«Пламя войны и бедствия»: Пхеньян призвал Южную и Северную Корею объединиться против американской угрозы

В Пхеньяне полагают, что Северной и Южной Корее необходимо объединиться, и в этот процесс не должны вмешиваться другие государства. По оценке руководства КНДР, США лишь разжигают ядерную войну и «приносят бедствия». При этом испытания северокорейских ракет не препятствуют примирению, говорится в соответствующем обращении Пхеньяна к корейской нации.

Руководство КНДР обратилось к корейцам во всём мире с призывом объединиться и противостоять американской угрозе. Послание было принято на объединённом собрании правительства, политических партий и организаций страны 24 января. Его текст опубликовало государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Пхеньян призвал всех корейцев «дома и за рубежом» объединить усилия по защите мира и противостоять США, которые провоцируют ядерную войну, «зажигают опасное пламя и приносят бедствия» на земли Корейского полуострова.

«Всем нашим соотечественникам надо стать щитом и монолитной крепостью в борьбе за безопасность нации и мир на этой земле», — говорится в обращении.

Глава КНДР Ким Чен Ын на ядерных испытаниях

AFP

Отмечается также, что необходимо «решительно сорвать попытки злобно придираться» к ракетно-ядерной программе Пхеньяна. По оценке правительства КНДР, испытания ракет не являются препятствием для оздоровления межкорейских отношений.

Самостоятельное объединение

В послании к нации также отмечается, что корейцы должны воссоединиться без вмешательства извне. Как отмечается, произойти это должно по их собственному сценарию.

«Поднимемся как один на всенациональную борьбу за оздоровление межкорейских отношений, пробив брешь на пути к самостоятельному воссоединению», — говорится в документе.

Предлагается действовать в соответствии с декларациями от 15 июня 2000 года и 4 октября 2007 года, которые были приняты по итогам двух межкорейских саммитов в Пхеньяне. Тогда лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с южнокорейскими президентами Ким Дэ Чжуном и Но Му Хёном.

В этих документах также делается упор на самостоятельное воссоединение Южной и Северной Кореи.

«Атмосфера воссоединения»

КНДР предлагает постепенно активизировать гуманитарные контакты между Югом и Севером. Жителям обеих стран «разных слоёв» предлагается свободно передвигаться воздушным, морским и наземным транспортом, чтобы общаться друг с другом.

Кроме того, следует развивать контакты между политическими партиями и целыми отраслями, чтобы «поднять атмосферу воссоединения», а также упразднить устаревшие юридические и системные механизмы, мешающие примирению и сплочённости нации.

Пхеньян призывает сделать всё возможное, чтобы 2018-й стал «годом крутого поворота и крупных событий», который «будет вечно блистать в летописи объединения Родины».

Вмешательство США

За отношениями на Корейском полуострове наблюдают во всём мире. Нации, разделённые политической идеологией, пытаются самостоятельно наладить контакт. При этом в процесс периодически вмешиваются зарубежные страны, у которых своё представление о том, как должна выглядеть единая Корея.

Так, по итогам нескольких раундов переговоров между Югом и Севером были достигнуты договорённости, согласно которым на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане приедет делегация чиновников и артистов из КНДР. Затем представители Сеула и Пхеньяна согласовали с Международным олимпийским комитетом участие в Играх северокорейских спортсменов.

На этом фоне США продолжают давление на северокорейский режим и выступают за введение новых санкций. В среду, 24 января, Вашингтон сообщил, что в американский санкционный список были включены ещё 16 физических и девять юридических лиц КНДР. Также ограничения были расширены в отношении шести судов и Министерства нефтяной промышленности КНДР.

Кроме того, Пентагон совместно с Южной Кореей и Японией периодически проводит учения у границ КНДР. В ответ северокорейский лидер активно развивает ядерную программу — под тем предлогом, что стране необходимо отражать возможное нападение.

Испытания ракет КНДР осуждает всё международное сообщество.

Позиция Москвы

Россия выступает за мирное урегулирование ситуации на полуострове. Москва не раз заявляла, что санкции против КНДР только накаляют ситуацию.

«Санкции имеют право на существование только в том случае, если они согласованы в Совете Безопасности ООН. И если они реально могут продвинуть ситуацию в направлении решения имеющихся проблем. Ни первого, ни второго в решении США нет и в помине», — отметил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв, комментируя последнее расширение ограничительных мер США в отношении КНДР.

Кроме того, в Кремле подчёркивают, что совместные военные учения США и Южной Кореи провоцируют Пхеньян на ответные меры. Отказ от подобных манёвров лёг в основу «дорожной карты» по урегулированию ситуации в Корее, которую разработали Москва и Пекин. Целью этой программы является «формирование в Северо-Восточной Азии механизма прочного мира с одновременным решением проблем Корейского полуострова, включая его денуклеаризацию».