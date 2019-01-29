Писатель Шахназаров поставил "американского" эксперта на место фактами о "рэкете" из США

В Сети разош ёлся фрагмент передачи "Кто против" с телеведущим Владимиром Соловьёвым. Там выступал писатель Михаил Шахназаров, который напомнил "американскому эксперту", как Соединенные Штаты обдирают Венесуэлу - "Это даже не рэкет, это бандитизм".

В ходе горячей дискуссии с так называемым американским экспертом Григорием Винниковым, писатель Михаил Шахназаров напомнил, как Соединенные Штаты Америки умудрялись обдирать Венесуэлу.

"Даже в 90-е годы структуры, альтернативные бизнесу, не позволяли себе такого беспредела. По 10% все получали, а тут (в Венесуэле) США умудряются забирать все 100%. Это даже не рэкет, это бандитизм чистой воды", - отмечает Шахназаров.

Григорий Винников пытался что-то сказать и перебить Шахназарова, но стушевался под фактами.