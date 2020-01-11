|
Плакал и в этот раз? Заклеймённого болельщиками украинца вновь унизили в Испании
11 января 2020, 17:39 • 249 • В мире
В Сети сыронизировали над очередной неудачей украинского футболиста Романа Зозули. По сообщениям СМИ, на очередной игре с участием команды "Реал Сосьедад" в адрес игрока от болельщиков неслись оскорбления. "Неизвестно, плакал ли сей спонсор убийств на Донбассе в этот раз", - иронично отметил в Twitter политолог Армен Гаспарян.
Украинского футболиста Романа Зозулю на игре в Испании болельщики унизили в очередной раз. Предыдущий конфликт, когда Зозуле с трибун кричали, что он "нацист", произошёл в конце прошлого года.
Однако история повторилась уже и на другой игре, и к оскорбительным выкрикам присоединились ещё сотни фанатов.
Как сообщает издание "Обозреватель", на домашней игре "Реал Сосьедад" против "Вильярреала", которая состоялась 5 января, к травле Зозули присоединились около 800 человек.
Профессиональная футбольная лига (LFP) Испании отправила две жалобы в Королевскую федерацию футбола (RFEF) после того, как были зафиксированы новые случаи оскорбительных выкриков в адрес украинского нападающего "Альбасете".
В Сети на это отреагировали с сарказмом. Как написал в Twitter политолог Армен Гаспарян, "неизвестно, плакал ли сей спонсор убийств на Донбассе в этот раз".
"Я думаю, привык", - предположил реакцию Зозули aleksei59920
"Может, не только ноги, но и мозг напряжёт", - добавила Жанна Пешкова.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
249
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 января 2020, 08:54
|
11 января 2020, 01:24
|
07 января 2020, 15:54
|
08 января 2020, 08:09
|
07 января 2020, 09:39
|
09 января 2020, 00:39
|
09 января 2020, 00:39