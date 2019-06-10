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Плахотнюка просят не бузить и отползти в оппозицию

10 июня 2019, 13:54  •  25 • Украина
Евросоюз одобрил решения парламента Молдовы
События в Молдове прокомментировали эксперты, политики и общественные деятели.
Так президент Института стратегических инициатив, бывший посол Республики Молдова в Австрии Андрей Попов уверен, что именно Демократическая партия пытается совершить государственный переворот, а узурпация власти, в которой обвиняют президента страны, на самом деле наблюдается со стороны руководства ДПМ – Влада Плахотнюка, Павла Филипа и Андриана Канду.
«Я так понимаю, что Влад Плахотнюк и его близкий круг не были готовы к событиям, произошедшим в течение последних суток. Они не рассматривали варианта отказа от власти, и они не думают, что им придется её потерять. Но переворот не может быть осуществлён ими в одиночку без активной поддержки сотен и тысяч чиновников, руководителей учреждений, государственных служащих, офицеров, прокуроров и судей», – уверен эксперт. В связи с чем он обратился к чиновникам с призывом не становиться соучастниками преступления.
«Я понимаю, насколько трудно открыто перейти на сторону народа и конституционной власти. Я понимаю, как трудно уйти в отставку в знак протеста. Но сказать нет вы, конечно же, можете!», – считает Попов.
По мнению конституционного эксперта Теодора Кырнаца, именно Конституционный суд своими непродуманными решениями спровоцировал обострение обстановки в стране. Не имея доступа к документам, которые принимали в парламенте, КС не имел права распускать парламент. Да и сам срок, объявленный КС, когда закончились полномочия депутатов, определён неправильно. Конституционный эксперт заявил, что полномочия депутатов действительны до 21 июня, а не до 7 июня.
Кандидат в башканы Гагаузии Ирина Влах заявила, что поддерживает законно избранного президента страны и легитимный парламент.
«Гагаузия с вами», – написала Ирина Влах на своей странице в социальной сети Facebook.
Поддержал новое правительство и мэр города Тараклии Сергей Филиппов, обратившись ко всем примарам населённых пунктов Молдовы, к представителям местной власти с призывом также поддержать парламентское большинство.
«Сотрудники Инспектората полиции Тараклии, по поступившей достоверной информации, готовы выполнить приказ любой сложности, изданный новым правительством. Они присягали стране и народу, а не Плахотнюку», – говорится в сообщении Сергея Филипова.
«У нас есть законные правительство и парламент. Не Конституционный суд, прокуратура, группы протестующих, военные структуры, а парламент, сформированный законным путём, является представителем народа Республики Молдова», – уверен политолог, экс-вице-премьер молдавского правительства, председатель Народно-социалистической партии Молдовы Виктор Степанюк. По его мнению, Влад Плахотнюк и Демпартия «должны мирно уйти в оппозицию».
Обратился ко всем политическим силам соседнего государства и президент Румынии Клаус Йоханнис, призвав всех «уважать демократию и верховенство закона».
«Эту кризисную ситуацию можно преодолеть на благо граждан Республики Молдова только посредством ответственного диалога между всеми политическими силами, которые должны проявлять спокойствие и сдержанность в этот сложный период, уделяя приоритетное внимание политической стабильности страны», говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Румынии.
Назвал попыткой государственного переворота действия Демпартии и экс-президент Румынии Траян Бэсеску. Он поддержал парламент, новое правительство и президента Додона, несмотря на то, что последний лишил его молдавского гражданства.
«Сегодня разворачивается государственный переворот, а Конституционный суд, контролируемый тем же бандитом, Плахотнюком, приостанавливает правление Додона и ставит премьер-министра Павла Филипа на пост временного президента», – цитируют Бэсеску румынские СМИ.
А к вечеру воскресенья пришло известие о совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и добрососедства Йоханнеса Хана.
«Европейский союз с одобрением принимает к сведению решения, принятые вчера парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правительственной коалиции. Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем Соглашении об ассоциации. Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений», – говорится в заявлении руководства Евросоюза.
Повлияло ли заявление из Европы или просто все устали, но в Кишинёве завершился митинг Демпартии и все отправились по домам. Требования отставки Игоря Додона привязали на спины индюкам и перебросили связанных птиц через забор во двор администрации президента. Организация по защите животных в Молдове уже потребовала от правоохранительных органов найти и наказать тех, кто это сделал. Ведь в стране действует достаточно строгий закон: за жестокое обращение с животными, особенно на публике, грозит не только штраф, но и тюрьма. Впрочем, особо утруждаться полицейским не придётся – Плахотнюк и сотоварищи весело позируют с несчастными птицами, совершенно непричастными к молдавской политике.
«Мирный митинг завершён; те, кому пора домой – прошу мирно расходиться. Если кто-то желает остаться, то мы вместе отправимся к государственным институтам», – заявил глава ДПМ.
Однако палатки у здания Генеральной прокуратуры и у здания правительства остались на месте, их обитатели никуда уходить не собираются.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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