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Плач Байдена по Навальному подхватили в России: Иноагента поддержали депутаты

18 апреля 2021, 11:25  •  215 • Политика
Плач Джо Байдена по Алексею Навальному подхватили в России. Иноагента поддержали региональные депутаты. Некоторые из них потребовали допустить к осуждённому блогеру врачей в специальном открытом обращении.
Сразу 11 региональных депутатов выступили с открытым заявлением в поддержку блогера Алексея Навального.
Они составили письмо на имя президента Владимира Путина, в котором попросили допустить врачей к оппозиционеру, содержащемуся в колонии в городе Покров.
Обращение появилось в Telegram-канале псковского депутата Льва Шлосберга. Он и другие подписавшиеся считают, что в настоящее время существует угроза жизни осуждённого.
Кроме того, по их мнению, отвечать за состояние здоровья блогера должен лично лидер России. Депутаты утверждают, что никаких шагов по оказанию медпомощи основателю ФБК* сделано не было.
Требуем… госпитализации Навального в гражданское медицинское учреждение, - также указано в письме.
Напомним, ранее заключённый сообщил, что намерен придерживаться голодовки в знак протеста, так как не получает нужного лечения. За блогера недавно вступился президент США Джо Байден, заявив, что с оппозиционером якобы обходятся несправедливо.
*Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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