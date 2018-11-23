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Пхеньян обвинил Вашингтон в «безобразном отношении» к правам детей из-за санкций против игрушек

23 ноября 2018, 10:24  •  58 • Политика
Северная Корея обвинила США в «безобразном отношении» к правам детей из-за санкций, которые были распространены на игрушки и школьные принадлежности. В Пхеньяне подчеркивают, что Вашингтон игнорирует торговлю детьми на своей территории и принимает «нездоровые акты» против корейских детей.
Северная Корея обвинила США в «безобразном отношении» к правам детей и игнорированию Конвенции о правах ребенка после того, как Вашингтон распространил санкции против КНДР на детские игрушки и школьные принадлежности.
Издание Uriminjokkiri, которое называют веб-проектом внешней пропаганды Пхеньяна, напомнило, что Северная Корея тщательно придерживается выполнения положений Конвенции ООН о правах ребенка, принятой в 1989 году, в том числе в части социального обеспечения детей и защиты их прав.
В КНДР, подчеркивается в публикации, все дети получают бесплатное 12-летнее образование, растут счастливо и «превращаются в будущих героев».
А в США в это время, пишет сайт, дети становятся объектами торговли и подвергаются принуждениями. А большое число случаев насилия в отношении детей в Америке вызывает беспокойство и даже страх, отмечает издание.
США, введя неизбирательные санкции в отношении КНДР, полностью блокировали обычную торговую деятельность страны и экономический обмен. При этом «бесчеловечным актом» санкции были распространены на школьные принадлежности и игрушки. Так Вашингтон раскрыл свое «безобразное отношение» к правам ребенка, настаивает Uriminjokkiri.

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