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Письмо Горбачёву на "деликатную тему". Раскрыты секретные документы

01 января 2022, 18:40  •  261 • Политика
В Италии опубликовали письма Горбачёва и Андреотти о роли СССР в мире. Оказалось, что политики переписывались на очень "деликатные темы".
В Италии выходит книга, в которой представлены письма Михаила Горбачёва и Джулио Андреотти, председателя итальянского Совета министров, пишет La Repubblica. Из переписки следует, что итальянский политик одним из первых поддержал идею перестройки.
В частности, это Андреотти посоветовал Горбачёву урезать расходы на вооружение и прекратить финансирование Кубы. Также итальянский политик лично поспособствовал в установлении контактов между первым президентом СССР и западными странами.
Кроме того, из переписки стало известно, что Андреотти и Горбачёв общались и на "деликатные темы". В июле 1990 год глава Совета министров Италии интересовался у президента СССР, есть ли у него "какие-нибудь полезные ретроспективные новости" о роли террориста Карлоса в Венгрии и Чехословакии и его связях с итальянскими террористами. В ответ Горбачёв обещал подключить к расследованию этого вопроса советские спецслужбы.

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