Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Человечина» в сметане
Соловьев в ШОКЕ от СУМАСБРОДНОГО либерала и любителя Украины! Вечер с Владимиром...
«Повышенная чувствительность» иранской ПВО. Европейские комментаторы о сбитом «Б...
С такой группой поддержки прокуроры лишние
Главная / В мире

Плакал и в этот раз? Заклеймённого болельщиками украинца вновь унизили в Испании

11 января 2020, 17:39  •  249 • В мире
В Сети сыронизировали над очередной неудачей украинского футболиста Романа Зозули. По сообщениям СМИ, на очередной игре с участием команды "Реал Сосьедад" в адрес игрока от болельщиков неслись оскорбления. "Неизвестно, плакал ли сей спонсор убийств на Донбассе в этот раз", - иронично отметил в Twitter политолог Армен Гаспарян.
Украинского футболиста Романа Зозулю на игре в Испании болельщики унизили в очередной раз. Предыдущий конфликт, когда Зозуле с трибун кричали, что он "нацист", произошёл в конце прошлого года.
Однако история повторилась уже и на другой игре, и к оскорбительным выкрикам присоединились ещё сотни фанатов.
Как сообщает издание "Обозреватель", на домашней игре "Реал Сосьедад" против "Вильярреала", которая состоялась 5 января, к травле Зозули присоединились около 800 человек.
Профессиональная футбольная лига (LFP) Испании отправила две жалобы в Королевскую федерацию футбола (RFEF) после того, как были зафиксированы новые случаи оскорбительных выкриков в адрес украинского нападающего "Альбасете".
В Сети на это отреагировали с сарказмом. Как написал в Twitter политолог Армен Гаспарян, "неизвестно, плакал ли сей спонсор убийств на Донбассе в этот раз".
"Я думаю, привык", - предположил реакцию Зозули aleksei59920
"Может, не только ноги, но и мозг напряжёт", - добавила Жанна Пешкова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



249
Источник
Похожие новости
11 января 2020, 17:39
"Швейцария забыла Суворова": Требование к России отдать $82 млн из-за Крыма в Рунете встретили смешками
11 января 2020, 01:24
Дайджест СМИ: Запад обвиняет Иран в крушении украинского Boeing, Трамп объяснил убийство Сулеймани
11 января 2020, 11:09
"Говорить, что теракт или что был сбит, - рано": Украина получила доступ к чёрным ящикам рухнувшего "Боинга"
11 января 2020, 14:24
Моряки эсминца США забыли правила? В Минобороны РФ объяснили "опасное" сближение в Аравийском море
11 января 2020, 01:24
Отчего США сдали назад в конфликте с Ираном
10 января 2020, 22:09
"Исключительно из предосторожности": Послушав заявление Трюдо, Lufthansa вернула самолёт, вылетевший в Тегеран
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2020, 01:24
"Суровое послание России Трампу": Как иностранные СМИ осветили запуск "...
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
11 января 2020, 01:24
Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения
11 января 2020, 01:24
Откровения сотрудника Boeing: "Бог не простил меня за то, что я скрыл"
11 января 2020, 01:24
"Вся администрация Трампа работает на Путина!": Слова Помпео о причине ката...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2020, 08:54
Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас
11 января 2020, 01:24
"Суровое послание России Трампу": Как иностранные СМИ осветили запуск "Кинжала" в Чёрном море
07 января 2020, 15:54
«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
08 января 2020, 08:09
На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
07 января 2020, 09:39
В шлёпках - и в музей: Первая леди Украины пренебрегла деловым этикетом в Омане
09 января 2020, 00:39
Несколько секунд подбирал слова: Сергей Лавров не сразу смог найти характеристику для действий американцев на Ближнем Востоке
09 января 2020, 00:39
Социолог рассказал о реальном рейтинге Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.