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Питерские сторонники московских протестов не дали слова на митинге своему оппоненту

03 августа 2019, 19:24  •  64 • В России

Сегодняшний согласованный властями митинг оппозиции в Петербурге в поддержку протестных акций в Москве лучше всего укладывается в известное выражение: «Скучно, девочки». Это уже вторая подобная акция в городе на Неве за последнее время. Первая прошла в прошлую субботу и мало чем отличалась от нынешней. Если говорить о числе присутствовавших, то оно варьировалось от «свыше 200 человек» (по данным ГУВД) до около 400 (по данным самих протестующих), так как имело место броуновское движение участников мероприятия: кто-то приходил, кто-то уходил. Да и питерская погода также внесла свои коррективы, периодически посылая на головы собравшихся достаточно сильный, хотя и непродолжительный дождь. И это, как временами и в Москве, не способствовало желанию мокнуть «за нашу и вашу свободу».

Плакат на митинге в Северной столице. Фото: Дмитрий Борисенко.

Среди организаторов митинга были традиционные для оппозиционного движения города личности. Пламенно выступал депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга господин Резник, после чего, сойдя с трибуны, вальяжно прогуливался в толпе собирая одобрительные отзывы соратников. Вполне ожидаемо выступил и депутат ЗАГСа города Вишневский, который, как и Резник, выступив, пошел в народ собирать лучи поддержки. Были представители и других оппозиционных партий и общественных организаций, вроде «Открытой России» Ходорковского, «Левого фронта» Удальцова, ФБК Навального, и так далее. В числе спикеров можно было лицезреть, например, гостя из Сибири с хайповой нынче темой «Потушите пожары в Сибири!» и гражданина Белоруссии, с сравнительным анализом тирании властей Белоруссии и России.

Митингующие вспомнили про горящие в Сибири леса. Фото: Дмитрий Борисенко.

Риторика выступающих повторяла их же послания, которые они озвучили на прошлом митинге: допуск к выборам незарегистрированных кандидатов, кары небесные и земные для «Единой России», проявление солидарности с участниками протестных акций в Москве. Все это сдабривалось стандартными кричалками «Это наш город!», «Мы здесь власть!», «Допускай!» и прочее.

Не обошлось и без обычных для подобных мероприятий политических фриков и городских сумасшедших, коих в Петербурге всегда было с избытком.

В общем, солянка получилась достаточно пестрая, но, увы, уже надоевшая. Видимо поэтому, как ни пытались ораторы раскачать толпу зажигательными призывами, люди, хоть и поддерживали их, но в совершенно дежурном стиле: «Кричать будем отсюда и до обеда». Наверное, поэтому митинг закончился на полчаса раньше запланированного. А после объявления о его окончании, участники быстро очистили площадь.

Спорили оппоненты и после окончания митинга. Фото: Дмитрий Борисенко.

Полиция была подчеркнуто нейтральна и вежлива. На моих глазах было всего три задержания. Оратора «Левого фронта», которого позже отпустили, сторонника Навального и активиста общественного движения «Патриоты Великая Россия», пришедшего на митинг вместе с лидером движения Николаем Стариковым и другими соратниками, которые хором призывали организаторов митинга дать слово Старикову и попутно нелестно отзывались как о самих организаторах, так и о либералах вообще. Право на слово от организаторов акции Стариков так и не получил, а потому общался с прессой и спорил с оппонентами уже после окончания митинга.

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