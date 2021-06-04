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Пива за прививку москвичи не получат
04 июня 2021, 21:10 • 8 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин прояснил вопрос с поощрением жителей столицы. Пива за прививку москвичи не получат.
В кулуарах Петербургского международного экономического форума Собянину был задан вопрос, не намерены ли власти Москвы поощрять жителей за вакцинацию. Например, пивом.
"Во время прививки пиво пить нельзя", - коротко ответил столичный мэр.
Эту же тему затронул в ходе пленарного заседания ПМЭФ и президент России. Владимир Путин отметил, что для поощрения вакцинации есть и более цивилизованные способы, нежели те, что используются властями других государств.
Ранее телеканал ABC News сообщил о решении администрации штата Нью-Джерси раздавать купоны на бесплатный бокал пива всем, кто решил сделать прививку от COVID-19. Порцию алкогольного напитка губернатор штата Фил Мёрфи пообещал всем привившимся в мае, если им уже исполнился 21 год. Так американские политики решили достичь целевых показателей вакцинации. В Нью-Йорке методом стимулирования стал фастфуд. За прививку от коронавируса народу пообещали бургер, картофель фри и напиток.
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