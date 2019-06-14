Плахотнюк пытается подкупить посла США

Демократы продают стадион в Кишинёве под строительство американского посольства и переносят посольство РМ в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим

На пятый день политического противостояния в Кишинёв вернулся посол США в Молдове Дерек Хоган, который всё это время отсутствовал в стране. Его возвращения ждали обе стороны для того, чтобы услышать сигнал Вашингтона по последним событиям в Молдове.

Правительство демократов, не желающее уходить в отставку, накануне решило подстраховаться – в срочном порядке утвердило соглашение о продаже стадиона в Кишинёве под строительство американского посольства и приняло решение о переводе посольства Республики Молдова в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

«Невероятно, как олигарх Плахотнюк привык всех покупать, он думает, что может купить добрую волю США, чтобы остаться у власти, несмотря на то, что проиграл выборы. Жду реакции США на попытку подкупа со стороны Плахотнюка», – написал бывший президент Румынии Траян Бэсеску на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что «за последние 48 часов давление на правительство Плахотнюка, связанное с уважением результатов выборов, стало усиливаться».

«Поэтому Плахотнюк и решил сделать то, что он умеет делать лучше всего – подкупать. На этот раз не депутатов и не голоса обедневшего населения, а хорошее расположение богатых», – прокомментировал Бэсеску действия правительства демократов.

«Эти решения говорят об отчаянии, и я считаю, что это оскорбление в адрес США. Когда правительство больше не имеет законной власти, оно начинает принимать такие решения. Я уверена, что США не оценят такого отношения. Чем больше они делают, тем более нелепыми они кажутся. Они должны сдать власть, забрать людей, которые стоят перед государственными учреждениями, и уйти», – заявила премьер-министр Майя Санду в эфире телевизионного канала TV8.

12 июня, вернувшись в Кишинёв, посол США встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном.

«Провёл рабочую встречу с послом Соединённых Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Обсудили внутриполитическую обстановку, сложившуюся в последние дни в Республике Молдова, и несколько сценариев дальнейшего развития ситуации», – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Встретился Дерек Хоган и со спикером парламента Зинаидой Гречаный, о чём сообщает сайт парламента Молдовы.

Спикер заявила, что единственным выходом из создавшейся ситуации является мирная передача власти.

«Вместе с партией социалистов и блоком ACUM мы призвали руководство Демпартии к мирной передаче власти. Это сложная ситуация, которую мы хотим решить мирным путем», – цитирует Зинаиду Гречаный пресс-служба парламента.

Также в сообщении говорится, что «посол США в Кишинёве Дерек Хоган высоко оценил функциональность парламента и Секретариата Законодательного Собрания».

Однако – только и всего. Ничего конкретного в поддержку нового правительства Хоган не заявил. Что дало основание демократам надеяться на победу, и уже в четверг экс-спикер парламента Адриан Канду вылетел в Соединённые Штаты.

Не выдержала молчания Хогана даже газета The Washington Post, которая призвала администрацию Трампа поддержать новое правительство Молдовы.

«Сформированное большинство и правительство приступили к антиолигархическим реформам, и если они будут успешными, то Молдова поддержит волну борьбы с коррупцией в своём регионе», пишет издание.

«До сих пор Государственный департамент занимал осторожную позицию, призывая уважать результаты последних парламентских выборов. Ведущие государства Евросоюза, включая Великобританию, Францию и Германию, пошли дальше, полностью поддержав новую антикоррупционную коалицию. Соединённые Штаты должны присоединиться к ним», – убеждает The Washington Post .

Тем временем пришло признание и от Парламентской ассамблеи Совета Европы, назвавшей новое правительство Молдовы «полностью работоспособным». Однако в ПАСЕ уточнили, что «будут ждать заключения Венецианской комиссии по правовым аспектам последних решений». Ситуацию в Молдове также рассмотрят на очередной сессии ПАСЕ.