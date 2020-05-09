Пиявки и теории заговора: Чем народу аукнулось умное голосование Навального

Одной из тех, чья позиция нравилась Навальному, оказалась коммунистка Елена Шувалова. Сейчас она пропагандирует идею лечиться от коронавируса с помощью пиявок. На своей странице в Facebook она объяснила подписчикам, что пиявки, известные человечеству уже три тысячи лет, - такие существа, которые производят ферменты, разжижающие кровь и предотвращающие закупорку сосудов. Шувалова сделала вывод, что и в борьбе с COVID-19 они помогут. По её мнению, пиявки защитят от образования тромбов в сосудах, примыкающих к альвеолам лёгких. Позднее этот пост в соцсети был удалён.

7 мая Шувалова заявила: главная цель введения режима самоизоляции - это борьба с оппозицией.

"Я не могу даже воду в аквариуме сменить", - заявила коммунистка, показывая на закрытые двери депутатского корпуса МГД.

Она заявила, что многие её единомышленники из-за самоизоляции вынуждены покупать за свои деньги принтеры и картриджи, чтобы продолжать работать из дома. В тексте же поста Шувалова объяснила, что оппозицию лишили кабинетов, чтобы она "не путалась под ногами" и чтобы "правдами и неправдами нейтрализовать противодействие происходящему".

Telegram-канал "Блок" обратил внимание и ещё на одного депутата МГД, которую на выборах поддерживал Навальный, - Екатерину Енгалычеву. Она искренне верит в теории заговора, пишет об этом в соцсетях, а потом удаляет свои же посты. Впрочем, комментаторы успевают отвечать.

"Она реально это пишет?" - недоумевают люди.