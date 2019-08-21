Письмо в Брюссель: Борис Джонсон ждёт от ЕС новых условий брексита

Великобритания выступает против сохранения Северной Ирландии в Таможенном союзе с ЕС и жёсткой границы с Ирландией. Такие условия брексита изложил британский премьер-министр Борис Джонсон в письме к главе Европейского совета Дональду Туску. В свою очередь, Туск заявил, что отсутствие альтернативных условий автоматически приведёт к восстановлению границы. По мнению экспертов, от решения проблемы брексита будет зависеть политическая карьера Джонсона.

Великобританию не устраивает как бэкстоп — сохранение Северной Ирландии в Таможенном союзе с ЕС после брексита, — так и режим границы между Ирландией и Северной Ирландией. Об этом написал британский премьер-министр Борис Джонсон главе Европейского совета Дональду Туску.

«Времени очень мало, но Великобритания готова продвигаться быстро, и надеюсь, что к тому же будет готов Евросоюз — учитывая уже имеющиеся точки соприкосновения. В равной степени уверен, что, если нам удастся прийти к удовлетворительному соглашению без «ирландской оговорки», наш парламент сумеет действовать оперативно: он уже продемонстрировал, что большинство поддерживают соглашение такого рода», — написал Джонсон Туску.

Напомним, что ЕС в качестве главного условия выхода Великобритании из этой организации поставил решение проблемы Северной Ирландии. Согласно соглашению о брексите, разработанному в Брюсселе и одобренному правительством Терезы Мэй, но так и не одобренному британским парламентом, эта британская территория после выхода страны из Евросоюза должна какое-то время оставаться в рамках Таможенного союза и Единого европейского рынка. Этот режим, называемый бэкстоп, рассматривался руководством Евросоюза как уступка Лондону, отмечают эксперты.

Его альтернативой, с точки зрения европейских чиновников, может быть только установление пограничного режима между Ирландией и Северной Ирландией, аналогичного тому, который существует между любыми странами, одна из которых является членом ЕС, а другая в него не входит.

В своём письме к Туску Джонсон категорически отверг вариант бэкстопа, назвав его «антидемократичным и не соответствующим суверенитету Соединённого Королевства как государства». Однако и вариант пограничного режима премьер-министра тоже не устроил. Джонсон напомнил, что введение проверок и контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией противоречит условиям так называемого Соглашения Страстной пятницы, или Белфастского соглашения, заключённого в 1998 году. Оно практически положило конец столкновениям католиков и протестантов в североирландских графствах Великобритании, которые теперь происходят достаточно редко и не имеют такого ожесточённого характера, как раньше.

Джонсон подчеркнул, что альтернативу этим двум вариантам должен предложить Евросоюз, причём сделать это надлежит до 31 октября — крайнего срока, который ЕС отвёл парламенту Великобритании для того, чтобы одобрить соглашение о брексите.

Дональд Туск откликнулся на послание Джонсона в Twitter. По его мнению, исключение из соглашения о брексите условия о сохранении Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС приведёт к установлению жёсткой границы на острове Ирландия.

«Бэкстоп является страховочным механизмом, позволяющим избежать установления жёсткой границы на острове Ирландия, если альтернатива не будет найдена или пока она не будет подготовлена. Те, кто выступает против бэкстопа, ничего не предлагая взамен, фактически поддерживают восстановление границы, признают они это или нет», — написал Туск в своём микроблоге в Twitter.

Внутриполитический фактор

Обсуждению брексита с европейскими лидерами британский премьер-министр намерен посвятить всю неделю. В его рабочем графике — встречи с главой ирландского правительства Лео Варадкаром, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Конечно, наши друзья и партнёры по другую сторону канала сейчас демонстрируют нежелание менять свою позицию — это нормально, но я уверен, что они это сделают. Тем не менее мы должны подготовиться и к выходу (из ЕС) без сделки», — сказал Джонсон в интервью Euronews.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Reuters

© Toby Melville

Намерение британского премьер-министра выйти из Евросоюза без какого-либо соглашения вызывает большие опасения у многих британцев. В вышедшем на днях правительственном докладе Operation Yellowhammer («Операция Йеллоухаммер») прогнозируется, что непосредственным результатом «жёсткого брексита» станут перебои с поставками лекарств, так как они поступают в основном с материка, а также топлива для значительной части регионов страны, в том числе Лондона. Из-за отсутствия договорённости с ЕС до 85% грузовиков с товарами и продовольствием, которые прибывают в Великобританию по тоннелю через Ла-Манш, будут стоять по несколько суток в очереди на французской таможне.

В докладе прогнозируется, что ситуацию удастся отчасти стабилизировать только через три месяца, но и тогда грузопоток достигнет максимум 70% от сегодняшнего уровня. Следствием всех этих проблем станет рост цен, в первую очередь на продукты питания, утверждают авторы исследования.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что оппозиция попытается не допустить брексита без сделки.

«Мы поддерживаем проведение экстренного заседания парламента, чтобы не дать премьер-министру возможности 31 октября вывести нашу страну из Евросоюза без дальнейших парламентских обсуждений», — цитирует политика агентство Reuters.

Руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов считает, что досрочное прекращение парламентских каникул в первую очередь диктуется интересами политической борьбы в Великобритании.

«В планах у лейбористов — поставить вопрос о доверии Джонсону под предлогом борьбы с жёстким брекситом. Они намеревались сделать это в начале сентября, когда депутаты планово вернулись бы с каникул. Сейчас лейбористы хотят начать обсуждение этого вопроса раньше. Корбин хочет, чтобы Джонсон как можно скорее выступил в парламенте, объяснился перед депутатами. Таким образом, лейбористы получат дополнительное время, чтобы найти союзников в борьбе с премьер-министром», — сказал он в беседе с RT.

Письмо Джонсона Туску также связано с внутриполитической ситуацией в стране, считает Куликов. Оно вышло перед туром британского премьер-министра по европейским столицам. Вместе с тем адресаты письма — это не только политики ЕС, но и собственные избиратели, считает эксперт.

«Досрочные парламентские выборы более чем вероятны, это общее мнение в стране», — говорит Куликов.

Профессор департамента политической науки НИУ ВШЭ Леонид Поляков сомневается, что парламент соберётся досрочно, так как у премьер-министра достаточно возможностей, чтобы этому помешать.

«Конечно, Корбин уже собирает всю королевскую рать, чтобы вынести вотум недоверия Джонсону. Он жаждет встать во главе так называемого временного правительства с целью объявить новый референдум по вопросу о целесообразности выхода из ЕС. Однако парламент могут не выпустить с каникул или вовсе распустить его», — сказал Поляков в комментарии RT.

«Премьер-министр будет рисковать»

Письмо британского премьер-министра производит впечатление очень неконкретного документа и попытки оправдать перед избирателями жёсткий брексит, полагают эксперты.

«Джонсон пишет о третьем варианте, но не говорит, каким этот вариант может быть. Он предлагает европейцам самим что-то придумать. Никто из первых лиц Евросоюза пока не отреагировал на это предложение.

Тем не менее, поступает информация, что власти ЕС придерживаются своей прежней позиции — что соглашение есть и никаких новых переговоров не будет. Единственное, что они могут сделать, — это ещё раз обсудить политическую декларацию. Это необязательный документ, который очерчивает лишь общие контуры того, как две стороны видят свои будущие отношения», — говорит Куликов.

Протест против брексита на пограничном переходе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией в Карриккарноне

Reuters

© Clodagh Kilcoyne

По мнению Полякова, «третий вариант», озвученный в письме, может быть связан с налаживанием системы электронного контроля на границе Ирландии и Северной Ирландии, как это делается на платных автодорогах.

«То есть на таможне будет стоять специальное устройство — транспондер, который бесконтактно будет регистрировать пересечение границы. Все участники торговли и других трансакций будут фиксироваться с помощью радиоволн, что станет гарантией отсутствия контрабанды и поможет наладить реальный контроль на предполагаемой границе. Однако пока никто не понимает, как это должно быть сделано технически», — сказал эксперт.

Поляков предполагает, что возможны и другие варианты.

«Есть соображение среди сторонников Джонсона о выходе без сделки и срочном проведении общеирландского референдума по вопросу бэкстопа. То есть выходим и перекладываем ответственность за границу на самих ирландцев, реализуя их право на экономическое самоопределение», — говорит он.

Однако эксперт подчёркивает, что у всех этих возможных третьих вариантов масса минусов, которые могут перевесить плюсы.

«Три года, прошедшие со времени референдума, где британцы высказались за выход из ЕС, показывают, что проблемы, сопутствующие этому выходу, никаким образом не решаемы. Что бы Джонсон ни написал Туску, всё это вилами по воде писано», — говорит Поляков.

Вместе с тем делать какой-то выбор британскому премьер-министру надо.

«Политическая судьба Джонсона в его собственных руках. Либо Великобритания выходит из ЕС 31 октября, либо репутация нынешнего премьер-министра окончательно погублена. Судьба партии консерваторов, партии Джонсона в случае досрочных выборов тоже будет под большим вопросом. В этих условиях премьер-министр будет рисковать», — подводит итог Поляков.