Плахотнюк назвал Додона «зелёным человечком» и заявил, что «он больше не президент»

PDM вцепилась во власть

Демократическая партия Молдовы (PDM) готовит страну – и в первую очередь Кишинёв – к протестам. В столицу продолжают свозить людей из всех городов Молдовы. Уже прошедшей ночью возле многих государственных учреждений были разбиты палатки, в которых ночевали приезжие. Стоят палатки и под стенами парламента и Администрации президента. Утром, по сообщению телеканала TV8, к палаткам был доставлен завтрак. Судя по всему, протестующие расположились надолго.

На площади Великого Национального Собрания установлена сцена с логотипом PDM, на которой выступают представители Демпартии. Выступил с заявлением и её лидер – Влад Плахотнюк.

«Вместе мы пришли защитить нашу страну от группы безответственных политиков, которые пытаются захватить её путём принятия незаконных решений и насильственного захвата всех государственных учреждений. Это государственный переворот, который координирует Игорь Додон, зелёный человечек, которым руководят извне. Он всё ещё думает, что он президент страны. Он больше не президент. Он пытался федерализировать нашу страну, отдать её иностранцам. Он предал народ», – заявил Плахотнюк.

В это время президент страны Игорь Додон находился в парламенте, где провёл беседы с фракциями ПСРМ и блоком ACUM, обсудив с ними предстоящие шаги.

«Те, кто последние годы контролировал власть в стране, не хотят уступать. Это было ожидаемо. Не думаю, что кто-то полагал, что Плахотнюк уйдёт сам», – сказал президент.

Он отметил, что сторонники социалистов готовы приехать из других городов, чтобы поддержать парламент. Однако, по мнению Игоря Додона, пока не стоит сталкивать людей на улицах.

«Будем призывать или нет в последующие дни – всё зависит от действий, которые последуют. Я знаю, что некоторые готовы пойти на любой сценарий, но, поверьте, мы к этому готовы. Несмотря на всю грязь, которая сейчас льётся на президента, на депутатов, – процесс начался. Как раньше, уже не будет. Всё, это закончилось», – уверен глава государства.

Новый глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе всю ночь провёл, общаясь с офицерами полиции, которые не скрывали, что уже получили приказы «сверху».

«Они вчера получили приказы, которые многие из них не хотели выполнять. Лидер ДПМ Владимир Плахотнюк решил прибегнуть к использованию полиции. Однако полиция больше не хочет вмешиваться в то, что делает Плахотнюк», – отметил Нэстасе.

Глава МВД призвал всех граждан страны оставаться дома, не участвовать в митингах и не поддаваться на провокации.

Обратилась к полиции и новая премьер-министр Майя Санду.

«Я обращаюсь к полицейским, карабинерам, сотрудникам пенитенциарных учреждений, отрядам спецназа. Вчера было избрано новое руководство парламента, утверждено и приведено к присяге новое правительство страны, которые должны заняться работой и вывести страну из политического кризиса. Наше правительство – законное, и мы готовы приступить к своим обязанностям. ДПМ намерена использовать силовые структуры, чтобы не упустить власть. Не исполняйте указы Плахотнюка, они незаконные. Вы должны защищать страну и соблюдать закон. Мы пришли не мстить. Мы пришли за справедливостью, гарантируем, что никто не пострадает и ваши рабочие места в безопасности», – заявила Санду на брифинге 9 июня и призвала силовые структуры и правоохранительные органы перейти на сторону нового правительства.

Между тем уже стало известно, что глава генерального инспектората полиции Александр Пынзарь заявил о своём неподчинении новому министру внутренних дел Андрею Нэстасе. Это понятно – высшие полицеские начальники думают о потере своих кресел, а не о Молдове.