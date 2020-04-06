Плачут, но покупать будут: Украина одобрила "луковое" потепление в отношениях с Москвой

Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила пресс-служба EastFruit со ссылкой на информацию, полученную от экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака.

По его словам, цены на лук динамично растут и в России, тем не менее на Украине они всё равно в два раза выше. Поэтому экспорт российского лука и возможен, и выгоден.

"Это особенно актуально на фоне продолжающихся поставок российского картофеля на украинский рынок, ведь те же трейдеры могут предложить и лук", - сообщил Ярмак.

При этом, продолжил экономист, масштабными поставки лука из России не будут. Дело прежде всего в качестве поставляемого овоща. По той же цене, утверждает Ярмак, можно закупить лук и в Польше, и в Нидерландах.

Поставщики из Узбекистана просят за свою продукцию даже в три раза ниже, а цена экспорта из Казахстана немного выше, добавил Ярмак.