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Письмо с Донбасса: «Не шибко-то в России ждут нашего брата»

05 декабря 2018, 19:39  •  147 • В России

Тур на войну

Корреспондента телеканала «Дождь» Евгению Зобнину и главного редактора интернет-издания «Такие дела» Анастасию Лотареву буднично «завернули» на границе украинские пограничники. Девушки хоть и не подпадают под категорию «мужчины от 16 до 60 лет», но после собеседования, на котором журналистов расспрашивали о Голодоморе, сбитом в небе над Донбассом Боинге и задержанных в Черном море моряках, в СБУ решили, что цель поездки не подтверждена.

Хотя приехали россиянки по приглашению правозащитного центра «Мемориал», Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» и немецкой организации DRA. Их позвали принять участие в блог-туре по «украинскому Донбассу», и теперь можно только догадываться, что бы им показали. Наверняка какие-то образцово-показательные объекты, дескать, как похорошел Донбасс при Петре Алексеевиче. Беженцев с той стороны, которые рассказали бы об ужасах российской агрессии. Пару жертв «сепаратистских властей» со следами увечий...

«Стройки века»

А вот о том, что им точно не показали и не рассказали бы, мне написал житель Краматорска, куда и направлялся этот «тур на войну». Как изменился город за последние пять лет. Привожу письмо с минимальными сокращениями.

«Наверное, самое значимое событие - это капитальный ремонт центральной площади. С сухим фонтаном и тротуарной плиткой, «косящей» под мраморную. Поговаривают, что плитку поставлял кто-то из руководства обладминистрации, по совместительству - владелец плиточной фабрики. Но это слухи, лично не проверял. А вот что площадь уложена волнами, цвет неоднородный - это факт. Нанятые бомжи попилили 80% деревьев, и объект вовремя не сдали - День города праздновали между строительными вагончиками.

Кое-как уложенная плитка на центральной площади города. ФОТО facebook.com/groups/kramatorsk

Второе - это наш великолепный парк им. Ленина. Построенный в свое время в старой части города и, по мере его роста, оказавшийся на отшибе. Но на его территории есть футбольный стадион, отжатый в свое время одним из тех, кто умеет держать нос по ветру. Местным олигархом , владельцем ЭМСС (завод «Энергомашспецсталь» - Ред.), членом партии «Солидарность», депутатом Верховной Рады и просто хорошим человеком Ефимовым. Пользуясь случаем, в этот парк выше названный персонаж «вломил» огромную тучу денег. Разумеется, бюджетных. Сколько там заработано на откатах строительными организациями, можно только догадываться. И таких примеров множество.

«Мы для вас чужие»

В то время, когда Киев утопает в потоках кипятка из унаследованных от клятого «совка», но не выдержавших украинского давления, трубопроводов, у нас горячей воды нет с 12-го года. Это при том, что Краматорск - один из немногих городов Донецкой области, имеющий свою ТЭЦ.

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Убрали трамвай... Вместо него запустили новые автобусные маршруты. То есть, как исправили ситуацию с экологией в промышленном городе объяснять не надо...

Автобус на улице Краматорска. ФОТО facebook.com/groups/kramatorsk

Да и у самих градообразующих промпредприятий, ориентированных в основном на рынок РФ, дела не очень.

Что в головах у людей? Бюджетники и купи-продай - у тех по-разному. «Переобуваются» быстро в зависимости от силы запаха жареного. Глупые российские танки не ждут, потому что им даже страшно подумать о последствиях. Умные тоже не ждут, потому что знают, что мы России не нужны со своим геморроем..

Надеемся на выборы, но, судя по всему, при любой следующей власти лучше не будет. А уезжать не хочется - пробовал. Не шибко-то в России ждут нашего брата. Именно в 2014-м впервые в вашем УФМС понял, что мы для вас чужие. Когда получал патент на работу наравне с жителями средней Азии. Вот такое братство...»

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ОТ АВТОРА

К сожалению, эту фразу - «мы для вас чужие» - в последние годы приходится слышать часто. По каким-то необъяснимым, противоречащим здравому смыслу и чувству самосохранения причинам российская бюрократическая миграционная машина перемалывает судьбы людей, оказавшихся перед тяжелым выбором. И зачастую, тщательно прожевав человеческие жизни, брезгливо выплевывает их за порог.

Молодая семья, ожидающая РВП семь месяцев, вместо положенных двух, пожилая женщина, 17 раз возвращавшаяся в миграционный отдел из-за неправильно расставленных запятых, ополченец, которого высылают на Украину за «участие в террористической организации», которую террористической не признала даже Верховная Рада.

Смотрят на это с той стороны линии разграничения и радуются. Сарафанное радио - оно лучше любой телепередачи в мозг проникает. И чем дольше чиновничий монстр будет издеваться над такими же, по сути, как мы людьми, тем дальше от нас будут пока еще лояльные русские, волею судеб называющие себя украинцами.

Президент заявил о либерализации миграционной политики в отношении наших ближайших соседей-родственников. Хорошо бы, чтобы в новой концепции была четко прописана ответственность конкретных людей за бездушную жестокость к попавшим в беду.

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