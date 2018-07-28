Плахотнюку не хватает времени – выборы в Молдове отодвинули на 2019 год

Додон заявил об агонии власти

Молдавские депутаты таки утвердили дату очередных выборов. Весьма неожиданную. Несмотря на то, что полномочия парламента Молдовы заканчиваются в конце ноября текущего года, голосование за новый состав законодательного органа назначено на 24 февраля 2019-го. Спикер парламента Андриан Канду пояснил столь странный выбор даты туманно – мол, закон-то позволяет держать страну в подвешенном состоянии: по его словам, молдавская конституция определяет, что выборы нового депутатского корпуса должны пройти не позднее, чем через три месяца после завершения полномочий прежнего. А так как эти выборы в Молдове пройдут по смешанной системе, до 24 февраля как раз будет время к ним подготовиться.

Куда более ясно высказался президент Молдовы Игорь Додон: «Что делает власть, когда знает, что ее дни сочтены? Отодвигает как можно дальше дату выборов, продлевая свою агонию. Именно это происходит сейчас с правительством демократов. Получая удары от парламентской и внепарламентской оппозиции, подвергаясь жесткой критике со стороны зарубежных партнёров, не имея поддержки в обществе, эта власть уцепилась за последнюю спасительную соломинку – перенос даты парламентских выборов. Но это лишь оттягивание их сокрушительного поражения – как говорится, перед смертью не надышишься».

Действительно, у власти есть огромные проблемы, главная из которых – отсутствие поддержки населения на уровне, позволяющем строить планы на сохранение status quo, когда фактически Молдовой управляет один человек – Влад Плахотнюк. Управляет через свою партию (ДПМ), своё парламентское большинство, своё правительство, своих ставленников в силовых структурах и примэриях. Предвыборный расклад на сегодняшний день таков: ПСРМ – 36%, PAS – 16%, DA и ДПМ – по 9%. Это данные Международного республиканского института (IRI) Джона Маккейна, который постоянно мониторит предвыборную ситуацию в Молдове. Несколькими месяцами ранее Ассоциация социологов и демографов Молдовы определяла рейтинг социалистов примерно на том же уровне – 36,9%, PAS поддерживали 14,1% избирателей, ДПМ – 7,8%, DA – 6,5% (логично, что у этой партии рейтинг стал выше после выборов генерального примара Кишинёва и скандала после отмены их итогов – ведь победил лидер DA Андрей Нэстасе).

Проценты эти говорят, во-первых, о том, что в будущем парламенте Плахотнюку, возможно, придётся действовать в связке с Майей Санду (PAS) и Андреем Нэстасе (DA), личный рейтинг которых значительно выше, чем поддержка лидера ДПМ. Однако тандем унионистов Санду – Нэстасе давно позиционирует себя оппозицией другому тандему, обвиняя Додона в подыгрывании Плахотнюку. Социалистам же, несмотря на их высокие рейтинги, вообще не с кем договариваться – и ДПМ, и PAS, и DA являются их идеологическими противниками.

Кроме того, невидимая ныне часть молдавского политического айсберга – это мажоритарные депутаты, которых в новом парламенте будет половина. И вот здесь всё возможно, особенно для ДПМ, имеющих и на местах «своих людей», и в центральных органах власти. Административный ресурс творит чудеса и легко превращает 9% в гораздо более весомую цифру. Не случайно и PAS, и DA с самого начала выступали против смешанной системы выборов, да и сейчас требуют её отменить. Санду и Нэстасе после аннулирования итогов выборов в Кишинёве приложили руки к резолюции Европарламента, где содержится требование к Еврокомиссии приостановить финансирование Молдовы до парламентских выборов. Одной из причин столь жёсткого подхода назван переход к смешанной системе, который в Венецианской комиссии и ОБСЕ считают несвоевременным. Европа тоже опасается, что Молдова останется в тех же руках, что и прежде – в руках Плахотнюка. Помощь ЕС Молдове в размере 100 миллионов евро заморожена до лучших времён, особо европейцы обратили внимание на то, что в будущем финансовая помощь должна быть увязана с проведением парламентских выборов «в соответствии с международно признанными стандартами».

То, что ДПМ отодвигает дату грядущих выборов на 2019 год, означает, что Плахотнюку необходимо больше времени, чтобы победа его кандидатов в мажоритарных округах не вызвала вопросов у Европы. И хотя Додон предупреждает, что «перед смертью не надышишься», ДПМ себя хоронить не собирается. А вот социалисты при всех их внушительных рейтингах стоят перед серьёзнейшими вызовами: им необходимо в первую очередь подтвердить эти рейтинги на местах, чтобы получить не менее 35-40 мест в будущем парламенте как минимум; далее им понадобится заручиться поддержкой 11-16 независимых депутатов, чтобы создать парламентское большинство, сформировать правительство и провести в жизнь все те инициативы, которые декларирует Игорь Додон.

Президент Молдовы надеется, что ПСРМ сразу возьмёт большинство мест в парламенте, но пока это не подтверждают социологи. Если же 51 мандат социалистам выиграть на выборах не удастся, Додон предполагает вариант договорённостей с «частью независимых депутатов, которые пройдут по одномандатным округам». Однако «независимых» может оказаться слишком мало (если они вообще появятся). Связку с ДПМ Додон сразу отбрасывает. Соглашения с PAS и DA невозможны. Президент Молдовы уповает ещё на одни выборы – внеочередные, если парламентское большинство никому сформировать не удастся: и уж на этих-то выборах, по мнению Додона, «партия социалистов получит еще больше мандатов».

Желание президента Молдовы представить своим избирателям оптимистичный для социалистов расклад понять можно, но на деле перспективы Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не столь радужны. В случае подтверждения данных социологов на выборах молдавские социалисты могут оказаться перед тупиковым выбором: либо всё же договариваться с Демпартией Плахотнюка (ДПМ), либо снова уходить в оппозицию, если, несмотря на разногласия, Плахотнюк найдёт общий язык со своими оппонентами из PAS и DA. Либо – затяжной политический кризис с чередой выборов. А это грозит вылиться в очередную «революцию», технологии которых отлично отработаны на многих странах. Для Молдовы это опасно вдвойне: революционные перевороты здесь чреваты не просто сменой системы власти, а вмешательством Румынии, обострением в Приднестровье и, конечно, в Гагаузии.

Смешанная система выборов, за которую вместе с ДПМ голосовала и ПСРМ, сыграла и с левыми, и с правыми злую шутку: как ни крути, при существующем положении вещей, когда в руках у Влада Плахотнюка сконцентрирован административный ресурс и деньги, обеспечивающие ему неограниченное влияние в мажоритарных округах, результат выборов зависит исключительно от договорённостей с этим «владельцем» Молдовы. Альтернатива этому для социалистов только одна – «перепрыгнуть» через свой рейтинг и получить 51 место в парламенте. Возможно ли это?