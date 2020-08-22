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Письмо Путину помогло? "Отравленного" Навального отпустили в Германию
22 августа 2020, 00:40 • 60 • Политика
"Отравленного" Алексея Навального отпустили в Германию, куда, по словам его жены Юлии Навальной, он отправится на лечение. Ранее она написала официальное письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила его разрешить транспортировку блогера в ФРГ.
Омские медики разрешили транспортировку Алексея Навального в ФРГ. Об этом они сообщили супруге блогера Юлии Навальной, пишет РБК со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом развития ситуации.
Отмечается, что он будет передан жене под её личную ответственность. В настоящее время Навальный находится в первой городской больнице.
Ранее супруга блогера официально обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить транспортировку Навального на лечение в Германию. Она отмечала, что поездка уже полностью организована и будет проходить под присмотром высококвалифицированных врачей.
Ранее заместитель главврача омского медучреждения Анатолий Калиниченко передавал журналистам, что каких-либо ядов, а также их следов в анализах блогера установлено не было.
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