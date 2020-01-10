Пламя, дым, пришлось прервать репортаж: вместе с "высотным" видео пуска "Кинжалов" опубликовали и корабельное

Пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов накануне сняли на видео. А теперь роликом делится телеканал "Звезда". Напомним, за пуском наблюдал президент России Владимир Путин, а после главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов доложил об успешном проведении манёвров.

Запуск ракет осуществили истребители МиГ-31К. Цель "Кинжала" находилась на одном из полигонов. Кадры, публикуемые в эти минуты "Звездой", это, фактически, статичный ролик с запуском с борта самолётов. Но в том же материале есть ещё одно видео - это пуск "Кинжалов" с борта корабля "Адмирал Григорович", где представлен репортаж. Корреспондент начинает: "Увидеть саму ракету лишь на мгновение...", а после слышится звук запуска. Женщина сначала пытается продолжать репортаж, но после закрывает уши. Рядом стоять сложно, а на заднем плане видны пламя и облака дыма. По мере движения ракеты шум нарастает, и репортаж снова приходится прерывать. Зато пуск запечатлён во всей красе.

Добавим, в общей сложности во вчерашних совместных учениях были задействованы более 30 кораблей, а также подлодка и более 40 летательных аппаратов, в том числе, Су-30СМ или, например, Ту-95.