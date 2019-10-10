Письма с угрозами: как демократы собирают материалы для импичмента Трампа

В конгресс США для дачи показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа вызвали его бывшего советника по России Фиону Хилл. Если она откажется от дачи показаний, это, по словам законодателей, станет «доказательством стремления препятствовать расследованию». За последние две недели конгрессмены отправили похожие письма в Госдеп, Пентагон, административно-бюджетное управление Белого дома, а также послу США в ЕС Гордону Сондланду и вице-президенту Майку Пенсу. Пока показания дал лишь бывший представитель США на Украине Курт Волкер. По мнению экспертов, противники Трампа на самом деле не собираются добиваться импичмента — они лишь используют этот предлог, чтобы найти компромат на американского лидера перед выборами 2020 года.

Главы трёх комитетов нижней палаты конгресса США вызвали для дачи показаний в палату представителей бывшего советника Трампа по отношениям с Россией Фиону Хилл. С апреля 2017-го по август текущего года она занимала пост специального помощника президента и старшего директора по вопросам Европы и России в аппарате Совета по национальной безопасности.

Копию письма на имя Хилл приводит издание Axios. Это письмо датировано 9 октября и подписано главой комитета по разведке палаты представителей Адамом Шиффом, главой комитета по надзору и реформам той же палаты Элайджей Каммингсом и председателем комитета по международным отношениям Элиотом Энгелем. Все трое — члены Демократической партии и активные сторонники импичмента Трампа.

«Вкусное направление»

«Комитеты пытаются выяснить масштабы угроз, которым президент Трамп подверг национальную безопасность тем, что склонял Украину к вмешательству в наши выборы 2020 года, не провёл встречу с президентом Украины в Белом доме, удержал помощь на военные нужды, предоставляемую Украине конгрессом для противодействия российской агрессии», — отмечается в обращении.

Помимо появления в конгрессе, от Хилл требуют предоставить и ряд документов. Однако их перечня Axios не приводит. В свою очередь, газета The Hill сообщает, что часть этих документов касается июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, но некоторые датированы аж январём 2017 года.

«Если вы не сможете или откажетесь дать показания или предоставить запрашиваемые документы, в том числе по распоряжению или приказу президента или Белого дома, то это обстоятельство станет доказательством стремления препятствовать расследованию палаты представителей по вопросу импичмента и будет рассматриваться не в пользу президента», — предупредили Хилл главы трёх комитетов конгресса.

Фиона Хилл

© MSC / Kuhlmann

Напомним, что в конце сентября американский конгресс заявил о начале процедуры импичмента Дональда Трампа. Главе государства инкриминируют давление на украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, состоявшегося 25 июля. Тогда Трамп обсуждал с Зеленским расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который сейчас является одним из кандидатов в президенты на выборах 2020 года.

Напомним, сын Джо Байдена Хантер после госпереворота на Украине в 2014-м занял место в совете директоров украинской нефтегазовой компании Burisma. Американские СМИ писали, что Хантер якобы мог быть замешан в коррупционных схемах, но его отец, будучи на тот момент вице-президентом США, помешал украинской прокуратуре расследовать это дело, надавив на Киев. В частности, Джо Байден не скрывал, что добился отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Как отметил в беседе с RT политолог Михаил Синельников-Оришак, попытка демократов получить информацию от Фионы Хилл связана с тем, что в зоне её ответственности находились и Украина, и Россия.

«Демократы планируют выяснить, зная несдержанность Трампа, не ляпнул ли он чего-то, — пояснил в беседе с RT Синельников-Оришак. — А самым вкусным для них направлением является именно Россия».

По словам эксперта, даже если полученных сведений окажется недостаточно для юридического разбирательства в отношении Трампа, их охотно подхватят СМИ, что может негативно сказаться на репутации президента.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин отметил, что Фиона Хилл — известный специалист по российско-американским отношениям и может представить демократам компромат на своего бывшего шефа.

«Фиона Хилл — одна из тех бывших сотрудников Трампа, которые откровенно были не согласны с его политикой. Демократы это прекрасно знают, — отметил в беседе с RT Домрин. — Она может дать какие угодно показания против президента».

Запросы и допросы

Фиона Хилл — не единственный бывший или действующий представитель администрации Трампа, которого нижняя палата конгресса вызвала на допрос в рамках инициированной демократами процедуры импичмента. На прошлой неделе перед конгрессменами уже выступил бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Он предоставил конгрессу информацию, которую законодатели тут же использовали против Трампа.

3 октября Каммингс, Шифф и Энгель распространили письмо членам своих комитетов, в котором отметили, что Волкер предоставил свою переписку с временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором, послом США в ЕС Гордоном Сондландом, адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и помощником Зеленского Андреем Ермаком.

По словам конгрессменов, из полученных документов следовало, что чиновники Госдепартамента были обеспокоены тем, что решение Трампа заморозить предоставление военной помощи Украине и отказ от встречи с президентом Зеленским в Вашингтоне могут быть связаны с попытками заставить Киев «начать политически мотивированные расследования».

В документе также приводились выдержки из переписки Сондланда, Тейлора, Волкера и Ермака, подтверждавшие эти заявления и содержавшие другие любопытные сведения, например о том, что американская сторона якобы собиралась заставить Зеленского сделать заявление по расследованию дела в отношении компании Burisma.

Вслед за обнародованием этой информации последовал вал запросов со стороны конгресса к исполнительной власти на предоставление новых документов. 4 октября палата представителей запросила у Белого дома документы по отношениям с Украиной. Отдельный запрос был направлен вице-президенту Майклу Пенсу.

Конгресс США

© Jim Young/Reuters

7 октября особое требование предоставить документы конгрессмены отправили и в административно-бюджетное управление Белого дома. Оно касалось аспектов заморозки военной помощи Киеву. Аналогичное письмо в тот же день было направлено на имя главы Пентагона Марка Эспера. На следующий день главы комитетов конгресса потребовали явиться для дачи показаний в нижнюю палату конгресса одного из фигурантов переписки Волкера по Украине — Гордона Сондланда.

В списке лиц, которым конгресс направил обращения с требованием предоставить документы или явиться для дачи показаний, также находятся Рудольф Джулиани и американские бизнесмены украинского происхождения Игорь Фруман, Лев Парнас и Семён Кислин.

Проживающие в штате Флорида Парнас и Фруман должны были выступить перед конгрессом 10 и 11 октября соответственно, но отказались являться для дачи показаний. В ответ, как информирует газета Miami Herald, в конгрессе сообщили, что бизнесменов вызовут повесткой. Если они вновь откажутся давать показания, им может угрожать уголовное разбирательство.

Как сообщает The Washington Times, 11 октября конгресс может заслушать показания экс-посла США на Украине Мари Йованович, которую резко раскритиковали в телефонном разговоре 25 июля Трамп и Зеленский.

«Пародия на суд»

В ответ на последний запрос из конгресса Дональд Трамп заявил, что выступает против того, чтобы Сондланд давал показания. Американский президент назвал инициированный конгрессменами процесс «пародией на суд».

I would love to send Ambassador Sondland, a really good man and great American, to testify, but unfortunately he would be testifying before a totally compromised kangaroo court, where Republican’s rights have been taken away, and true facts are not allowed out for the public.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 октября 2019 г.

В тот же день Белый дом направил конгрессменам официальное уведомление, что администрация Трампа отказывается взаимодействовать с конгрессом в рамках начатой законодателями процедуры импичмента.

Гордон Сондланд

© Daniel MIHAILESCU / AFP

В документе подчёркивается, что конгресс ведёт своё расследование, «нарушая принцип фундаментальной справедливости и закреплённое в Конституции требование о соблюдении надлежащей правовой процедуры».

«Вы попираете гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожая служащим исполнительной власти своими заявлениями, что будете добиваться наказания для тех, кто реализует свои основные конституционные права и прерогативы, — утверждается в документе. — Всё это противоречит Конституции, верховенству закона и всем существующим прецедентам. В нашей истории ещё не было примеров, чтобы палата представителей при большинстве той или иной партии вела американский народ по пути, столь же опасному, как тот, которым вы, по-видимому, полны решимости следовать».

Между тем сам Трамп не скупится на критику в адрес своих обвинителей, в первую очередь Адама Шиффа. 7 октября глава Белого дома обвинил его вместе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в измене и призвал инициировать процедуру импичмента против них самих.

....This makes Nervous Nancy every bit as guilty as Liddle’ Adam Schiff for High Crimes and Misdemeanors, and even Treason. I guess that means that they, along with all of those that evilly “Colluded” with them, must all be immediately Impeached! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

Согласно конституции США, подвергнуть конгрессмена или сенатора импичменту невозможно, однако соответствующая палата двумя третями голосов может лишить мандата одного из своих членов.

«Нарушают законодательство»

В среду впервые к импичменту Трампа призвал Джо Байден. Бывший вице-президент, с разбирательства в отношении которого и началась вся эта история, ранее предпочитал отмалчиваться. Однако 9 октября, выступая в Нью-Гэмпшире, он заявил, что Трамп «должен быть подвергнут импичменту, чтобы защитить нашу конституцию, нашу демократию».

Джо Байден

© Mike Segar/Reuters

В тот же день телеканал Fox News опубликовал данные своего опроса об отношении американцев к импичменту. Согласно его результатам, 51% американцев выступают за то, чтобы президента отстранили от должности.

Однако, по словам Александра Домрина, сейчас конгресс пытается провести процедуру импичмента в нарушение основного закона США.

«Демократы в палате представителей нарушают американское законодательство. Чтобы инициировать процедуру импичмента, нужно голосовать всей палатой. Сейчас демократы инициируют процедуру импичмента голосованием в нескольких комитетах. Это совершенно неправомерно, антиконституционно», — считает эксперт.

По его словам, на деле демократы заинтересованы не в том, чтобы реально отправить Трампа в отставку. Их главная задача — «опустить президента ниже плинтуса». А для этого необходим массив информации, компрометирующей президента, который его противники хотят получить в ходе слушаний в своих комитетах.

«В окружении Трампа очень много людей, которые его не любят, — отмечает эксперт. — В конгресс могут вызвать Джона Болтона, а уж он сможет много наговорить про Трампа».

По мнению Домрина, противоборство исполнительной и законодательной власти в США «подрывает доверие к тому, что Америка является цивилизованной страной».

В свою очередь, Михаил Синельников-Оришак отмечает, что определённое противостояние между Белым домом и конгрессом в США существовало всегда, однако сейчас Трамп «объективно слаб по сравнению с предшественниками в противостоянии с конгрессом».