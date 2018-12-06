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Писатель Прилепин рассказал, как перестал быть военным в Донбассе

06 декабря 2018, 03:54  •  72 • Политика
Писатель Захар Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе. Он рассказал, что ситуация в регионе изменилась и он перестал быть военным, но по-прежнему помогает людям Донбасса через гуманитарный фонд.
Российский писатель Захар Прилепин рассказал, почему отправился воевать в Донбасс и почему вернулся обратно в Россию. По его словам, когда он уезжал, ситуация была совсем иной, сейчас ситуация изменилась, и он перестал быть военным.
Прилепин объяснил, что изначально принял решение отправиться в Донбасс противостоять украинской агрессии, потому что тогда там была «территория свободы, много музыки, много поэзии, много пространства для жеста». Теперь же ситуация изменилась. Сейчас писатель помогает народу Донбасса через гуманитарный фонд и свой батальон, который остался в регионе и куратором которого он по-прежнему остается, сказал Прилепин в интервью словенскому телеканалу RTV4.
Ранее Прилепин получил должность заместителя художественного руководителя по литературной части во МХАТ имени Горького.
Напомним, что Захар Прилепин отправился в Донбасс в декабре 2015 года и работал там советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом. Летом 2018 года Прилепин вернулся в Россию.

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