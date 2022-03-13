Писатель Пауло Коэльо встал на защиту русских

Бразильский писатель Пауло Коэльо заступился за русских и назвал спецоперацию на Украине оправданием для русофобии Запада. Об этом писатель написал в своём аккаунте в Twitter.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На фоне этого стали происходить тысячи случаев дискриминации русских в мире. Бразильский писатель Пауло Коэльо заступился за русский народ.

Украинский кризис - это удобная причина для русофобии,

- написал автор в Twitter.

Я был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте и Чернобыле. Исколесил 10 тысяч километров на поезде от Москвы до Владивостока,

- добавил Коэльо.

Писатель призвал перестать давить на русских и не винить обычных людей в том, какая ситуация складывается в мире.