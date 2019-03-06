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«Письма счастья»: Конгресс попросил у русских помощи в свержении Трампа

06 марта 2019, 22:24  •  127 • В мире
Сразу три ключевых комитета Конгресса США направили в Госдеп и Белый дом требования о предоставлении доказательств о связи президента Дональда Трампа с Россией. Ещё один комитет разослал письма с запросами гражданам России, фигурирующим в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. Означает ли это новый поворот в «российском деле»?
Автор:
Кучер Егор
«Российское дело» в США уже практически стало темой анекдотов и всяческих небылиц. То у спецпрокурора Роберта Мюллера вдруг обнаруживаются новые улики, и он сажает бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, то «грязные» показания на хозяина Белого дома даёт его бывший юрист Майкл Коэн. Затем в деле неожиданно всплывает гражданин США российского происхождения Феликс Сатер, который даёт разоблачающие интервью американским СМИ. А результатов для Мюллера — ноль.
Спецпрокурор должен вскоре представить общественности доклад о проделанной в течение почти двух лет работе. Многие недоброжелатели Трампа ждут, что этот документ будет содержать множество улик против президента США, и едва ли не каждая должна стать поводом для импичмента. Однако чем дальше продвигается расследование, тем очевиднее становится, что у Мюллера на Трампа почти ничего нет. Ничего весомого, разумеется.
Главы трёх комитетов Палаты представителей — по международным делам, по разведке и по надзору — решили помочь Мюллеру в сборе необходимой информации. Они отправили множество запросов лицам и компаниям, которые, по их мнению, могут пролить свет на противозаконную деятельность Трампа, а также сообщить детали его беседы с президентом России Владимиром Путиным в июле прошлого года в Хельсинки.
Конгресс хочет разобраться
Первое и самое главное. Письма отправили члены Палаты представителей Конгресса, которую контролируют демократы. Это с самого начала позволяет говорить о том, что предпринимается очередная попытка насолить Трампу в рамках внутриполитической борьбы. И сколько бы сейчас демократы не говорили, что таким образом они стоят на страже национальных интересов США, их целью всё равно является Трамп, а не некое установление правды.
Первый ход Палаты представителей был следующим: её члены запросили у Госдепа и Белого дома данные о беседе Трампа и Путина в Хельсинки в 2018 году. Казалось бы, прошла встреча двух лидеров, все её детали, каждое слово и даже каждый жест должны быть задокументированы. Однако это как раз и есть предмет наибольших кривотолков.
В январе The Washington Post написала, что в Хельсинки Путин и Трамп в течение двух часов беседовали с глазу на глаз в присутствии лишь одного переводчика. Перед этим на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году после переговоров с Путиным Трамп забрал у переводчика его записи и приказал ему не разглашать содержание беседы.
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на саммите в Хельсинки. Фото: www.globallookpress.com
Эти факты дали почти бесконечную почву для всевозможных спекуляций. Запросы в Госдеп и Белый дом направили председатель комитета по разведке Адам Шифф, глава комитета по международным делам Элиот Энгель и руководитель комитета по надзору Элайджа Каммингс.
Представители комитетов Конгресса намерены идти до конца. Среди мер, которые запланированы, — вызов всех переводчиков на допросы, стенограммы телефонных переговоров, данные о переписке. Словом, в дело должно пойти всё, что может содержать даже крупицы компромата на Трампа. Но и это ещё не всё. Допросам должны подвергнуться вообще почти все сотрудники аппарата Белого дома. Кроме этого, в комитеты Палаты представителей должны поступить отчёты о том, к каким последствиям привели все контакты между Путиным и Трампом вообще.
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В нынешних условиях это означает, что демократы Конгресса получат бумаги, в которых будет написано о недееспособности президента, так как он ничего не добился. Более того, будет заявлено, что в попытке скрыть «преступный сговор с Москвой» Трамп согласился с утверждением Путина о том, что «никакого вмешательства в выборы не было». А ведь именно это заявление на пресс-конференции буквально взорвало Америку: Трамп прямо сказал, что верит Путину, а не собственной разведке.
Письмо с соответствующими вопросами к Трампу было направлено членами Конгресса исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни ещё 21 февраля. Главный пункт — вопрос о том, не нарушал ли Трамп закон 1978 года о запрете на уничтожение бумаг. СМИ ранее уже сообщали, что у Трампа есть привычка рвать неугодные документы на мелкие кусочки. Якобы, Трамп разобрался с документами по Путину именно таким образом. Однако на самом деле теперь это недоказуемо.
Малвейни должен был дать ответ Конгрессу до 1 марта, однако с тех пор он сохраняет молчание.
«Русское досье»
В своей попытке помочь Мюллеру и «свалить» Трампа демократы пошли даже дальше. Юридический комитет Палаты представителей, а точнее — его глава Джеррольд Нэдлер, направил письма 81 получателю. Комитет потребовал раскрыть информацию о нарушениях со стороны Трампа.
Список адресатов писем юридического комитета весьма примечателен. В него вошли не только Белый дом, но и ФБР, а также сыновья Трампа — Эрик Трамп и Дональд-младший. В списке оказались также зять Трампа Джаред Кушнер, Пол Манафорт, бывший стратег Белого дома Стив Бэннон, экс-советник по нацбезопасности Майкл Флинн. Кроме них — основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и глава ЧВК Blackwater Эрик Принс.
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Роберт Мюллер. Фото: www.globallookpress.com
Нас же интересуют другие фигуранты. Впервые требование Конгресса в письменном виде было направлено главе «Реновы» Виктору Вексельбергу, его двоюродному брату Эндрю Интратеру, возглавляющему компанию Columbus Nova, бизнес-партнёру девелопера Араса Агаларова Ираклию Кавеладзе, а также менеджерам компании Concord Management and Consulting, которая раньше принадлежала Евгению Пригожину. Пригожина на Западе считают владельцем «фабрики троллей» — Агентства интернет-исследований (IRA), которое якобы вмешивалось в американские выборы.
Что же связывает всех этих людей? Прокурор Мюллер, а вслед за ним и демократическая часть Конгресса полагают, что эти лица и компании знают о контактах Трампа с Россией и могут изобличить пресловутый сговор.
«Письмо счастья» также должен был получить бизнесмен Феликс Сатер, который по совместительству является агентом ЦРУ. Царьград ранее подробно разбирал биографию этого персонажа, который лоббировал постройку в Москве Trump Tower.
Автор писем — господин Нэдлер — заявил также, что подробная информация в такой же форме может быть запрошена у дочери президента США Иванки Трамп.
Партнёр Агаларова Ираклий Кавеладзе, как предполагается, владеет информацией о встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в 2016 году. Мюллер предполагает, что Весельницкая и Трамп-младший имеют отношение к публикации компромата на Хиллари Клинтон.
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Что касается экс-советника Флинна, то его подозревают в тайных связях и контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. Несмотря на то, что посол России по работе должен иметь подобные контакты, о чём неоднократно говорили в Москве, спецпрокурор Мюллер продолжает полагать, что Кисляк через Флинна вёл подрывную деятельность в США.
Виктор Вексельберг тоже попал в список не случайно. Как писала летом 2018 года New York Times и сообщало Associated Press, Мюллер обвиняет Вексельберга в трате 1,6 млрд долларов на некие лоббистские цели в США, связанные якобы с «продвижением российских интересов». Так это или нет — официально неизвестно. Однако известно о тесных связях олигарха с США, где проживают два двоюродных брата бизнесмена.
Один из них – как раз тот самый Эндрю Интратер – является гражданином США. В данный момент он возглавляет компанию Columbus Nova. До этого он руководил разными компаниями, принадлежащими «Ренове» – «Акадо» и «Комплексные энергетические системы». Второй брат Вексельберга – Джонатан Интратер. По официальным данным, он никак не связан с российской компанией своего кузена.
Отмечается также ещё один интересный факт, связанный с Эндрю Интратером. Так, возглавляемая им Columbus Nova занимается инвестициями в музыкальные лейблы, этим бизнесом владеет Renova US Management LLC. Данная компания значится в реестре корпораций внутриамериканского офшора.
Известен и ещё один факт, который идёт вразрез с версиями «парней Мюллера». Эндрю Интратер в 2017 году сделал пожертвования Демократической партии США, то есть передавал деньги политическим противникам нынешнего президента Америки. При этом в бланке бизнесмен указал местом работы не Columbus Nova, а Renova US Management.
Зачем всё это нужно?
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Цель демократов осталась неизменной — навредить Трампу и добиться его импичмента. Сам факт того, что сразу три (а по факту четыре) комитета Конгресса пытаются достать улики где бы то ни было, говорит о том, что доказательств у них и Мюллера просто нет. Как нет и не было никакого сговора и российского вмешательства в выборы.
Однако признать это для демократов и Мюллера — значит, признать своё поражение. Вместе с тем в США, по сути, уже начинается новая предвыборная гонка. Трамп заявил о том, что будет баллотироваться, а вот Клинтон решила не испытывать судьбу во второй раз. Какова же задача теперь?
Во-первых, доказать всеми правдами и неправдами сговор Трампа с Россией. Во-вторых, добиться импичмента Трампа и конца его политической карьеры. В-третьих, нанести удар по России, «доказав» её вмешательство в выборы. Ну и наконец, сбор дополнительных улик как никогда необходим демократам и Мюллеру прямо сейчас. Первые хотят дотянуть расследование максимально близко к предвыборной кампании Трампа, чтобы шантажировать его и подрывать репутацию. Ну а спецпрокурор не намерен терять лицо, ведь если он сейчас заявит, что расследование окончено и ни к чему не привело — это верный конец его карьеры. И другое дело, когда можно говорить о затянувшемся процессе получения новых фактов и доказательств.

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