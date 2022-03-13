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Писатель Пауло Коэльо встал на защиту русских

13 марта 2022, 12:45  •  146 • Политика
Бразильский писатель Пауло Коэльо заступился за русских и назвал спецоперацию на Украине оправданием для русофобии Запада. Об этом писатель написал в своём аккаунте в Twitter.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На фоне этого стали происходить тысячи случаев дискриминации русских в мире. Бразильский писатель Пауло Коэльо заступился за русский народ.
Украинский кризис - это удобная причина для русофобии,
- написал автор в Twitter.
Я был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте и Чернобыле. Исколесил 10 тысяч километров на поезде от Москвы до Владивостока,
- добавил Коэльо.
Писатель призвал перестать давить на русских и не винить обычных людей в том, какая ситуация складывается в мире.

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