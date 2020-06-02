Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине

Если в чем-то современная Украина и превосходит Россию, так это в горлопанстве. Особенно это заметно на примере качественной разницы между ВС РФ и ВСУ в условиях пандемии COVID-19, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей.

На словах продолжая «семимильными шагами» шествовать с гордо поднятой головой в сторону ЕС, Украина постоянно оглядывается на Россию и вечно сравнивает себя со «страной-агрессором». Мол, смотрите, как у меня все хорошо и как все плохо там, за спиной!

Однако пандемия коронавируса, разразившаяся в мире, все расставила по своим местам.

Коронавирус и турбопатриоты

Не миновала украинская страсть к доказательствам собственного превосходства и темы пандемии коронавируса.

С чувством глубокого удовлетворения в «незалежных» пабликах отметили, что на 1 июня, по официальным данным, в России было выявлено 414 878 случаев коронавируса при 4855 летальных исходах и 175 877 выздоровевших. В то же время на Украине подхватили инфекцию «всего-то» 24 012 человек, скончалось из них 718 больных и выздоровело 9 690.

«Разве это не доказательство того, что Киев борется с пандемией более эффективно, чем Москва?!» — восклицали украинские турбопатриоты.

Вообще-то нет.

Во-первых, в России проживает в четыре раза больше людей, чем на Украине. Если об этом помнить, то окажется, что в процентном соотношении в нашей стране даже меньше инфицированных, чем у соседей.

Во-вторых, тестирование на коронавирус в РФ проводится более активно, чем на Украине. Это позволяет Москве выявлять большее число инфицированных, чем Киеву.

В-третьих, статистика заболеваемости коронавирусом в Российской Федерации куда более прозрачна, чем на украинских территориях. Если принять к сведению все факторы, влияющие на формирование статистики в России и на Украине, то «коронавирусная карта» последней будет выглядеть вовсе не столь благостно, как это хотелось бы ее турбопатриотам.

Иными словами, в Киеве банально не располагают сведениями о подлинном количестве украинцев, подхвативших коронавирус SARS-CoV-2, — отсюда и такая «уютная» статистика заболеваемости по стране.

«У нас болеют, но об этом молчат»

Наглядным доказательством того, что коронавирус свирепствует на Украине куда более масштабно, чем это отражено в официальных данных, является плачевная ситуация в ее вооруженных силах.

Согласно информации медкомандования ВСУ, на 1 июня в украинской армии «лежали» с коронавирусом 118 человек, умерли от SARS-CoV-2 четверо, выздоровели 111 военнослужащих и еще 451 человек считался изолированным с подозрением на коронавирус. С учетом численности ВСУ (более 250 тысяч человек) — вроде бы все вполне приемлемо. Но давайте заглянем в уже упоминавшиеся украинские паблики.

Вот лишь два характерных примера.

В командовании Сухопутных войск ВСУ положительный тест на COVID-19 «заработало» сразу несколько старших офицеров из управления боевой подготовки. Скорее всего больных оказалось бы заметно больше, но тут выделенные командованию СВ ВСУ тесты… кончились, из-за чего множество представителей комсостава тестирования избежали.

При этом непротестированные офицеры прекрасно понимали, что среди них наверняка есть инфицированные. Тем не менее, они продолжили «героически» ходить на службу. Словом, если в самое ближайшее время командование СВ ВСУ внезапно массово заляжет на больничные койки, то нас это не удивит.

В Харьковском национальном университете воздушных сил на втором курсе летного факультета заболели порядка десяти человек. И их, похоже, так хорошо «закарантинили», что они не только в официальную статистику инфицированных не попали, но даже лишились возможности связаться с родственниками.

Сообщения «у нас болеют, но об этом молчат», «тестов нет», «тестов не хватает» стали лейтмотивом дискуссий на интернет-ресурсах, посещаемых украинскими военнослужащими и членами их семей. Уж на что был лоялен Киеву известный украинский волонтер Роман Доник, но и он не выдержал.

«За вчера в ВСУ выявили 12 случаев заболевания коронавирусом. Что это значит? Это значит, что Хомчак (начальник Генерального штаба и Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак — Прим. ФАН) крепко прощелкал «вспышку». Если бы с такой интенсивностью болели гражданские, то показатели зараженных по всей Украине за сутки были бы примерно 1900 заболевших», — мрачно сообщил Доник 1 июня на своей страничке в Facebook.

Симптоматичный нюанс

Есть еще одно свидетельство, что с коронавирусом «не все спокойно в Датском королевстве», то есть в ВСУ.

Лето—осень — традиционное время проведения на территории Украины международных военных учений, которые с 2014 года используются Киевом в качестве доказательства крепнущего «единства» с западными партнерами. Для руководства современной Украины эти мероприятия носят едва ли не сакральный характер. Любой сбой при проведении международных учений воспринимается Киевом как нечто совершенно непозволительное.

Поэтому на «незалежной» никто не удивился, когда 12 марта 2020 года президент Владимир Зеленский легко подмахнул законопроект, разрешающий допуск иностранных военных на Украину для участия в международных учениях с очень «украинскими» названиями Sea Breeze 2020, Rapid Trident 2020, Riverine 2020, Warrior Watcher 2020 и т. д.

Но тут на страну обрушилась пандемия COVID-19, после чего Украине сразу стало не до крепнущего «единства».

«Мероприятия многонациональной коллективной подготовки на территории Украины при участии подразделений ВС Украины, предусмотренные указом президента Украины от 04.02.2020 №34/2020 «О Плане проведения многонациональных учений с участием подразделений вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях вне пределов Украины на 2020 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях», с введением ограничительных мер по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, перенесены», — с такой чудовищной формулировкой выступил 9 апреля пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Перенесены — не отменены. Поэтому украинские турбопатриоты принялись ждать, когда будут объявлены новые даты проведения учений.

Однако время шло, коронавирус в ВСУ вроде бы почти не фиксировался, а сообщений о том, когда же наконец начнутся долгожданные «мероприятия многонациональной коллективной подготовки», все не было. Это наводило на определенные раздумья о реальном, а не декларируемом властями положении дел с COVID-19 среди украинских военнослужащих.

Ближайшие крупные международные учения на территории Украины Sea Breeze 2020 должны были начаться в июле. Исходно планировалось, что в этом «празднике милитари-единения», помимо ВСУ, примут участие военные США, Канады, Великобритании, Польши, Турции, Болгарии, Румынии, Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Молдавии, Швеции, Дании, Японии, Южной Кореи и Норвегии.

С учетом столь разномастного состава «игроков» любой перенос вправо сроков учений рубил план Sea Breeze 2020 на корню. Вместе с тем по ВСУ, в первую очередь по Сухопутным войскам, явно вовсю продолжал «гулять» SARS-CoV-2. Поэтому проведение учений на согласованных в марте условиях грозило закончиться как минимум международным скандалом, а как максимум — международным лазаретом.

Что же делать? Держать дальше мхатовскую паузу для Киева становилось совсем уж неприличным, поэтому в конце мая пресс-служба ВМСУ наконец-то опубликовала сообщение о Sea Breeze 2020. Из него можно было узнать, что учения непременно состоятся, но когда именно, не сообщалось. То есть сомнения на этот счет Киев все еще терзали.

Кроме того, пресс-служба ВМСУ объявила, что в рамках Sea Breeze 2020 будут отрабатываться только совместные действия кораблей и авиации. Проще говоря, самый важный и знаковый элемент учений — сухопутные маневры многонациональных сил — из плана оказался выброшен. Всем понятно, что причиной такого фокуса могла стать только крайне неблагоприятная ситуация с COVID-19 в Сухопутных войсках ВСУ.

Еще раз подчеркнем: уж лето на дворе, а новые сроки проведения международных военных учений Киев до сих пор не решается озвучить. Как нам кажется, это очень симптоматичный нюанс.

Сроки остаются неизменными

«Ну а что же ВС РФ? — спросят скептики. — Там же, наверное, из-за пандемии тоже все планы в мусорную корзину улетели?»

Оказывается, нет.

26 мая в режиме видеоконференцсвязи прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с министром обороны России Сергеем Шойгу. Во время нее министр обороны подтвердил президенту, что все задачи, определенные на 2020 год, будут выполнены.

Было решено провести в августе Международный военно-технический форум «Армия», а также Армейские международные игры, в которых примут пять тысяч военнослужащих из более чем 30 стран мира? Так и будет. Сроки проведения крупнейшего стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» тоже остаются неизменными, равно как и даты иных мероприятий боевой подготовки в ВС РФ.

Пожалуй, единственным мероприятием, которое Минобороны России за время пандемии COVID-19 пришлось перенести во времени, был парад Победы. Да и это было сделано не из-за технической невозможности прохода войск по Красной площади, а ради следования общим принципам действий эпидемиологического характера. Как только в конце мая пик пандемии был пройден, глава государства объявил, что парад Победы состоится 24 июня.

При этом никто не говорит, что коронавирус совершенно обошел ВС РФ стороной. Однако ситуация с COVID-19 в Российской армии находится под полным контролем и не сказывается на ранее утвержденном графике боевой учебы войск. В отличие от положения дел в ВСУ.

Получается, что если в чем-то современная Украина и превосходит Россию, так это в горлопанстве. Мы, пожалуй, смиримся с победой «незалежной» в этой номинации.