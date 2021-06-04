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Письма с вирусами: Россию опять обвинили в кибератаке
04 июня 2021, 23:00 • 80 • Политика
СБУ обвинила Россию в кибератаке. Речь идёт о массовой рассылке электронных писем с вирусами, которая случилась около месяца назад..
На Украине обвинили Россию в кибератаке на компьютерные сети органов государственной власти и объекты критической инфраструктуры Незалежной. Информацию распространила пресс-служба СБУ.
В украинской спецслужбе уточнили, что речь идёт о массовой рассылке электронных писем с компьютерными вирусами, которая произошла около месяца назад. При этом часть адресов, с которых были отправлены эти письма, были подменены.
- утверждает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что украинской спецслужбе якобы удалось отследить, контрольно-командные серверы, с которые занимались рассылкой вредоносных писем. Утверждается, что часть из них располагалась в России. Этого СБУ хватило, чтобы начать обвинять Москву в кибератаке.
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