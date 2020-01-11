Плакал и в этот раз? Заклеймённого болельщиками украинца вновь унизили в Испании

Украинского футболиста Романа Зозулю на игре в Испании болельщики унизили в очередной раз. Предыдущий конфликт, когда Зозуле с трибун кричали, что он "нацист", произошёл в конце прошлого года.

Однако история повторилась уже и на другой игре, и к оскорбительным выкрикам присоединились ещё сотни фанатов.

Как сообщает издание "Обозреватель", на домашней игре "Реал Сосьедад" против "Вильярреала", которая состоялась 5 января, к травле Зозули присоединились около 800 человек.

Профессиональная футбольная лига (LFP) Испании отправила две жалобы в Королевскую федерацию футбола (RFEF) после того, как были зафиксированы новые случаи оскорбительных выкриков в адрес украинского нападающего "Альбасете".

В Сети на это отреагировали с сарказмом. Как написал в Twitter политолог Армен Гаспарян, "неизвестно, плакал ли сей спонсор убийств на Донбассе в этот раз".

"Я думаю, привык", - предположил реакцию Зозули aleksei59920

"Может, не только ноги, но и мозг напряжёт", - добавила Жанна Пешкова.