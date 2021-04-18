Плач Байдена по Навальному подхватили в России: Иноагента поддержали депутаты

Плач Джо Байдена по Алексею Навальному подхватили в России. Иноагента поддержали региональные депутаты. Некоторые из них потребовали допустить к осуждённому блогеру врачей в специальном открытом обращении.

Сразу 11 региональных депутатов выступили с открытым заявлением в поддержку блогера Алексея Навального.

Они составили письмо на имя президента Владимира Путина, в котором попросили допустить врачей к оппозиционеру, содержащемуся в колонии в городе Покров.

Обращение появилось в Telegram-канале псковского депутата Льва Шлосберга. Он и другие подписавшиеся считают, что в настоящее время существует угроза жизни осуждённого.

Кроме того, по их мнению, отвечать за состояние здоровья блогера должен лично лидер России. Депутаты утверждают, что никаких шагов по оказанию медпомощи основателю ФБК* сделано не было.

Требуем… госпитализации Навального в гражданское медицинское учреждение, - также указано в письме.

Напомним, ранее заключённый сообщил, что намерен придерживаться голодовки в знак протеста, так как не получает нужного лечения. За блогера недавно вступился президент США Джо Байден, заявив, что с оппозиционером якобы обходятся несправедливо.

*Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента