вырастали, а географические карты оставались.



И большинство советских людей прекрасно понимало, глядя на политическую карту мира, что с "Анакондой" у наших врагов не получится. Есть страны, «сожрать» которые змея не сможет. Представляете бой удава и слона? Кто от кого будет убегать? Уж точно не слон.



Змея отличается от червяка тем, что не может растягиваться, тем самым увеличивая собственный рост. А СССР, при огромной величине, имел огромную границу в Заполярье. Куда не совались даже самые безумные западные вояки. "Анаконда" на южных рубежах не могла растянуться, чтобы прикрыть северные и замкнуть блокаду.



Представляю как боялся якутский школьник долгими зимними вечерами прихода американской, европейской или какой-то другой армии... Наверное, больше его боялся только сибирский охотник в тайге, бродя по своим охотничьим угодьям в сотню-другую квадратных километров. Или горец на Кавказе, сидя на камне, глядя на отару овец и рассматривая облака сверху.



Как же будут американские танки пробираться по той тропе, которую протоптали дикие горные бараны?.. Как американские бронеавтомобили будут ехать по таежным дорогам, которые появились в 30-е годы из-за того, что там проехал вездеход геологов?.. И чем же будут якуты отскребать примерзших к джипам солдат противника, просто потому, что металл при якутских температурах ломается...



Думаете, москвич или ленинградец боялся за свой город? Нет, они боялись за европейские столицы, за американскую столицу. Просто потому, что каждую субботу ездил на дачу и видел как охраняют небо этих городов от возможных желающих сбросить туда какую-нибудь гадость. При этом хорошо зная, что, к примеру, американская столица в этом отношении выглядит как ковбой в бане. Ничего кроме шляпы…



Однако вся проблема в том, что сегодня нет той страны, в которой за безопасность "не переживали охотники, рыболовы и школьники". Её нет. Её расшатали, подточили, развалили. Причём без непосредственного вмешательства натовских батальонных тактических групп. Оказалось, что не БТГ едиными...







То, что происходит сегодня в мировой политике, это всего лишь продолжение давно ведущейся против нашего народа кампании. И началась она не сегодня, не вчера и даже не позавчера. Это кампания велась против нас всегда! Периодически переходя в фазу горячей войны. Просто сегодня изменился тип конфликтов. Что обусловлено развитием систем вооружения и созданием мировой экономической системы, куда вошли и мы.



Противники России всегда старались развалить и уничтожить нас, как единое государство. Частично это удалось в 1991 году. От СССР «отщипнули» края и пошёл полномасштабный развал, который аукается по сей день.



Мы готовились защищаться автоматами и ракетами, а нас уничтожили жвачкой и целлофановыми пакетами с красивыми картинками, джинсами и японскими часами, автомобилями и телевизорами. И самое мерзкое, мы понимали, как понимаем и сегодня, как это делается. Только вот высшее политическое руководство не посчитало опасность серьезной. "Анаконда" не вне России, анаконда внутри.



Как выглядит настоящая «анаконда»- стратегия изнурения страны

То, о чем я сегодня говорю, прекрасно видно на сегодняшней Украине. Если употреблять современные термины, то можно сказать так: гибридная война Запада против Украины привела к победившей цветной революции. Запад достаточно долгое время готовил в стране «пятую колонну» и выращивал протестные настроения, особенно у молодежи, которые и привели к потере суверенитета Украины и установлению полного контроля Запада над этой страной.



Очень неприятно осознавать, что вас используют как половую тряпку. Однако, именно так и создаются условия для государственного переворота. Так было во времена распада СССР, так было в Ираке, так было на Украине и многих других странах. Вспомните уровень тех чиновников и политиков, которые выступили во главе этих переворотов. Это далеко не среднее звено руководства страны. А, в случае с СССР, это, по сути, сам руководитель страны.



Как формируют пятую колонну, известно. Подкуп, шантаж, запугивание и другие известные методы вербовки никто не отменял.



Проворовавшийся чиновник, любвеобильный политик, вечно безденежный генерал... Ведь именно так и было. Именно потому и тратит государство столько сил на выявление таких людей. Именно потому и работают специалисты по выявлению слабых мест чиновников и политиков.



Кроме возможности в дальнейшем использовать «своего человека» для захвата власти, специалисты даже в период подготовки переворота получают от него информацию огромной важности. Это информация о слабых местах государства, куда нужно ударить. Как ударить решается уже в зависимости от фазы работы.



Вторым важнейшим звеном, которое можно условно назвать составной частью «Анаконды», являются СМИ. Информационная война, которая ведется даже сейчас, в эту минуту, играет не менее важную роль, чем танки и самолеты. Помните как много наших молодых людей вдруг поехали учиться в США и в другие страны Запада. Как после распада СССР весь демократический мир озаботился «дремучей безграмотностью» советской молодежи.



Не надо думать, что молодые люди, которые учились на Западе, это сплошь предатели и «бойцы невидимого фронта». Нет, таких достаточно мало. И «учатся они в известных «университетах». Остальные же создают общий фон доброжелательного отношения к выбранной стране-жертве. Однако, в период госпереворота именно выпускники западных университетов становятся «рупорами правды». Вспомните тех, кто призывал молодежь на майдан. Спад российской экономики неминуем. В Минэкономразвития спрогнозировали глубину и продолжительность



Кроме журналистов есть и ещё одна незаметная категория людей, которая внедряется в страну. Это специалисты в области экономики, психологии, политологии и других областей знаний. Вроде бы, эти-то как могут влиять на мозг человека? А вы посмотрите на страницы либеральных изданий. Кто комментирует абсолютно бредовые статьи либеральных экономистов «от сохи», историков-«википедистов», политиков с первого курса вуза.



Обязательно увидите доктора наук, кандидата наук, даже академика какой-нибудь академии. Согласитесь, авторитет научного звания магически действует на часть населения страны. Шариковское «мы в университетах не обучались» до сих пор некоторыми у нас произносится с гордостью. Но к «ученому человеку» прислушиваются даже такие люди.



Сюда же относятся и псевдорелигиозные организации, хакеры, блогеры, криминальные структуры. Это прекрасный способ воздействия на сознание людей.



Ну и третья часть изучаемой «змеи». Собственно военная составляющая. Тут работа ведется по двум направлениям. Первое: замена вооружения на более лучшее, западное. При этом совершенно не важно качество самого вооружения. Есть пятая колонна, она поможет протолкнуть эту мысль в высших эшелонах власти. Да и от «гуманитарной помощи для создания эффективной обороны страны» ещё никто не отказывался.



А это специалисты по ремонту и эксплуатации вооружения и техники, специалисты по организации системы разведки, специалисты других областей военного искусства. В конечном итоге, мы получаем слепую веру в мощь западного вооружения и неверие в собственные силы. Посмотрите на отношение к «Джавелинам» на Украине.



«Удав» в России

Мне иногда кажется, что мы специально не видим «змею», которая «греется у нас на груди». Сколько грязи ежедневно выливают на Россию зачастую те, кто в ней живёт. Сколько фейков разоблачается ежедневно... И ничего. Мы терпим, мы говорим о толерантности. Мы с гордостью говорим, что у нас свободы больше , чем на Западе.



Это там сажают в тюрьму за фейки по отношению к государству и его гражданам. Это там полицейский применяет самые жесткие меры лишь при подозрении об опасности для его жизни или здоровью. Это там разгоняют незаконные митинги и демонстрации резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и водометами. А мы толерантные. Мы не трогаем "онижедетей".



Мы не замечаем простых вещей, которые творятся в мире. Что, кто-то не понимает почему наращивается военная активность НАТО в Польше и Прибалтике? Почему зашевелились наши «партнеры» в Арктике, на южных границах, в Черном море. Зачем оборудуется второй позиционный район ПРО США в Польше?



Или кто-то не понимает почему не решается проблема войны на Украине? В Закавказье? В Центральной Азии? Мы забыли под чьим контролем находятся Балканы? О «дальних рубежах», вроде Кубы, Никарагуа, Венесуэлы я и вспоминать не хочу. Там развертываются откровенно антироссийские действия. Значит, скоро может «докатиться» каким-то образом и до нас.



Как необходимо работать с "Анакондой"

Прежде всего пора реально заняться определением источников финансирования протестного движения как такового. Это необходимо сделать уже потому, что именно эти источники так же финансируют вооруженные и даже террористические формирования. Причем, не надо все валить на Запад. Судя по некоторым известным организациям оппозиции, отлажены механизмы использования внутрироссийских возможностей. Все об этом знают и даже говорят, но никто не пытается перекрыть эти источники. Порой весьма крупные политики, чиновники, экономисты похлеще любой "неполживой" оппозиции отстаивают интересы совсем не российского народа, принимают решения, которые идут вразрез с национальными интересами, наносят удар по самым незащищённым категориям россиян. Такого рода деятели, по сути, и есть то воплощение пресловутой "Анаконды", которая норовит затянуть несколько колец на теле России. «Ослябя» против «Микасы»



Отсюда следующий шаг. Необходимо определить лидеров, которые способны не только возглавить протесты в активной фазе, но и свести ситуацию к масштабному народному недовольству. Не тех, кто сегодня на слуху, это чаще всего просто говорящие головы, а тех, кто подготовлен именно к силовому захвату власти.



Продолжая далее, вытекает следующая задача. Кроме лидеров где-то готовят и боевиков. Сказки о том, что люди, никогда не проходившие военной подготовки, способны эффективно использовать оружие в боях с подготовленным противником, пора забыть. Нужно искать лагеря подготовки и у себя на территории, и за рубежом.



Отсюда следует. Существуют отлаженные сети транспортировки боевиков, оружия, финансов, снабжения, разведки и мониторинга обстановки внутри страны. Их необходимо взять под контроль немедленно. Перекрыть любые возможности такой деятельности.



Мне кажется, понимание этого крайне важно для безопасности страны, для защиты интересов народа. В интересное время мы живем. Время, когда для того, чтобы напугать противника достаточно запустить совсем маленькую ложь и смотреть, как эту ложь в стане противника сделают огромной и до безумия гротескной. Я бы назвал такое состояние временем «замеса теста». Мука, соль, сахар, вода и немного дрожжей. Тщательно перемешай и смотри, как из кастрюли лезет на стол «живое существо».Разговаривая с различными людьми, которые волей-неволей вынуждены сегодня интересоваться политикой и вопросами обороноспособности страны, благо режим самоизоляции, карантин и повышенная активность наших и западных СМИ этому способствует, услышал в очередной раз о страшном плане «Петля анаконды», который уже достаточно давно реализуют США. Возвращение этого «плана» уже стало надоедать, если честно.Наиболее «современная, молодежная» часть собеседников рассказывают о том, как батальоны НАТО, расположенные, например, в Прибалтике, стали реальной угрозой для Москвы, Питера и ещё кучи российских городов, расположенных на европейской территории нашей страны. Свои рассказы они подкрепляют «исследованиями» экспертов, которые с курвиметром в руках, тщательно просчитали расстояние от расположения БТГ до этих городов.Другие, те, что когда-то побывали в армии и ещё помнят свою службу, говорят об экономическом удушении нашей страны и необходимости «ещё вчера» создавать «собственное производство всего», как это было в СССР. Причем такое производство, чтобы не мы, а они нас догоняли. Я согласен на такой вариант. Только вот сомневаюсь, что 146 миллионов населения России сплошь научные и конструкторские гении и стахановцы в производстве.Когда-то, при Советском Союзе, в любом доме был атлас мира. Не потому, что все интересовались другими странами. Просто советские школьники изучали географию и такие атласы были необходимы. Дети вырастали, а географические карты оставались.И большинство советских людей прекрасно понимало, глядя на политическую карту мира, что с "Анакондой" у наших врагов не получится. Есть страны, «сожрать» которые змея не сможет. Представляете бой удава и слона? Кто от кого будет убегать? Уж точно не слон.Змея отличается от червяка тем, что не может растягиваться, тем самым увеличивая собственный рост. А СССР, при огромной величине, имел огромную границу в Заполярье. Куда не совались даже самые безумные западные вояки. "Анаконда" на южных рубежах не могла растянуться, чтобы прикрыть северные и замкнуть блокаду.Представляю как боялся якутский школьник долгими зимними вечерами прихода американской, европейской или какой-то другой армии... Наверное, больше его боялся только сибирский охотник в тайге, бродя по своим охотничьим угодьям в сотню-другую квадратных километров. Или горец на Кавказе, сидя на камне, глядя на отару овец и рассматривая облака сверху.Как же будут американские танки пробираться по той тропе, которую протоптали дикие горные бараны?.. Как американские бронеавтомобили будут ехать по таежным дорогам, которые появились в 30-е годы из-за того, что там проехал вездеход геологов?.. И чем же будут якуты отскребать примерзших к джипам солдат противника, просто потому, что металл при якутских температурах ломается...Думаете, москвич или ленинградец боялся за свой город? Нет, они боялись за европейские столицы, за американскую столицу. Просто потому, что каждую субботу ездил на дачу и видел как охраняют небо этих городов от возможных желающих сбросить туда какую-нибудь гадость. При этом хорошо зная, что, к примеру, американская столица в этом отношении выглядит как ковбой в бане. Ничего кроме шляпы…Однако вся проблема в том, что сегодня нет той страны, в которой за безопасность "не переживали охотники, рыболовы и школьники". Её нет. Её расшатали, подточили, развалили. Причём без непосредственного вмешательства натовских батальонных тактических групп. Оказалось, что не БТГ едиными...То, что происходит сегодня в мировой политике, это всего лишь продолжение давно ведущейся против нашего народа кампании. И началась она не сегодня, не вчера и даже не позавчера. Это кампания велась против нас всегда! Периодически переходя в фазу горячей войны. Просто сегодня изменился тип конфликтов. Что обусловлено развитием систем вооружения и созданием мировой экономической системы, куда вошли и мы.Противники России всегда старались развалить и уничтожить нас, как единое государство. Частично это удалось в 1991 году. От СССР «отщипнули» края и пошёл полномасштабный развал, который аукается по сей день.Мы готовились защищаться автоматами и ракетами, а нас уничтожили жвачкой и целлофановыми пакетами с красивыми картинками, джинсами и японскими часами, автомобилями и телевизорами. И самое мерзкое, мы понимали, как понимаем и сегодня, как это делается. Только вот высшее политическое руководство не посчитало опасность серьезной. "Анаконда" не вне России, анаконда внутри.То, о чем я сегодня говорю, прекрасно видно на сегодняшней Украине. Если употреблять современные термины, то можно сказать так: гибридная война Запада против Украины привела к победившей цветной революции. Запад достаточно долгое время готовил в стране «пятую колонну» и выращивал протестные настроения, особенно у молодежи, которые и привели к потере суверенитета Украины и установлению полного контроля Запада над этой страной.Очень неприятно осознавать, что вас используют как половую тряпку. Однако, именно так и создаются условия для государственного переворота. Так было во времена распада СССР, так было в Ираке, так было на Украине и многих других странах. Вспомните уровень тех чиновников и политиков, которые выступили во главе этих переворотов. Это далеко не среднее звено руководства страны. А, в случае с СССР, это, по сути, сам руководитель страны.Как формируют пятую колонну, известно. Подкуп, шантаж, запугивание и другие известные методы вербовки никто не отменял.Проворовавшийся чиновник, любвеобильный политик, вечно безденежный генерал... Ведь именно так и было. Именно потому и тратит государство столько сил на выявление таких людей. Именно потому и работают специалисты по выявлению слабых мест чиновников и политиков.Кроме возможности в дальнейшем использовать «своего человека» для захвата власти, специалисты даже в период подготовки переворота получают от него информацию огромной важности. Это информация о слабых местах государства, куда нужно ударить. Как ударить решается уже в зависимости от фазы работы.Вторым важнейшим звеном, которое можно условно назвать составной частью «Анаконды», являются СМИ. Информационная война, которая ведется даже сейчас, в эту минуту, играет не менее важную роль, чем танки и самолеты. Помните как много наших молодых людей вдруг поехали учиться в США и в другие страны Запада. Как после распада СССР весь демократический мир озаботился «дремучей безграмотностью» советской молодежи.Не надо думать, что молодые люди, которые учились на Западе, это сплошь предатели и «бойцы невидимого фронта». Нет, таких достаточно мало. И «учатся они в известных «университетах». Остальные же создают общий фон доброжелательного отношения к выбранной стране-жертве. Однако, в период госпереворота именно выпускники западных университетов становятся «рупорами правды». Вспомните тех, кто призывал молодежь на майдан.Кроме журналистов есть и ещё одна незаметная категория людей, которая внедряется в страну. Это специалисты в области экономики, психологии, политологии и других областей знаний. Вроде бы, эти-то как могут влиять на мозг человека? А вы посмотрите на страницы либеральных изданий. Кто комментирует абсолютно бредовые статьи либеральных экономистов «от сохи», историков-«википедистов», политиков с первого курса вуза.Обязательно увидите доктора наук, кандидата наук, даже академика какой-нибудь академии. Согласитесь, авторитет научного звания магически действует на часть населения страны. Шариковское «мы в университетах не обучались» до сих пор некоторыми у нас произносится с гордостью. Но к «ученому человеку» прислушиваются даже такие люди.Сюда же относятся и псевдорелигиозные организации, хакеры, блогеры, криминальные структуры. Это прекрасный способ воздействия на сознание людей.Ну и третья часть изучаемой «змеи». Собственно военная составляющая. Тут работа ведется по двум направлениям. Первое: замена вооружения на более лучшее, западное. При этом совершенно не важно качество самого вооружения. Есть пятая колонна, она поможет протолкнуть эту мысль в высших эшелонах власти. Да и от «гуманитарной помощи для создания эффективной обороны страны» ещё никто не отказывался.А это специалисты по ремонту и эксплуатации вооружения и техники, специалисты по организации системы разведки, специалисты других областей военного искусства. В конечном итоге, мы получаем слепую веру в мощь западного вооружения и неверие в собственные силы. Посмотрите на отношение к «Джавелинам» на Украине.Мне иногда кажется, что мы специально не видим «змею», которая «греется у нас на груди». Сколько грязи ежедневно выливают на Россию зачастую те, кто в ней живёт. Сколько фейков разоблачается ежедневно... И ничего. Мы терпим, мы говорим о толерантности. Мы с гордостью говорим, что у нас свободы больше , чем на Западе.Это там сажают в тюрьму за фейки по отношению к государству и его гражданам. Это там полицейский применяет самые жесткие меры лишь при подозрении об опасности для его жизни или здоровью. Это там разгоняют незаконные митинги и демонстрации резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и водометами. А мы толерантные. Мы не трогаем "онижедетей".Мы не замечаем простых вещей, которые творятся в мире. Что, кто-то не понимает почему наращивается военная активность НАТО в Польше и Прибалтике? Почему зашевелились наши «партнеры» в Арктике, на южных границах, в Черном море. Зачем оборудуется второй позиционный район ПРО США в Польше?Или кто-то не понимает почему не решается проблема войны на Украине? В Закавказье? В Центральной Азии? Мы забыли под чьим контролем находятся Балканы? О «дальних рубежах», вроде Кубы, Никарагуа, Венесуэлы я и вспоминать не хочу. Там развертываются откровенно антироссийские действия. Значит, скоро может «докатиться» каким-то образом и до нас.Прежде всего пора реально заняться определением источников финансирования протестного движения как такового. Это необходимо сделать уже потому, что именно эти источники так же финансируют вооруженные и даже террористические формирования. Причем, не надо все валить на Запад. Судя по некоторым известным организациям оппозиции, отлажены механизмы использования внутрироссийских возможностей. Все об этом знают и даже говорят, но никто не пытается перекрыть эти источники. Порой весьма крупные политики, чиновники, экономисты похлеще любой "неполживой" оппозиции отстаивают интересы совсем не российского народа, принимают решения, которые идут вразрез с национальными интересами, наносят удар по самым незащищённым категориям россиян. Такого рода деятели, по сути, и есть то воплощение пресловутой "Анаконды", которая норовит затянуть несколько колец на теле России.Отсюда следующий шаг. Необходимо определить лидеров, которые способны не только возглавить протесты в активной фазе, но и свести ситуацию к масштабному народному недовольству. Не тех, кто сегодня на слуху, это чаще всего просто говорящие головы, а тех, кто подготовлен именно к силовому захвату власти.Продолжая далее, вытекает следующая задача. Кроме лидеров где-то готовят и боевиков. Сказки о том, что люди, никогда не проходившие военной подготовки, способны эффективно использовать оружие в боях с подготовленным противником, пора забыть. Нужно искать лагеря подготовки и у себя на территории, и за рубежом.Отсюда следует. Существуют отлаженные сети транспортировки боевиков, оружия, финансов, снабжения, разведки и мониторинга обстановки внутри страны. Их необходимо взять под контроль немедленно. Перекрыть любые возможности такой деятельности.Мне кажется, понимание этого крайне важно для безопасности страны, для защиты интересов народа. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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