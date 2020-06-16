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Плахотнюку пора домой – ему отказали предоставить убежище в США

16 июня 2020, 15:00  •  64 • Украина
В Молдавии вышел на свободу Вячеслав Платон, знающий подробности «кражи века»
Беглый молдавский олигарх и экс-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк больше не сможет оставаться на территории Соединённых Штатов. Поданный им иск о предоставлении политического убежища отклонён Федеральным судом.
Напомним, в январе этого года к Плахотнюку и членам его семьи применили персональные санкции, вследствие чего американские визы были аннулированы. А госсекретарь Майк Помпео сделал официальное заявление по поводу молдавского олигарха, отметив, что «Вашингтон осуждает молдавского политика за действия, поставившие под угрозу независимость демократических институтов Молдовы». После этого Влад Плахотнюк и подал иск в суд, пытаясь оспорить Майка Помпео, мотивируя тем, что «его жизнь и свобода подвергается серьёзной опасности».
Свобода Плахотнюка действительно подвергается на родине большой опасности – против него в Молдове выдвинут ряд обвинений за экономические и политические преступления, его обвиняют в соучастии кражи миллиарда долларов из банковской системы страны, ордер на его арест уже выдан, а запрос в США с требованием выдать Плахотнюка молдавскому правосудию готов.
Но в Молдавии случилась ещё одна большая неприятность для Плахотнюка – в понедельник, 15 июня, на свободу вышел Вячеслав Платон, молдавский бизнесмен, отсидевший в тюрьме четыре года из 18 лет, к которым приговорил его контролируемый Плахотнюком суд.
Олигарх делал всё возможное, чтобы Платон оставался в тюрьме – слишком много он знает о том, что происходило за кулисами молдавской политики времён Плахотнюка. И старался не зря – Платон, оказавшись в понедельник на свободе, уже начал говорить.
По его словам, теперь у него есть цель – «наказать виновных в краже миллиарда».
При этом Платон назвал Андриана Канду (лидера парламентской группы Pro Moldova) «архитектором кражи миллиарда», также замешан в этом деле, по его словам, бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ.
«Я всю группировку вывел на чистую воду. Канду – архитектор кражи миллиарда. Я представлю доказательство, что он сконструировал схему, давал указания, отвечал, чтобы Нацбанк выдал эти деньги. В краже миллиарда замешаны и другие политики: Уланов, Лянкэ и еще парочка фигур, которых я не хочу называть, чтобы они не сбежали из страны»,
– заявил Платон журналистам, отметив, что у него есть много записей разговоров, которые «удивят многих».
«Мой выход угрожает банде Pro Moldova. Меньше всего я сегодня хочу играть в политику и продвигать Додона или Санду. Я хочу доказать, что это не страна импотентов. Страну ограбили, я представлю доказательства, схемы, механизмы возврата, институциональные механизмы»,
– пообещал бизнесмен. И призвал всех виновных прямо сейчас «бежать в прокуратуру и писать явки с повинной».
Похоже, что в ближайшие дни Молдову ждёт много открытий, которые могут изменить расстановку сил на политической арене страны.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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