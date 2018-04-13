Письмо Генеральному директору МИ-6

МИ-6, досточтимому Алексу Янгеру,

Генеральному директору

Сэр!

Я буду писать с прямотой выпускника Военной академии в Сандхерсте.

Мы, настоящие наследники Лоуренса Аравийского, всегда презирали лондонских бездельников из нашей конторы, не способных следовать традициям империи.

Рискуя жизнью, недоедая бисквит и недопивая виски, мы ведём неустанную борьбу за интересы Её Величества среди взбалмошных арабов и неуправляемых пуштунов. Мы на последние личные деньги подкупаем их вождей, болеем их болезнями и носим их грязные тряпки. Мы страдаем, но идём через все препятствия и добиваемся своего. Наш проект «Белые каски» – это мечта любой самой матёрой разведки мира. Сопровождающая его социальная сеть Avaaz.org насчитывает уже 46 миллионов подписчиков и ведёт глобальные кампании под нашим руководством. Она интегрирована с нашими ведущими СМИ и стала неотъемлемой частью информационной войны. Члены Avaaz живут во всех странах мира; наша команда работает в 18 государствах на 6 континентах и действует на 17 языках.

Русские проиграют нам на Ближнем Востоке, потому что не смогут противопоставить нашей агентуре ничего подобного. Все их победы будут растоптаны нашими «Белыми касками» и сетью Avaaz, потому что мы смогли повести за собой весь мир! Весь мир, сэр! Стоит ли говорить, сколько профессионализма, организационных усилий и просто ума было потрачено на то, чтобы этот проект заиграл в полную силу.

Сегодня планета содрогается от наших спектаклей, и весь мир следует нашим призывам заклеймить Асада и Путина. Не зря Её Величество удостоила меня, скромного агента Джеймса Ле Мезюрье, титула кавалера Британской империи. Империя должна знать своих героев. Хотя, конечно, есть тайные страницы истории, которые никогда не станут явными. Например, человечеству не дано узнать, как был создан миф Сребреницы и как этот миф разорвал Югославию.

А эти высокомерные пьяницы в Лондоне не смогли даже толком реализовать спектакль со Скрипалями. Как будто их не учили азам пропаганды по Йозефу Геббельсу. Кстати, с дневниками старины Йозефа получилась занятная история. Половина из них попала в Гуверовский институт, а потом поступила к нам в качестве учебного пособия. Вторая же половина дневников оказалась в руках русских, которые запретили их как экстремистский материал и спрятали в архив. Глупее не придумаешь.

Меня же можно разбудить после самой грандиозной попойки, и я назубок перечислю десять «золотых правил Йозефа»:

– пушки и штыки – ничто, если вы не обладаете сердцами нации;

– овладение массами – единственная цель пропаганды;

– для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной;

– помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «чёрную» – откровенную ложь. Мы добиваемся не правды, а эффекта;

– чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят и тем быстрее она распространяется;

– пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум;

– чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга. Худший враг пропаганды – интеллектуализм;

– для наилучшего усвоения мы обязаны говорить на языке, понятном народу, и даже на разных языках: один - для столицы, другой – для провинции, один – для рабочих, другой – для служащих;

– необходимо превозносить вождей и народ, постоянно поддерживая высокий градус идеологического пафоса и истерии;

– необходимо бесконечно повторять пропагандистскую трескотню: ведь трудно не поддаться её магии, если в неё верит всё большее число окружающих.

Но вернемся к истории со Скрипалями. Её авторы не удосужились даже поработать с руководителем лаборатории Портон-Дауна Гэри Эйткенхедом, который даёт противоречивые показания. Из-за него дорогостоящий проект может обрушиться, несмотря на то что в других пунктах заветы старика Геббельса соблюдаются. Полагаю, что этого Эйткенхеда надо кончать так же, как в 2003 году прикончили Дэвида Келли. Наша борьба не знает сомнений и отступлений.

Досточтимый сэр! Я крайне разочарован состоянием операции со Скрипалями и прошу назначить меня новым руководителем проекта.

Мы прибудем в Солсбери с бригадой «белых касок», объявим о выявлении новых очагов опасности и организуем комбинацию, достойную самого Уильяма Шекспира. Наши орлы будут отлавливать прохожих на улицах этого занюханного городка, поливать их из пожарных шлангов до полусмерти, пачкать клюквенным морсом и таскать на носилках по всему графству Уилтшир. Для усиления эффекта на улицах Солсбери будут разбросаны и засняты лучшие изделия нашей подпольной мастерской – чучела окровавленных трупов и оторванные руки-ноги из пластика.

После этого мы объявим через Би-би-си и британские газеты о том, что русские решили замести следы путем распрыскивания новой дозы газа «Новичок» в этом многострадальном городе. Для подтверждения правдоподобности версии привезём и положим под заборами несколько умерших лондонских бродяг.

Лидеры нашей нации Тэреза Мэй и Борис Джонсон хорошо усвоили заветы старины Йозефа, и мы не сомневаемся, что они используют нашу подачу для того, чтобы забить русским завершающий победный гол. Русское посольство в Лондоне можно будет закрывать, а флот Её Величества спокойно проследует к берегам Сирии, где его ждут новые исторические свершения.

Всегда к Вашим услугам, сэр,

многолетний агент конторы, кавалер Британской империи, герой войн на Балканах и Ближнем Востоке, руководитель проекта «Белые каски» – Avaaz Джеймс Ле Мезюрье.