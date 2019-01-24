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Пламя революции
24 января 2019, 15:24 • 73 • Карикатуры
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке совершения государственного переворота в стране.
© Виталий Подвицкий
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