Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Путину: бастующие предприятия в Белоруссии закрывают
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под ...
Главная / Политика

Писатель Проханов назвал "самую страшную версию" "отравления" Навального

25 августа 2020, 15:50  •  70 • Политика
Известный писатель и журналист Александр Проханов, комментируя предварительные выводы немецких врачей с "отравлением" Алексея Навального, назвал "самую страшную версию обывателя".
Напомним, ранее немецкие врачи озвучили свою версию с внезапной болезнью Алексея Навального. В частности, медики не исключают того, что оппозиционера "отравили", тем самым поддерживая версию сторонников блогера, но расходясь с российскими коллегами.
Свою точку зрения на события выдал известный писатель и журналист Александр Проханов. Он тоже верит в версию "отравления" Навального.
"В этом нет ничего удивительного, потому что Россия является страной политических убийств ещё с начала 19-го века. Весь век 19-й убивали и весь век 20-й убивали", - отметил писатель.
При этом он назвал "самую страшную версию обывателя", указав на расхождения в версиях: кто именно сделал попытку отравления.
"Важно, кто отравил - вот в чём вопрос", - высказался Проханов, полагая, что блогер "вписывается в череду непрерывных политических убийств" в стране за последние два века.
Писатель полагает, что тут есть множество "интересных версий", но при этом считает, что "ни одна из них не справедлива".
"Есть политические тайны, которые до сих пор не разгаданы. Всё, что лежит на поверхности, всё, что высказывается публикой, - поверхностно, всё это не более чем ширма других, глубинных, закрытых проблем", - высказался Проханов в интервью russia-news.ru.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политологов решают свои задачи
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
25 августа 2020, 00:15
"Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями": Шахназаров написал стих о Навальном в Германии
25 августа 2020, 08:30
"Мы ему готовы в этом помочь": Зеленского призывают "пойти на Крым"
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 августа 2020, 00:15
Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильево...
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, чт...
25 августа 2020, 00:15
"Проект по свержению Путина": Как "серые кардиналы" через политол...
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже вы...
25 августа 2020, 00:15
"Скорые едут, реанимобиль, Лёшу везут частями": Шахназаров написал стих о Н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
23 августа 2020, 18:00
Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под обстрелами?"
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
23 августа 2020, 03:20
Лучше сразу "Градами"? Зеленский "научил" Лукашенко мирному решению проблем
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протестующим. Словами
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
22 августа 2020, 20:50
Пощады провокаторам больше не будет: Лукашенко дал прямой приказ военным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.