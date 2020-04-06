|
Плачут, но покупать будут: Украина одобрила "луковое" потепление в отношениях с Москвой
06 апреля 2020, 23:35 • 46 • В мире
На внутреннем украинском рынке резко поднялись цены на лук. В связи с этим Украина начала импортировать его сначала из России и Нидерландов, а с конца марта - из Узбекистана и Казахстана.
Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба EastFruit со ссылкой на информацию, полученную от экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака.
По его словам, цены на лук динамично растут и в России, тем не менее на Украине они всё равно в два раза выше. Поэтому экспорт российского лука и возможен, и выгоден.
При этом, продолжил экономист, масштабными поставки лука из России не будут. Дело прежде всего в качестве поставляемого овоща. По той же цене, утверждает Ярмак, можно закупить лук и в Польше, и в Нидерландах.
Поставщики из Узбекистана просят за свою продукцию даже в три раза ниже, а цена экспорта из Казахстана немного выше, добавил Ярмак.
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 апреля 2020, 03:35
|
04 апреля 2020, 03:35
|
31 марта 2020, 09:35
|
31 марта 2020, 10:26
|
03 апреля 2020, 08:35
|
05 апреля 2020, 08:30
|
02 апреля 2020, 11:35