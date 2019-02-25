Плахотнюк озвучил состав парламента Молдовы

Социалисты выиграли, но проиграли. Демократы проиграли, но выиграли

Владимир Плахотнюк, лидер ДПМ, на брифинге 25 февраля рассказал, каким будет новый состав парламента с учётом перераспределения тех депутатских мандатов, которые остались «лишними», поскольку не все участники предвыборной гонки преодолели проходной барьер.

33 мандата, по его словам, получат социалисты (у них «чистый» результат чуть более 31,2% по партийным спискам, или 15-16 мест в парламенте) и 16 мажоритарных кандидатов.

31 мандат – у демократов. По партийным спискам они взяли 12 парламентских мандатов (около 23,8%), а ещё 18 получили по мажоритарной части смешанной системы выборов. Их «чистый» результат – 28 мест.

27 парламентских кресел займут победители от блока ACUM (13 мандатов по партийным спискам, 12 по мажоритарным округам). Санду и Нэстасе совместно получили от пропорциональной части избирательной системы порядка 26,7% голосов и заняли второе место, обыграв ДПМ.

По свидетельству Плахотнюка, 7 мест будет у партии «Шор». Ворвавшись в парламент с результатом 8,35% (предварительные данные после обработки более 99% протоколов), Илан Шор получил 6 «чистых» мандатов – 4 по спискам и 2 по мажоритарке.

Кроме того, в парламент прошли 3 независимых кандидата, двое из которых получили поддержку жителей Приднестровья.

Поствыборный расклад с учётом втягивания партии «Шор» в орбиту ДПМ позволяет молдавскому кукловоду Плахотнюку заявлять о начале переговорного процесса: фактически он опирается на 38 мандатов. У социалистов такой позиции нет, если только Илан Шор не удумает сбежать в лагерь ПСРМ. Но и в этом фантастическом случае социалисты не будут иметь большинства. Теоретически ни у кого из победителей нет шансов создать правящую коалицию. Это если вспомнить заверения главных участников гонки – ACUM и ПСРМ – о непреодолимых разногласиях с политической силой Плахотнюка. Но изнанка молдавских выборов состоит в том, что Влад Плахотнюк умеет лепить большинство из меньшинства, а с 38 мандатами в кармане ему достаточно «переформатировать» 13-14 депутатов.

Глава ДПМ уже анонсировал переговоры о создании о создании парламентского большинства и формировании правительства, правда, не сказал, с кем именно. Только намекнул на «партии и независимых кандидатов», что позволяет предположить: ACUM Плахотнюк готов съесть не целиком, а по частям. И закусить «независимыми». «Первая встреча пройдет в эти дни, и, надеемся, она будет как можно более продуктивной», – объявил он прессе.

В ДПМ очень довольны результатами выборов: изначально при поддержке ПСРМ они сделали ставку на смешанную систему – и получили ожидаемые дивиденды в лице 18 своих мажоритарщиков и ресурс в лице чужих и «независимых».

А социалисты могут праздновать победу де-юре, которая не привела к победе де-факто. Соответственно, обещанный президентом Игорем Додоном разворот страны в сторону укрепления отношений с Россией останется в виде духоподъёмных слов. Самому Додону предстоит непростой период: фактическое фиаско социалистов на парламентских выборах с большой долей вероятности ударит по его личному рейтингу: избиратели ПСРМ явно надеялись на лучший результат, чем 33 мандата, с которыми социалистам придётся или снова уходить в оппозицию или идти на поклон к Плахотнюку, у которого сейчас есть пространство для манёвра.