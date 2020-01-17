Письмо лично для Путина: В Кремле получили послание от Хафтара после переговоров в Москве

Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину. В нём он сообщил, что готов откликнуться на предложение российского лидера и вернуться в Москву для продолжения диалога по Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

В послании Хафтар благодарит Путина и поддерживает инициативу России провести мирные переговоры в Москве, которые помогут наладить мир в Ливии.

"Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога", - отмечает главнокомандующий ЛНА.

Он также добавляет: "Примите от нас глубокую признательность и уважение".

Ранее Царьград написал: в Германии заявили, что Халифа Хафтар не намерен нарушать режим прекращения огня. Как пояснил глава немецкого МИД Хайко Маас, ситуацию они лично обсуждали с главой ЛНА в Бенгази.

По словам министра, ливийский военачальник обещал вне зависимости от отказа подписать соглашение в Москве не нарушать "режим тишины".

"Он обещал - вне зависимости от того, что он не подписал", - пояснил министр.

Маас отметил, что сам факт данного Хафтаром обещания крайне важен. Отметим, что в четверг в ходе телефонных переговоров глава Евросовета Шарль Мишель и президент РФ Владимир Путин выразили надежду, что участники ливийского конфликта возобновят политический процесс, передаёт РИА Новости.

Отметим, что в начале недели фельдмаршал Хафтар в Москве так и не поставил подпись под соглашением о прекращении огня. Как выяснили арабские СМИ, причиной отказа фельдмаршала от подписания документа стало то, что Турция была международным посредником в кризисе.