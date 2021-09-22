Пискарев обратился в ГП после призывов из-за рубежа к кибератакам на систему ДЭГ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с зафиксированными во время выборов призывами к кибератакам на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом 22 сентября сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«Сегодня я подписал и направил в Генеральную прокуратуру России обращение по фактам призывов из-за рубежа к организации кибератак на нашу электронную систему голосования, многочисленные и систематические попытки взломать продолжались все три дня голосования», — цитирует его ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что злоумышленникам не удалось помешать волеизъявлению граждан.

«Подстрекатели к этому известны, виновные должны понести заслуженное наказание. У нас в законе, кстати, предусмотрена и административная, и уголовная ответственность», — напомнил Пискарев.

Ранее в этот же день замначальника управления Генеральной прокуратуры (ГП) РФ Алексей Жафяров заявил, что ведомство будет добиваться как административного, так и уголовного наказания для тех, кто распространял недостоверную информацию, призывал к массовым беспорядкам, а также делал вбросы на прошедших выборах в Госдуму. Он добавил, что ГП будет работать с Роскомнадзором для привлечения к ответственности средств массовой информации, которые публикуют недостоверную информацию.

20 сентября Пискарев заявил, что зарубежные неправительственные организации (НПО), включая движение в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ иностранным агентом), массово распространяли недостоверные сведения о выборах в дни голосования.

19 сентября федеральный координатор российской ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков рассказал о применяемых методах и инструментах разоблачения фейковых новостей и медиаконтента в период выборов в Госдуму. Он отметил, что вся информация о выявленных фейках доступна на портале НОМа, причем уже с комментариями экспертов, которые подробно разъясняют их суть.

В тот же день в ЦИК РФ сообщали о массовых кибератаках на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По заверению замглавы комиссии Николая Булаева, системы защиты достаточно успешно справляются с подобным воздействием на ДЭГ и сайт Центризбиркома РФ.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

Среди всех участников электронного голосования в Москве прошел розыгрыш «Миллион призов». Полученные баллы, каждый из которых эквивалентен 1 рублю, можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы. Проголосовавшие в ДЭГ получили SMS с кодом, который необходимо активировать на сайте ag-vmeste.ru. Помимо денежных сертификатов на 10 тыс., 25 тыс. и 100 тыс. рублей были разыграны 100 машин и 21 квартира.