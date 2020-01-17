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Письмо лично для Путина: В Кремле получили послание от Хафтара после переговоров в Москве

17 января 2020, 19:54  •  121 • Политика
Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил письмо лично президенту России Владимиру Путину. В послании он сообщил, что готов откликнуться на предложение российского лидера и посетить Кремль для дальнейшего диалога.
Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар направил письмо президенту России Владимиру Путину. В нём он сообщил, что готов откликнуться на предложение российского лидера и вернуться в Москву для продолжения диалога по Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
В послании Хафтар благодарит Путина и поддерживает инициативу России провести мирные переговоры в Москве, которые помогут наладить мир в Ливии.
"Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога", - отмечает главнокомандующий ЛНА.
Он также добавляет: "Примите от нас глубокую признательность и уважение".
Ранее Царьград написал: в Германии заявили, что Халифа Хафтар не намерен нарушать режим прекращения огня. Как пояснил глава немецкого МИД Хайко Маас, ситуацию они лично обсуждали с главой ЛНА в Бенгази.
По словам министра, ливийский военачальник обещал вне зависимости от отказа подписать соглашение в Москве не нарушать "режим тишины".
"Он обещал - вне зависимости от того, что он не подписал", - пояснил министр.
Маас отметил, что сам факт данного Хафтаром обещания крайне важен. Отметим, что в четверг в ходе телефонных переговоров глава Евросовета Шарль Мишель и президент РФ Владимир Путин выразили надежду, что участники ливийского конфликта возобновят политический процесс, передаёт РИА Новости.
Отметим, что в начале недели фельдмаршал Хафтар в Москве так и не поставил подпись под соглашением о прекращении огня. Как выяснили арабские СМИ, причиной отказа фельдмаршала от подписания документа стало то, что Турция была международным посредником в кризисе.

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