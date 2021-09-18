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Писатель и политтехнолог заявили о казусе голосования: "Привычка и лень"

18 сентября 2021, 17:35  •  83 • Политика
Известный писатель Сергей Минаев и журналист, политтехнолог Антон Красовский высказались об электронном голосовании в Москве. Оба фактически сошлись на том, что онлайн-голосованием воспользуются те, кому лень идти на избирательный участок, а также "новички", которые привыкли к столичным электронным сервисам.
Напомним, москвичи могут в этом году проголосовать онлайн на выборах в Государственную думу. Мэр столицы Сергей Собянин даже особо обратил внимание на то, что до сих пор электронное голосование в Москве применялось только на региональных выборах в порядке эксперимента, а теперь, впервые, и на федеральных выборах.
Удобство онлайн-голосования уже оценили более 1,3 миллиона москвичей. Воспользовался таким способом отдать свой голос на выборах депутатов Госдумы и сам Собянин, и президент России Владимир Путин, который сейчас находится в вынужденной самоизоляции из-за большого числа заболевших коронавирусом в его окружении. Дистанционно проголосовал и премьер-министр Михаил Мишустин.
Функционал электронного голосования оценили все, кто им воспользовался: всего несколько секунд можно потратить на то, чтобы сделать выбор. Причём в любом месте, хоть дома, хоть на работе, хоть вообще находясь за пределами столицы. Быстро, надёжно, удобно.
Однако тема электронного голосования получила неожиданный поворот в соцсетях. Бизнесмен, писатель, теле- и радиоведущий Сергей Минаев в своём авторском Telegram-канале считает, что электронный электорат, во-первых, составят "очевидно убоявшиеся ковида", а во-вторых - "новые избиратели, никогда не ходившие на участки, но привыкшие к московским электронным сервисам, для которых электронное голосование стало логичным продолжением их цифровых привычек". Например, те, кто предпочитают онлайн заказать доставку, вызвать такси, получить справку в "Моих документах", лайкнуть чей-то пост в соцсетях. Электронное голосование стало бы логичным продолжением этой цепочки электронных услуг.
Общественный деятель, журналист, публицист и политтехнолог Антон Красовский в Telegram-канале "Гей на передержке" тоже обратил внимание на тот же казус электронного голосования.
"Казалось бы: вот она, аудитория, которая точно должна быть против. Приверженцы новых технологий, плагины там в айфонах и прочая креативная сгущёночка, - высказался журналист. - А - нет. Я всегда это говорил, и вот - доказательство. Реальный избиратель просто не доходит до участков. Ему лень".
А тут, продолжает Красовский, избирателям "просто дали возможность никуда не ходить, потратить 17 секунд и - вот". И "ничего чудесного" журналист в этом не видит, предложив посмотреть, например, на тех пенсионерок, которые ездят в электричке и которые будут "в смартфоне лайкать Бузову в инсте".
"Мир взрослых ответственных людей цифровизировался и огаджетился, в конце концов, дети с этим родились, но мы-то в этом тоже живём 20 лет, - пояснил свою мысль политтехнолог. - Так что, конечно, чем больше будет электронное голосование продвигаться, тем обширней будет поддержка власти. А знаете почему? А потому что власть люди реально поддерживают. Вот и все дела".

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