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Плач Украины. Киев призывает ЕС пригрозить России

16 ноября 2021, 13:35  •  53 • Украина
Неожиданно для себя Россия решила проблему топливного кризиса на Украине. Оказывается, чтобы вырабатывать больше тепла, нужно было просто подписать указ о торговле с ЛДНР и заставить вспыхнуть весь Киев разом.

Благодаря новому указу Путина товары из ДНР и ЛНР освобождены от пошлин и теперь Донбасс стал полноправным участником торговли.

Конечно, украинское правительство не могло просто взять и промолчать или хотя бы не делать свои высказывания настолько противоречивыми. Так, советник главы Офиса президента Украины обвинил Россию в невыполнении Минских договорённостей, на которые сама Незалежная, к слову, положила трезубец с первого дня и активно занимается этим по сей день.

Но Украина не была бы Украиной, если бы принимала решения самостоятельно. Например, в свете этих событий глава МИД полостью оправдал эту примету и сразу же бросился к брюссельской трибуне, чтобы призвать Францию и Германию осудить негодницу Россию за такое решение.

Только вот удивительно. Когда речь идёт о жизнях людей, в Киеве бездействуют. А когда разговор заходит об упущенной выгоде, нужно срочно включить режим истерики и крепко прижаться к европейской жилетке в надежде, что хоть одна страна вопреки своим интересам пойдёт разбираться с «агрессивной Россией».

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