Правые оппозиционеры не идут на переговоры, демократы и социалисты ждут утверждения мандатов

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) официально заявила, что не станет вести переговоры ни с одной политической силой, пока Конституционный суд не признает парламентские выборы состоявшимися и не утвердит депутатские мандаты.

«До завершения рассмотрения поданных социалистами апелляций и до признания мандатов Конституционным судом мы не будем вести никакие дискуссии ни с электоральными конкурентами, ни с политическими партиями отдельно. Пока не будут ясны и утверждены мандаты», – сказала прессе глава ПСРМ Зинаида Гречаный.

После утверждения мандатов, по её словам, состоится внутрипартийная дискуссия, на основе которой и будет принято окончательное решение.

«Мы ведём дискуссии внутри партии по поводу будущей фракции, состоящей из 35 человек. Какое бы решение мы не приняли, оно будет общим», – отметила глава ПСРМ. Она сообщила: все без исключение депутаты нового парламента от социалистов подпишут декларацию о том, что «будут строго придерживаться предвыборной программы и озвученных ранее принципов». «Избиратели голосовали за нас ради того, чтобы мы осуществили ту программу, которую партия обещала народу. Мы, депутаты, избранные от Партии социалистов, обещаем нашим избирателям, что в новом парламенте будем работать только в рамках единой сплочённой команды фракции ПСРМ. Лучше сдадим свои депутатские мандаты, чем поддадимся давлению с целью предательства команды партии и наших избирателей»,

– процитировал текст декларации социалист Влад Батрынча.

По мнению некоторых экспертов, создание ситуационной коалиции ПСРМ и блока ACUM – единственный выход для спасения молдавского парламента. «Это единственный сценарий, который спасёт четыре-восемь лет жизни общества, что позволит избежать эмиграции сотен тысяч людей, спасёт тысячи детей, спасёт последние остатки демократии в этой стране. Социалисты перед выбором: либо продаются на четыре года, исчезают и уходят в пустоту, либо под давлением общества могут исправиться», – высказал своё мнение в эфире телеканала Jurnal TV эксперт в области публичной политики Штефан Глигор.

О возможности такой странной коалиции говорит и президент Молдовы Игорь Додон. ACUM, в свою очередь, отвергает любые договорённости как с демократами, так и с фракцией социалистов.

Высказался по поводу создания коалиции с ПСРМ и молдавский олигарх Влад Плахотнюк, руководитель ДПМ: «Будет правильно, если я не буду говорить об этом заранее. Сейчас не ведём переговоров ни с кем, мы отправили приглашение только ACUM. Ничего другого мы не предпринимали. Ждем признания мандатов, затем решим, каким будет следующий шаг. Любой мой ответ могут использовать как повод для спекуляций о том, почему мы не создали альянс с ACUM». По его мнению, если в стране разразится политический кризис и придётся проводить ещё одни выборы, вина за это будет лежать на ACUM.