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Плачут, но покупать будут: Украина одобрила "луковое" потепление в отношениях с Москвой

06 апреля 2020, 23:35  •  46 • В мире
На внутреннем украинском рынке резко поднялись цены на лук. В связи с этим Украина начала импортировать его сначала из России и Нидерландов, а с конца марта - из Узбекистана и Казахстана.
Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба EastFruit со ссылкой на информацию, полученную от экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака.
По его словам, цены на лук динамично растут и в России, тем не менее на Украине они всё равно в два раза выше. Поэтому экспорт российского лука и возможен, и выгоден.
"Это особенно актуально на фоне продолжающихся поставок российского картофеля на украинский рынок, ведь те же трейдеры могут предложить и лук", - сообщил Ярмак.
При этом, продолжил экономист, масштабными поставки лука из России не будут. Дело прежде всего в качестве поставляемого овоща. По той же цене, утверждает Ярмак, можно закупить лук и в Польше, и в Нидерландах.
Поставщики из Узбекистана просят за свою продукцию даже в три раза ниже, а цена экспорта из Казахстана немного выше, добавил Ярмак.
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