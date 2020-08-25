Писатель Проханов назвал "самую страшную версию" "отравления" Навального

Напомним, ранее немецкие врачи озвучили свою версию с внезапной болезнью Алексея Навального. В частности, медики не исключают того, что оппозиционера "отравили", тем самым поддерживая версию сторонников блогера, но расходясь с российскими коллегами.

Свою точку зрения на события выдал известный писатель и журналист Александр Проханов. Он тоже верит в версию "отравления" Навального.

"В этом нет ничего удивительного, потому что Россия является страной политических убийств ещё с начала 19-го века. Весь век 19-й убивали и весь век 20-й убивали", - отметил писатель.

При этом он назвал "самую страшную версию обывателя", указав на расхождения в версиях: кто именно сделал попытку отравления.

"Важно, кто отравил - вот в чём вопрос", - высказался Проханов, полагая, что блогер "вписывается в череду непрерывных политических убийств" в стране за последние два века.

Писатель полагает, что тут есть множество "интересных версий", но при этом считает, что "ни одна из них не справедлива".

"Есть политические тайны, которые до сих пор не разгаданы. Всё, что лежит на поверхности, всё, что высказывается публикой, - поверхностно, всё это не более чем ширма других, глубинных, закрытых проблем", - высказался Проханов в интервью russia-news.ru.