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Писатель Николай Стариков: Грудинин - не альтернатива Путину

31 декабря 2017, 03:24  •  451 • В России

КОГДА ИГИЛОВЦЫ ПОЯВЯТСЯ У НАШЕГО ПОРОГА?

- Мы победили в Сирии — насколько сложно будет эту победу удержать? И те, кого там не добили - они же все поползут в Европу — бить, поджигать, насиловать и убивать.

- Если террористы, пришедшие в Европу с миллионами беженцев, начнут заниматься неприглядными делами — а это очень вероятно — пусть этим озаботятся западные спецслужбы. Будет у наших спецслужб соответствующая информация — надо делиться, чтобы предотвратить гибель людей.

- Но те, кого не добили в Сирии, уже появляются в Средней Азии и на Кавказе, а значит, стоит их ждать и у нас?

- Вот это уже другое дело. Чтобы минимизировать эти угрозы, от террористов надо освобождать и Ирак. В 2018-м мы здесь столкнемся с противодействием США. Штаты не хотят распространения влияния Ирана и России на Ирак и будут этому препятствовать всячески. Освобождение Ирака очень желательно, но нам это вряд ли позволят. А сам Ирак самостоятельно это вряд ли сделает. Никуда не денется курдская проблема. Плюс новый вброс, сделанный США в регионе — признание Иерусалима столицей Израиля — еще аукнется.

Нашей задачей останется продолжать помощь Башару Асаду расширить свое влияние до полного контроля границ Сирии. И ему тоже предстоит решать проблемы в курдских регионах. И все-таки надо будет помогать Ираку стать наконец независимым государством. Ну и возможно как то точечно расширять свое влияние. Не исключено, что в Ливии. Наше нахождение в регионе — одна из возможностей влиять на нефтяные цены.

- Так ждать активизацию террористов в Росиии в Год собаки?

- Они, конечно, появятся и у нас . Слава богу, большинство террористов наши спецслужбы отлавливают.

Терроризм - это инструмент, террористы не сами выбирают цели. Для одних это может быть бизнес. Для других - слепое следование идее. А вообще они были и останутся инструментом западной политики. Террористы очевидно отправятся в Афганистан и в страны Средней Азии. С задачей взорвать этот регион. С дальнейшим прицелом на Россию. И направлением сюда миграционных потоков. Плюс тревожить подбрюшье Китая.

ТАК НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?

- Москва и Анкара не рассорятся вновь и будут ли действовать консолидирована в важных для нас международных вопросах?

- Во многом это зависит от того, что турецкому лидеру предложат США. Эрдоган, конечно, на США обиделся, когда они его чуть не убили во время попытки переворота — руками путчистов. Но президент этой страны все-таки политик и эмоции отодвинет на задний план. И главным его вопросом будет: а что я получу?

Американская база Инджирлик никуда не делась. И Турция никуда из НАТО не ушла и не уйдет. А жесткая риторика в отношении Европы останется жесткой риторикой. Исторических причин испытывать любовь к России у Эрдогана нет. А текущие экономические есть и будут. Мы им туристов, АЭС и газ - они нам помидоры. Но мы же не знаем уровень текущего экономического сотрудничества Турции и США?!

- Но мы ближе ему географически!

- Да, но это нет главное. Вот сидит Эрдоган и думает: а ради чего? Зачем ему на рожон переть — еще один государственный преворот спровоцировать? Да, Турция декларирует, что она с нами, а потом на Генассамблее ООН голосует за украинскую резолюцию по Крыму. Но мы должны давать повод лидерам изменить повестку отношений с нами. Это только в нашей стране Горбачев может стать прогерманским или Ельцин прояпонским — а у них таких лидеров не пускают во власть. Они никогда не будут действовать в ущерб своим интересам, если мы не предложим что-то, что перекроет этот ущерб.

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СКОЛЬКО ФАМИЛИЙ БУДЕТ В БЮЛЛЕТЕНЕ В МАРТЕ-2018

- Люди, которые сейчас идут кандидатами в президенты, такие как Грудинин и Собчак — сильно изменили ситуацию, которая сложится к марту 2018-го?

- В бюллетенях, которые мы увидим 18 марта 2018 года, будет пять-шесть, максимум, семь фамилий. А из десятков желающих, проявивших себя к концу года, у большинства даже документы-заявки не будут зарегистрированы! Они не пройдут процедуры, не соберут подписи. Да большинство и не собираются никуда проходить — они делают лишь громкие заявления. Исключительно ради самопиара.

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- Это превращает выборы в фарс?

- Это превращает их в балаган. Это принижает главные выборы страны. И что характерно, это произошло именно в этом цикле… В 2012-м ЦИКу даже отсеивать не надо было всевозможных клоунов. Они понимали, что на выборы президента идти не должны. А сейчас такие персонажи, наоборот, поняли, что они как раз должны «идти в президенты». Партии, находящиеся в Думе должны быть столпами нашей политической системы. Должны думать не о своем политическом маневрировании, а о благополучии государства. Искать в составе своих политических структур свежие лица, новых людей, которые станут государственниками. Они же все борются за голоса избирателей, чтобы — пусть с разными оттенками — но вести страну вперед. А мы что видим?

- Ну как что — вот КП РФ вместо Зюганова выдвинула Павла Грудинина. Вот вам и свежее лицо, и государственник…

- О ситуации, сложившейся в крупнейшей партии «системной оппозиции» - КП РФ. Тут я задал бы несколько вопросов. За сколько времени лидеры партий знали о том, что в марте 2018-го будут президентские выборы? Неужели только вчера услышали? Ответ — лет за шесть. Другой вопрос — когда должны были начать искать достойного кандидата в своих рядах? Ну, если не за шесть - то хотя бы за три года, разве нет? То есть КП РФ в своем коллективе должна была загодя проводить смотрины, проводить праймериз. Для того, чтобы определить кандидата, который поведет партию вперед. Но КП РФ в декабре 2017-го заявляет «неожиданного» кандидата от всего фронта левых сил. Вопрос, когда они в реальности этим занялись? Решение было принято накануне съезда. Грудинин в числе еще нескольких человек прошли через процедуру интернет-голосования, что мне кажется несколько сомнительным. Вы хотите дать понять, что Зюганов больше не хочет проигрывать выборы? Или что в руководстве КП РФ нет того, на кого можно сделать ставку — и приходится делать ее на беспартийного Грудинина?

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- И почему же они себя так повели?

- Они все сидели ровно на одном месте и ждали, пока Путин примет решение — идти или не идти.

- А разве были варианты?

- Ну... слухи разные ходили. Но лично у меня не было сомнений. И вот посмотрели Зюганов с Мироновым, что в выборах участвует некая дама с фамилией на букву «С». И они поняли, что если она будет зарегистрирована — а в этом никто не сомневался - и они в марте наберут голосов меньше, чем она, то для них это - политическая смерть. Миронов считал это настолько вероятным, что не стал выдвигаться. А Зюганов выдвинул вперед Грудинина. Вот в чем истинная причина произошедшего. И тут у меня возникает еще вопрос: вы когда собираетесь выращивать нового политика, который поведет нас дальше в условиях постоянного давления извне? Как собираетесь с Западом бороться? Через теле-шоу и посты в фейсбуке? Нужен не просто умный, начитанный, хорошо говорящий лидер — он должен понимать всю эту большую игру. Откуда же мы возьмем нового самородка, пока все занимаются политиканством? С Путиным нам просто повезло. Его Ельцин выбрал — и ошибся, с точки зрения Запада.

- Вы говорили, что избиратель увидит в марте в бюллетенях 5-6 фамилий — это Путин, Жириновский, Грудинин, Собчак и… Кто еще?

- А что вы так уверенно Собчак в этот список записали? Представьте ситуацию, чтобы Буш или Клинтон подрабатывали на корпоративах, посколько на избирательную компанию денег не хватает...

- Да не выступает она уже на корпоративах!

- Да, сейчас наступила на горло собственному кошельку. Но те, кто не может управлять страной — даже баллотироваться не должны!

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ПУТИНУ?

- Собчак — не альтернатива. А Грудинин — реальная альтернатива Путину?

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- Повторюсь, я очень хочу, чтобы на выборах появлялись новые лица. Которые станут государственными деятелями с большой буквы. Политическая окраска их не важна. Важно, чтобы они одинаково любили Россию и ни квадратного метра ее не собирались никому отдавать. Есть ли альтернатива Путину? Я считаю, что сегодня ее нет. Сегодня нагрузка президента такой страны как Россия - в основном внешнеполитическая. А она у нас сильно влияет на внутреннюю. И здесь его задача найти сильного экономиста, который с целой командой будет страну поднимать. Ему не надо разбираться в многообразии экономических теорий — должен быть здравый смысл. Грудинин, при всем к нему уважении, не является сейчас альтернативой Путину. Но на его примере есть возможность обкатать новую фигуру из которой вполне возможно появится министр экономики. Если он справится. Мы же мало о нем знаем. Те, кто не хочет голосовать за Собчак с Навальным, но при этом не согласен с происходящим в стране — она прежде голосовали за Жириновского. И для страны это было... никак. Так давайте стремится к системе, когда мы будем голосовать не против, а за — конкретную программу действий.

БЛИЦ

- На Олимпиаду мы поедем — и будем там успешны?

- А тут слово «мы» уже не применимо, под белым-то флагом. Команды России нет там. И считать наши медали как командные не будут.

- Чемпионат мира по футболу мы не провалим?

- Нас попытаются поставить в сложное положение, как нас пытались поставить в сложное положение с олимпиадой...

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