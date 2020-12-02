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Питер оставили без Нового года: С 30 декабря в городе закрывается всё, что только можно

02 декабря 2020, 22:30  •  51 • Политика
В Петербурге на пять новогодних дней запретили работу кафе и ресторанов, а также театров, музеев, выставок и зоопарков. Под запретом даже автобусные экскурсии по городу.
В преддверии Нового года власти Санкт-Петербурга объявили о закрытии всех общественных мест, включая заведения общепита, театры, музеи и даже зоопарк. О новых ограничениях в связи с пандемией COVID-19 сообщила пресс-служба администрации города.
Так, с 4 декабря в Петербурге запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы, а в торговых центрах приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. Кроме того, ужесточаются требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Вдобавок, в концертных залах, театрах и кинотеатрах не должно быть больше 25% зрителей.
С 14 декабря по 15 января в Северной столице запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях организаций дополнительного образования. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00. А с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.
Помимо этого, с 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, а также в Ленинградский зоопарк. Кроме того, под запретом проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. Даже автобусные экскурсии по городу, и те под строжайшим запретом.
Как в таких условиях жителям Петербурга праздновать Новый год, в администрации города не объясняют.

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