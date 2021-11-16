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Плач Украины. Киев призывает ЕС пригрозить России
16 ноября 2021, 13:35 • 53 • Украина
Благодаря новому указу Путина товары из ДНР и ЛНР освобождены от пошлин и теперь Донбасс стал полноправным участником торговли.
Но Украина не была бы Украиной, если бы принимала решения самостоятельно. Например, в свете этих событий глава МИД полостью оправдал эту примету и сразу же бросился к брюссельской трибуне, чтобы призвать Францию и Германию осудить негодницу Россию за такое решение.
Только вот удивительно. Когда речь идёт о жизнях людей, в Киеве бездействуют. А когда разговор заходит об упущенной выгоде, нужно срочно включить режим истерики и крепко прижаться к европейской жилетке в надежде, что хоть одна страна вопреки своим интересам пойдёт разбираться с «агрессивной Россией».
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