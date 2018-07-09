«Письмо счастья» для Ангелы Меркель

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Бывший глава Пентагона Леон Панетта знает, как Дональд Трамп может заставить европейцев раскошелиться на рост военных расходов. Он считает одним из наиболее сильнодействующих доводов Белого дома озвученное еще в прошлом году президентом США обещание вывести американских военных из Европы. Панетта считает, что европейские лидеры не просто опасаются остаться один на один со страшными угрозами, под которыми в Брюсселе понимают Россию, а боятся этого «до смерти», как он заявил в интервью новостному сайту McClatchy.

Больше всего союзников Вашингтона по НАТО пугает перспектива, что Трамп неожиданно пообещает в Хельсинки, где он встречается в следующий понедельник с Владимиром Путиным, сократить численность американских войск на континенте или снизить участие Пентагона в учениях НАТО.

Основания для беспокойства у европейских лидеров есть. Достаточно вспомнить предыдущую встречу Дональда Трампа с зарубежным лидером один на один. Речь идет, конечно, об его переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которых он пообещал собеседнику прекратить совместные учения с южно-корейскими военными, чем поверг руководство Южной Кореи в состояние, близкое к шоку.

В Европе сейчас находятся ок. 60 тыс. американских военнослужащих. Больше всего их – 35 тыс. в Германии, в Италии американцев 12 тыс., в Великобритании 8,5 тыс. и 3,3 тыс. в Испании. Они также составляют значительную часть контингентов НАТО общей численностью 8 тыс. человек, размещенных в Польше и странах Балтии.

В Пентагоне, пишет Washington Post, по поручению Трампа, уже прорабатывают сокращение американских войск в Старом Свете с упором на Германию.

Директор европейской программы Фонда Карнеги Эрик Браттберг считает, что при существующих натянутых отношениях между Европой и США НАТО может оказаться главной жертвой политики американского президента. Браттберг тоже опасается, что Белый дом ослабит Североатлантический альянс и предоставит благоприятные возможности для усиления таким странам, как Россия.

Дональда Трампа больше всего возмущает, что европейцы не хотят платить за свою защиту и что они тратят мало средств на оборону. В июне он отправил руководителям ряда европейских стран письма, в которых жаловался на то, что они очень неохотно увеличивают военные расходы и не выполняют принятое в 2014 году неформальное соглашение тратить на оборону не менее 2% ВВП через 10 лет, т.е. к 2024 г.

Получила такое «письмо счастья» и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Германия, считают в Белом доме, неохотнее и медленнее остальных союзников наращивает военные расходы. Достаточно сказать, что в этом году бюджет МО ФРГ составит 1,24% от ВВП, а в 2019 вырастет до 1,31. И Меркель, и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен пообещали на прошлой неделе довести военные расходы Германии к 2024 г. лишь до 1,5%, т.е. намного ниже раннее взятых Берлином обязательств.

Не исключено, что слова Леона Панетты предназначены в первую очередь для немецкого руководства. На прошлой неделе г-жа Меркель призвала НАТО сконцентрировать силы альянса на восточном фланге для противодействия агрессивной политике России. Если учесть состояние, в котором находится бундесвер и другие европейские армии, то нетрудно догадаться, что главная роль в сдерживании России опять ляжет на плечи Америки. Трамп вполне может шантажировать немцев выводом войск и заставить их тратить на оборону больше.

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