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Пламя революции

24 января 2019, 15:24  •  73 • Карикатуры

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке совершения государственного переворота в стране.

© Виталий Подвицкий

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