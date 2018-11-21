Пишут письма: как долго может продлиться расследование Мюллера о «вмешательстве» Москвы в выборы

Президент США Дональд Трамп передал ответы на письменные вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведёт расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года. Ранее хозяин Белого дома призывал закрыть дело, называя его политически мотивированным. Эксперты считают, что демократы, получившие большинство в палате представителей, будут использовать все возможные способы, чтобы продлить работу комиссии Мюллера до следующих выборов главы государства.

Президент США Дональд Трамп направил письменные ответы на вопросы о якобы имевшем место российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщили его адвокаты. Это первый случай прямого взаимодействия Трампа со следственной группой спецпрокурора Роберта Мюллера, которая начала работу по этому делу почти два года назад.

«Спецпрокурор получил доступ более чем к 30 свидетелям, 1,4 млн страниц материалов и теперь — к письменным ответам президента на вопросы. Пришло время завершить это расследование», — сказал адвокат Трампа Руди Джулиани.

Телеканал PBS сообщает, что этому событию предшествовали многомесячные переговоры между адвокатами президента США и юристами из команды Мюллера, в ходе которых обсуждалась возможность допроса Трампа.

Письменные ответы были выбраны как компромиссное решение. Если Роберт Мюллер сочтёт их удовлетворительными, возможно, Трампу не придётся лично участвовать в следственных мероприятиях.

Президентский адвокат Джей Секьюлоу заявил, что вопросы и ответы на них не будут преданы огласке, как и сами переговоры с командой Мюллера. Следователи отправили пакет вопросов Трампу ещё несколько месяцев назад. Ответы на них должны помочь установить наличие возможных связей избирательного штаба Трампа с Кремлём, их влияние на исход президентских выборов 2016 года, а также факт попытки воспрепятствовать правосудию путём увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

При этом офис спецпрокурора Мюллера отметил, что, даже если следователи решат не вызывать президента США на допрос по повестке, ему могут быть направлены дополнительные вопросы, касающиеся обвинений в препятствовании правосудию. Трамп утверждает, что Конституция США позволяет ему не давать объяснений следователям по поводу своих исполнительных решений, таких как смена главы ФБР.

Охота за ответами

Руди Джулиани, принимающий участие в работе юридической команды Дональда Трампа, ранее заявлял, что действия команды Мюллера выходят за рамки Конституции и легитимного следственного процесса. По его словам, Белый дом шёл навстречу офису спецпрокурора в «беспрецедентном масштабе».

«Пора подвести это расследование к логическому завершению», — цитирует Джулиани The Washington Post.

Сам Трамп ранее в интервью телеканалу Fox News подчеркнул, что, скорее всего, не будет отвечать на дополнительные вопросы, касающиеся обвинений в препятствовании правосудию.

«Я думаю, мы потратили достаточно времени на эту охоту на ведьм, и единственный ответ, который я могу здесь дать, — это то, что она окончена», — заявил Трамп.

Американский президент неоднократно называл расследование Мюллера «национальным позором», а самого спецпрокурора дискредитированным из-за его связей с уволенным экс-директором ФБР Джеймсом Коми. Агентов бюро, работающих на Мюллера, Трамп именовал «бандой озлобленных демократов».

Нынешний американский лидер — далеко не первый президент США, которому пришлось отвечать на подобные вопросы прокуратуры. Так, в 2004 году Джордж Буш — младший также был вызван на допрос по повестке в деле о раскрытии личностей агентов ЦРУ под прикрытием, а в 1998 году Билл Клинтон был допрошен прокурором Кеннетом Старром в ходе знаменитого скандала с Моникой Левински. Кроме того, Клинтон даже предстал перед коллегией Большого жюри, что в юридической системе США является одной из стадий судебного разбирательства.

Рассекреченные документы

В сентябре 2018 года Трамп поручил офису директора Нацразведки США и Минюсту, включая ФБР, рассекретить и опубликовать документы, касающиеся расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года и связях своей избирательной кампании с Кремлём.

В пакет этих документов вошли материалы, касающиеся деятельности Картера Пейджа и Брюса Ора.

Пейдж был советником Трампа по внешней политике в ходе избирательной кампании. По версии ФБР, в 2016 году он «был объектом нацеленной вербовки со стороны российских властей». Ор в то время занимал пост второго заместителя главы Минюста США и осуществлял связь между ФБР и фирмой Fusion GPS, в которой было составлено досье о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией.

Роберт Мюллер

Reuters

© Aaron P. Bernstein

Составлением документа занимался бывший британский разведчик Кристофер Стил, в тексте содержалась масса неподтверждённых обвинений в адрес Трампа. Документ был опубликован в январе 2017 года на сайте BuzzFeed.

Кроме того, Белый дом распорядился обнародовать переписку (текстовые сообщения) экс-главы ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, а также бывших агентов Питера Стржока и Лизы Пейдж, которые были отстранены от расследования из-за своего предвзятого отношения к Дональду Трампу.

Январский конгресс

Расследование комиссии Мюллера не потеряло своей актуальности для противников Трампа, ведь скоро начнутся заседания конгресса 116-го созыва, где палата представителей контролируется Демократической партией. Такое мнение в беседе с RT выразил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев. Палата представителей может инициировать новые разбирательства, а также начать процедуру импичмента, считает эксперт.

«Они обещали инициировать чуть ли не 50 новых расследований, и все эти комитеты конгресса по разведке, госуправлению и праву имеют надзорные функции. Они очень заинтересованы в том, чтобы работа этой комиссии продолжалась. Мюллеру есть куда обратиться и куда отправить свою информацию», — рассказал Васильев в разговоре с RT.

Трамп это осознаёт и пытается прикрыть работу расследования Мюллера до начала работы конгресса 116-го созыва, отмечает Васильев.

«Какие формы это примет, сказать сложно. Трамп направил свои ответы, а Мюллер в свою очередь заявил, что это заключительный кусок информации, который нужен ему, чтобы завершить расследование. Администрация будет делать всё от неё зависящее, чтобы к январю — началу работы конгресса — закрыть расследование. Удастся ли это сделать или нет, неизвестно», — пояснил Васильев.

При этом новый генеральный прокурор Уитакер, лояльный к Трампу, не стал устраняться от хода расследования, напомнил эксперт.

Инструмент давления

Укрепление демократов в конгрессе США позволит им более активно противостоять осуществлению президентских планов, согласился ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, работа комиссии спецпрокурора Мюллера может затянутся до 2020-х годов.

«Теперь ему придётся договариваться по всем вопросам с демократами, в том числе и по этому вопросу. Главная цель данного предприятия — удержание Трампа в жёстких рамках американской мейнстримной политики. Если он начнёт отклоняться, то сразу же риск найти его связи с Россией возрастает. Это своего рода дисциплинирующий инструмент», — отметил Блохин.

Расследование Мюллера не имеет ограничения по времени, а поэтому может проводиться до конца президентского срока Трампа, пояснил политолог.

«Расследование может быть использовано демократами, которым Мюллер симпатизирует, для попытки продавить свои инициативы и заблокировать реформы Трампа. Это может снизить его рейтинг перед президентскими выборами в 2020 году», — предположил политолог.