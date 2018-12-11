«Писатель, публицист и национальный мыслитель»: литературоведы и современники Солженицына — о его роли в истории России

11 декабря исполняется 100 лет со дня рождения российского писателя, публициста, драматурга и общественно-политического деятеля Александра Солженицына. Известность к писателю пришла в 1959 году, когда в «Новом мире» был напечатан его рассказ «Один день Ивана Денисовича». В 1970-м он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Однако на родине судьба Солженицына складывалась непросто. За публикацию на Западе книги «Архипелаг ГУЛАГ» и критику советской власти он в 1974 году был изгнан из страны и вернулся на родину лишь в 1994-м. RT побеседовал с литературными критиками и вдовой писателя. По их мнению, Солженицын сыграл одну из ключевых ролей в истории России второй половины ХХ века, а многие общественно важные вопросы, которые поднимал Александр Исаевич, не решены до сих пор.

Свои первые эссе Александр Солженицын написал ещё будучи старшеклассником. В 1939 году, обучаясь на физико-математическом факультете Ростовского государственного университета, поступил параллельно на заочное отделение факультета литературы Института философии, литературы и истории в Москве. Во время Великой Отечественной войны Солженицын служил в звуковой артиллерийской разведке. Однако в 1945-м за критику властей его отправили в лагеря, а затем в ссылку, где он написал несколько небольших произведений.

«Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведёшь и час, и день, и всю жизнь», — считал Александр Солженицын.

К активной литературной деятельности он вернулся лишь в конце 1950-х. После освобождения и реабилитации писателя в журнале «Новый мир» было опубликовано первое печатное произведение Солженицына — рассказ «Щ-854», вышедший под заголовком «Один день Ивана Денисовича».

Комбат А. Солженицын и командир артиллерийского разведдивизиона Е. Пшеченко. Февраль 1943 года

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«Стараниями редакции «Нового мира» и настойчивостью его редактора Александра Твардовского Александру Солженицыну был обеспечен невероятно успешный литературный дебют. Твардовский и редакция «Нового мира» открыли писателя Солженицына. Если бы этого не произошло, то неизвестно, как сложилась бы его дальнейшая судьба. Публикация в журнале «Одного дня Ивана Денисовича» стала возможной потому, что сложился треугольник: писатель Солженицын, который ещё открыто не демонстрировал своего неприятия социализма, редакция «Нового мира», выступающая за обновлённый, хороший социализм, и Никита Хрущёв, который боролся со сталинизмом. Это была удачная историческая минута», — рассказал в беседе с RT главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский.

Василевский отметил, что сотрудничество Солженицына с «Новым миром» оказалось недолгим — писатель успел опубликовать в журнале всего несколько рассказов, как «треугольник» начал разваливаться: власть стала более консервативной, издание продолжило выступать за демократический социализм, а Александр Солженицын проявил себя как противник коммунизма. Работа в прежнем формате стала невозможной.

«В то же самое время публикация «Одного дня Ивана Денисовича» стала одним из главных успехов Твардовского как главы редакции. Но сотрудничество закончилось, а затем произошла высылка Солженицына из страны. Возобновилось оно только в эпоху перестройки. «Новый мир» опубликовал нобелевскую речь Солженицына, части «Архипелага ГУЛАГ». В дальнейшем связь с «Новым миром» продолжалась практически до самой смерти Александра Исаевича. Именно в этом журнале была опубликована его поздняя проза», — отметил Василевский.

В начале 1960-х творчество Солженицына действительно поддержал 1-й секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, которому писатель импонировал в основном как успешный критик сталинской эпохи. Но уже в 1963 году отношение советского руководства к его творчеству резко ухудшилось. Вскоре после этого, в начале 1964-го, Александр Солженицын познакомился с поэтом и писателем Корнеем Чуковским и нашёл в его лице поддержку. Когда писателя начали преследовать, Чуковский разрешил Солженицыну жить на своей даче.

«Многолетнее деятельное участие в литературной и человеческой судьбе Александра Солженицына принимала семья Чуковских. Корней Иванович Чуковский оказался первым в мире литератором, откликнувшимся на рукопись рассказа «Один день Ивана Денисовича» восторженным очерком «Литературное чудо», а впоследствии, начиная с драматического для Солженицына 1965 года, неоднократно предоставлял будущему лауреату Нобелевской премии по литературе (1970 год) свой защитный подмосковный кров для уединённой работы. Старшая дочь Чуковского, писательница Лидия Корнеевна Чуковская, ярко и гневно откликалась в самиздате и зарубежной прессе на травлю Солженицына в советской печати, начиная с его позорного исключения из Союза писателей», — рассказал в интервью RT научный сотрудник Дома-музея Корнея Чуковского в Переделкине Павел Крючков.

С Корнеем Чуковским в Переделкине

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По словам эксперта, в самое трудное для Александра Исаевича время (осень—зима 1973—1974 годов) Лидия Чуковская, как и её отец, также пригласила Солженицына в Переделкино, где он почти безвыездно жил и работал до своего последнего ареста в феврале 1974 года.



Писателю много помогала внучка Чуковского, Елена Цезаревна Чуковская. «Как бы начальник штаба моего, а верней — весь штаб в одном лице», — говорил о ней Солженицын.

«Люша Чуковская почти пять лет, с конца 1965-го, стояла в самом эпицентре и вихре моей бурной деятельности: эти годы на ней перекрещивались все линии, все связи, вопросы, ответы, передачи — и ещё потом следующие три года до моей высылки немало шло через неё», — вспоминал писатель.

«При первой же возможности Елена Чуковская выступила в отечественной печати со статьёй «Вернуть Солженицыну гражданство СССР», вызвавшей тысячи читательских писем», — рассказал Крючков.

По его словам, после возвращения писателя из изгнания Лидия Корнеевна и Елена Цезаревна Чуковские продолжили творческое и дружеское общение с Солженицыным и его семьёй — как в письмах, так и лично. В Доме-музее Корнея Чуковского хранится походный рабочий стол писателя и подаренные музею книги.

В 1990 году Александр Солженицын был восстановлен в советском гражданстве и награждён государственной премией РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ». В 1994-м он вернулся в Россию, а ещё через три года стал действительным членом Российской академии наук. 3 августа 2008 года Александра Солженицына не стало.

Общий тираж его художественных и публицистических произведений составляет несколько десятков миллионов экземпляров (только манифест «Как обустроить Россию» — 27 млн экз.). В 2006 году был начат выпуск 30-томного собрания сочинений Александра Солженицына. В настоящее время опубликован 21 том.

«Обстановка сложная, но контролируемая»: в НАК подвели итоги борьбы с терроризмом в 2018 году «Далеко не всё, что связано с творчеством и общественно-политической позицией Александра Исаевича, освещено и изучено, ведь не всё ещё даже опубликовано. Я работаю сейчас над подготовкой к изданию ещё девяти томов его собрания сочинений», — рассказала в беседе с RT вдова писателя Наталия Дмитриевна.

По её словам, в целом всё ещё недостаточно научных работ посвящено художественной стороне творчества Александра Солженицына. Общественно-политическим аспектам его деятельности традиционно уделяется гораздо больше внимания.

«Многие общественно важные вопросы из озвученных Александром Исаевичем не решены до сих пор. Взять хотя бы книгу «Россия. Запад. Украина». Им очень давно было сказано то, что мы сейчас видим воочию. Возможно, напоминание об этом сегодня и в будущем кому-то поможет», — отметила Наталия Дмитриевна.

В 1990-м Солженицын стал почётным гражданином города Рязани. Его произведения «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор» и частично «Архипелаг ГУЛАГ» включены в школьную программу. Его имя присвоено школе во Владимирской области, в которой он преподавал сразу после освобождения в 1956 году, буксиру в Магаданском морском торговом порту, самолёту российской авиакомпании «Аэрофлот», в его честь также названа специальная стипендия. Кроме того, писателю в России и за рубежом установлены памятники и памятные знаки. Его имя получили и некоторые топонимы.

Как подчеркнул в разговоре с RT литературовед Павел Басинский, Александр Солженицын является одним из крупнейших писателей и общественных деятелей ХХ века.

«Как бы кто ни оценивал «Архипелаг ГУЛАГ», это великое произведение. Солженицын вбил осиновый кол в саму идею использования рабского труда на принудительных работах. И сегодня, когда кого-то где-то посещают подобные идеи, сразу же вспоминают об «Архипелаге». Написание этого произведения стало историческим водоразделом, напоминающим по значимости отмену крепостного права», — считает Басинский.

«Красное колесо», по мнению критика, стало лучшим произведением об истоках русской революции, у которого нет аналогов.

Писатель Александр Солженицын выступает на пресс-конференции во Владивостоке

РИА Новости

© А. Натрускин

«Солженицын не просто писатель и публицист. Со временем он превратился в национального мыслителя. Три тома его публицистики — это осмысление того, как людям жить в ХХ веке. И для XXI столетия они также актуальны», — полагает Басинский.

Тем не менее эксперт считает абсолютно оправданным тот факт, что сегодня Солженицына оценивают по-разному и зачастую критикуют.