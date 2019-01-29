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Писатель Шахназаров поставил "американского" эксперта на место фактами о "рэкете" из США

29 января 2019, 21:54  •  106 • Политика
В Сети разош ёлся фрагмент передачи "Кто против" с телеведущим Владимиром Соловьёвым. Там выступал писатель Михаил Шахназаров, который напомнил "американскому эксперту", как Соединенные Штаты обдирают Венесуэлу - "Это даже не рэкет, это бандитизм".
В ходе горячей дискуссии с так называемым американским экспертом Григорием Винниковым, писатель Михаил Шахназаров напомнил, как Соединенные Штаты Америки умудрялись обдирать Венесуэлу.
"Даже в 90-е годы структуры, альтернативные бизнесу, не позволяли себе такого беспредела. По 10% все получали, а тут (в Венесуэле) США умудряются забирать все 100%. Это даже не рэкет, это бандитизм чистой воды", - отмечает Шахназаров.
Григорий Винников пытался что-то сказать и перебить Шахназарова, но стушевался под фактами.
Передача "Кто против?" Как штатники обирают Венесуэлу и как включить в себе Джигурду
⁦@VRSoloviev⁩ ⁦@miheevpolitolog⁩ ⁦@imerel1⁩ pic.twitter.com/tCluEBiLLs
— Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) January 29, 2019

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