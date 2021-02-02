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«Пива Шарикову больше не предлагать»

02 февраля 2021, 18:35  •  183 • Украина

Украинский профессор-инфекционист Ольга Голубовская отреагировала на очередной запрет украинских чиновников, который коснулся, в частности, романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который отпечатан в России.

В социальной сети профессор выразила абсолютное понимание, отчего на Украине «Собачье сердце» того же автора оказалось под запретом, однако, цензура в отношении «Мастера и Маргариты» ее озадачила.

«То, что запретили «Собачье сердце», это понятно - там все слишком очевидно по событиям последних лет. Но «Мастер и Маргарита», за что?», - отметила врач в Facebook.

Аргумент цензоров из Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, гласящий, что, мол, в предисловии упоминаются российские деятели искусства, «угрожающие национальной безопасности» Украины, профессор сочла неубедительным и даже издевательским.

«Сталкиваясь ежедневно с полнейшим беспределом, с полной разрухой (и в головах тоже), с выведением огромного количества денег на какие-то непонятные закупки через «міжнародні організації» в воюющей стране, на нищих людей, на каких-то грантоедов с их пустыми зомботренингами за дурные донорские деньги и т.д., я просто не могу серьезно воспринимать то, что к ввозу запрещено определённое издание романа, ибо где-то какой-то актёр когда-то что-то сказал», - написала Голубовская.

Профессор не исключает, что украинцам вновь придется возвращаться к опыту «самиздата».

«Вот совершенно не знала, сколько у нас людей с комплексами, к сожалению, получившими власть и пытающихся натянуть эти свои комплексы на наши головы. Похоже, скоро придётся пользоваться самиздатом. Надеюсь, мы не дойдём до обысков с изъятием «нездорового контента» в наших библиотеках», - добавила она.

«Поздравляю, у нас уже все хорошо, мы развиваемся, счастливы, здоровы и впереди у нас очередное светлое будущее. Вот только Михаил Афанасьевич, киевлянин, палки в колёса вставляет... Хоть его музей на Андреевском спуске не переименовали ещё?... Ей-богу, так и хочется сказать на эти эпические решения – «Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову больше не предлагать», - иронично заметила Ольга Голубовская, резюмируя.


Напомним, ранее украинская телеведущая Наталья Влащенко, комментируя это же решение Госкомтелерадио, предложила цензорам бдеть обстоятельнее и декоммунизировать Ивана Франко, который был социалистом, а также Лесю Украинку, сделавшую перевод Манифеста коммунистической партии.


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