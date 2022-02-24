Писатель обличил "патриотов заграницы": "Против нас "Талибан"*? Они будут за него"

Писатель Егор Холмогоров обличил "патриотов заграницы". Речь о представителях так называемой либеральной интеллигенции России, которые выступили против миротворческой операции на Украине: "Против нас "Талибан"*? Они будут за него".

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля призвал граждан России, "не потерявших совесть", выйти и выступить "против войны", напомнила ведущая Царьграда Елена Афонина в спецвыпуске "Первого русского".

Его призыв был услышан многими представителями российского либерального сообщества. Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов со скорбным лицом и на чёрном фоне заявил о трауре и покаялся перед Западом за Москву.

Миротворческую кампанию России осудили и многие звёзды, зарабатывающие в нашей стране. Среди них - например, певец Валерий Меладзе, юморист Максим Галкин, телеведущий Иван Ургант и не только.

Ведущая "Первого русского" задалась вопросом, где были эти люди, когда власти киевского режима осуществляли геноцид мирных жителей Донбасса? На него в прямом эфире постарался ответить писатель, публицист Егор Холмогоров.

По его мнению, призыв Зеленского поддержали, не поддержав при этом ранее признание республик Донбасса, представители всё той же "пятой колонны" или так называемой либеральной творческой интеллигенции:

Они били в спину России всегда. Это "патриоты заграницы", как их в своё время очень хорошо назвали. Они всегда против России. Они всегда патриоты абсолютно любой силы, которая будет против России. Если против нас завтра начнёт воевать "Талибан"*, они будут за него.

*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена