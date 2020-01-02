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Писала Санта-Клаусу, а прочитали русские: Пенсионеры с Северного Кавказа осуществили мечту девочки из Австрии
02 января 2020, 19:09 • 111 • В мире
Жители Карачаево-Черкесии с помощью волонтёров исполнили рождественскую мечту девочки из Австрии. Девятилетняя София написала письмо Санта-Клаусу, привязала его к шарику и вместе с другими детьми запустила его в небо. Послание пролетело более двух тысяч километров и приземлилось на Северном Кавказе, где его нашёл пожилой местный житель. Мужчина и его друг при помощи волонтёров расшифровали письмо, после чего просьбы маленькой Софии были исполнены.
Для осуществления рождественского чуда жителям Карачаево-Черкесии Амину Аджиеву и Ахмату Коркмазову понадобилось семь дней.
Всё началось с того, что девятилетняя София Мергель из австрийского города Зальцбурга вместе с другими сверстниками написала письмо Санта-Клаусу, после чего дети привязали свои послания к воздушным шарикам и запустили их в небо. Эту акцию ежегодно проводит для школьников музей городка Обенсдорфа.
София попросила у Санта-Клауса нарядное платье, домик для куклы Эльзы и скутер, а также пожелала "счастья и любви в семьях". Как после она рассказала радиостанции Salzburg, её шарик сначала запутался в ветках дерева, а затем взлетел выше всех.
Это кажется невероятным, но письмо пролетело 2300 километров и через трое суток приземлилось на Северном Кавказе. Там на своём участке его обнаружил житель села Красный Восток Амин Аджиев.
Он не смог разобрать почерк юной Софии и обратился за помощью к своему другу, бывшему пилоту гражданской авиации Ахмату Коркмазову, который сфотографировал послание и опубликовал его в Facebook.
Письмо заметили координаторы спасательного отряда "Ангел" Елена Горячева и Владимир Зеленцов, они переслали сообщение в столицу Норвегии Осло, и там смогли расшифровать детский почерк.
После этого журналисты нашли девятилетнюю Софию и её семью - это младший брат Дэвид, папа Стефан и мама Сабина. История стала известна не только в Австрии, но и по всему миру. Волонтёры из разных стран собрали для семьи Мергель подарки, в ответ родители ребёнка поблагодарили всех, кто участвовал в акции и пригласили их в гости.
"То, что произошло, - просто рождественское чудо", - сказала мама девочки Сабина Мергель.
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