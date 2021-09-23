Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
Главная / Политика

Плакаты с призывами идти "на Москву" появились на Украине

23 сентября 2021, 15:50  •  294 • Политика
Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Жителям Незалежной предложили продолжить дело Мазепы
Начать войну против России призвал украинцев нардеп Верховной рады от фракции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он развесил в Полтаве плакаты с изображением гетмана Мазепы и напомнил, что начатая им борьба за независимость от России еще незакончена.
Появление билбордов с Мазепой на украинских улицах Гончаренко приурочил ко дню города Полтавы.
"Развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена. Помним, что именно под Полтавой происходили знаковые события, именно здесь начался путь к нашей независимости. (…) Победа обязательно будет за Украиной",
– написал нардеп в своем телеграм-канале.
На появившихся уличных рекламных стендах размещены плакаты, с изображением гетмана Ивана Мазепы, который призывает идти на Москву.
Мазепа известен как соратник российского императора Петра  Первого, который в период Северной войны переметнулся на сторону шведов. Победа России под Полтавой8 июля 1709 г. считается переломным моментом в длительной войне.
Ранее Гончаренко заявил, что российская Кубань должны принадлежать Украине. В апреле 2021 г. украинский нардеп был лишен права выступать в ПАСЕ за свое скандальное поведение на заседаниях европарламентариев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





294
Источник
Похожие новости
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 11:15
"Володе передайте!": Инсайдер заявил о полученном угрожающем послании для Путина
23 сентября 2021, 13:05
"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов
23 сентября 2021, 00:15
"Напугать очередью? Чушь": Жителей Украины смутило покушение на Шефира
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам&qu...
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 11:15
"Володе передайте!": Инсайдер заявил о полученном угрожающем послании для П...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2021, 00:55
"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
22 сентября 2021, 05:00
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
20 сентября 2021, 11:45
Китайский перебежчик рассекретил место происхождения COVID. Спецслужбы США знали
20 сентября 2021, 03:30
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
17 сентября 2021, 08:35
Украина раскрутила Запад на новые миллиарды
17 сентября 2021, 01:15
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "компромат на Лаврова"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.