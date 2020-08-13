Писательница Алексиевич, забыв о тайне голосования, обратилась к Лукашенко

Писательница Светлана Алексиевич, ранее уже отличавшаяся неоднозначными заявлениями, призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко покинуть свой пост.

Несмотря на убедительную победу действующего главы республики, который на выборах получил 80% голосов, она считает, что политику стоит уйти.

В своей речи Алексиевич не обошлась без пафоса, процитировав журналистку Светлану Калинкину: "Уйди красиво!"... Но не выйдет уже, кровь [пролилась]".

По мнению писательницы, победу в выборах одержала оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Отметим, что, по официальным данным, Тихановская получила лишь 10% голосов избирателей.

Впрочем, чтобы доказать свою правоту, лауреат Нобелевской премии по литературе предлагает, по сути, нарушить Конституцию, а именно - проигнорировать право на тайное голосование.

Светлана Алексиевич в интервью "Радио Свобода" заявила, что протоколы необходимо разместить на всех избирательных участках, чтобы люди видели, как прошло голосование.