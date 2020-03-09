Плахотнюк устраивает сеанс одновременной игры

Социалисты Молдовы: «В парламенте сложная ситуация»

В Молдавии продолжаются переговоры о формировании парламентской коалиции большинства между Партией социалистов (ПСРМ) и Демократической партией (ДПМ). То, что стороны придут к соглашению, многие эксперты не сомневаются, вопрос в том, на какие взаимные уступки готовы пойти социалисты и демократы.

Ранее почётный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков озвучил пожелание демократов получить ровно половину министерских портфелей. Однако вице-спикер парламента социалист Влад Батрынча не согласен с этим.

«То, что Дьяков сказал, что это было бы логично, возможно, это переговорная позиция. Социалисты не рассматривают вариант, при котором мы будем делить власть 50% на 50%. Это заведомо не является для нас приемлемым. Дьяков – опытный человек, у него хорошая позиция. Вчера мы рассматривали соглашение о коалиции, однако распределения «портфелей» не было, речь шла о принципах внешней и внутренней политики»,

– прокомментировал в субботу заявление Дьякова вице-спикер в эфире передачи «Главное» на TV-21.

По его словам, необходимо прийти к такой формуле, которая будет приемлема и для всех участников коалиции, и для избирателей. Социалисты всегда выступали за взвешенную внешнюю политику. При этом ПСРМ не отказывается от выполнения всех соглашений, подписанных с Евросоюзом, однако сотрудничество в рамках СНГ является принципиальным, так же, как и сотрудничество с Китаем, Турцией и Соединёнными Штатами, отметил Батрынча.

«Во время прошедших переговоров пока ещё не было обсуждения конкретных цифр по министерствам. Хотя демократы и сказали, что готовы взять на себя ответственность за внешнюю политику, за компетенции в области экономики, но у нас нет полномочий распределять министерства»,

– объяснил депутат.

Влад Батрынча объяснил, почему социалисты решили пойти на союз с демократами – социалистам необходимо парламентское большинство. При этом за ПСРМ останутся спикер парламента и премьер-министр, что позволит социалистам реализовывать ту программу, которую они обещали своим избирателям.

«У нас непростая ситуация в парламенте и она намного сложнее, чем кажется. Усиливается группировка Шора-Канду, депутатов пытаются подкупить, они ходят по парламенту и рисуют цифры. Я всегда стремился и буду говорить правду. Такая политика проводится на деньги Шора. Об этом все знают и говорят. Я лишь констатирую факты»,

– отметил вице-спикер.

«Фракция Демпартии при Владе Плахотнюке и нынешний её состав – это разные фракции. Я не утверждаю, что демократы поменялись и стали другими, но сегодняшний контекст совсем другой. Без коалиции с Демпартией досрочные выборы неизбежны. Люди нас просто не поймут, если это произойдёт. Приостановятся все запущенные социальные программы. Не поймут нас наши европейские и российские партнёры, которые притормозят инвестиционные проекты»,

– пояснил журналистам депутат от ПСРМ Гайк Вартанян, отвечая на вопрос, почему социалисты решились на союз с бывшими оппонентами.

Однако и усиление группы «Шор» – Pro Moldova, и переговоры с социалистами – всё это, похоже, игры олигарха Влада Плахотнюка. И, вполне может быть, что вовлечение ПСРМ в переговорный процесс – только ширма для того, чтобы усилить новыми перебежчиками Pro Moldova и вступить в союз с унионистами. Плахотнюк устраивает сеанс одновременной игры – она нужна ему, чтобы вернуть власть. И вопрос не в том, сколько кресел получат социалисты, а смогут ли они противостоять бывшему хозяину Молдовы в этой игре.