Письмо Путину помогло? "Отравленного" Навального отпустили в Германию

Омские медики разрешили транспортировку Алексея Навального в ФРГ. Об этом они сообщили супруге блогера Юлии Навальной, пишет РБК со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом развития ситуации.

Отмечается, что он будет передан жене под её личную ответственность. В настоящее время Навальный находится в первой городской больнице.

Ранее супруга блогера официально обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить транспортировку Навального на лечение в Германию. Она отмечала, что поездка уже полностью организована и будет проходить под присмотром высококвалифицированных врачей.

Ранее заместитель главврача омского медучреждения Анатолий Калиниченко передавал журналистам, что каких-либо ядов, а также их следов в анализах блогера установлено не было.