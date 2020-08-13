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Писательница Алексиевич, забыв о тайне голосования, обратилась к Лукашенко

13 августа 2020, 11:20  •  43 • Политика
Лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич через СМИ обратилась к президенту республики Александру Лукашенко. По её мнению, победившему на выборах главе государства следовало бы покинуть свой пост. При этом она также призвала нарушить конституционное право граждан на тайное голосование, предложив выставить на всеобщее обозрение протоколы с избирательных участков.
Писательница Светлана Алексиевич, ранее уже отличавшаяся неоднозначными заявлениями, призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко покинуть свой пост.
Несмотря на убедительную победу действующего главы республики, который на выборах получил 80% голосов, она считает, что политику стоит уйти.
В своей речи Алексиевич не обошлась без пафоса, процитировав журналистку Светлану Калинкину: "Уйди красиво!"... Но не выйдет уже, кровь [пролилась]".
По мнению писательницы, победу в выборах одержала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Отметим, что, по официальным данным, Тихановская получила лишь 10% голосов избирателей.
Впрочем, чтобы доказать свою правоту, лауреат Нобелевской премии по литературе предлагает, по сути, нарушить Конституцию, а именно - проигнорировать право на тайное голосование.
Светлана Алексиевич в интервью "Радио Свобода" заявила, что протоколы необходимо разместить на всех избирательных участках, чтобы люди видели, как прошло голосование.

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