Писала Санта-Клаусу, а прочитали русские: Пенсионеры с Северного Кавказа осуществили мечту девочки из Австрии

Для осуществления рождественского чуда жителям Карачаево-Черкесии Амину Аджиеву и Ахмату Коркмазову понадобилось семь дней.

Всё началось с того, что девятилетняя София Мергель из австрийского города Зальцбурга вместе с другими сверстниками написала письмо Санта-Клаусу, после чего дети привязали свои послания к воздушным шарикам и запустили их в небо. Эту акцию ежегодно проводит для школьников музей городка Обенсдорфа.

София попросила у Санта-Клауса нарядное платье, домик для куклы Эльзы и скутер, а также пожелала "счастья и любви в семьях". Как после она рассказала радиостанции Salzburg, её шарик сначала запутался в ветках дерева, а затем взлетел выше всех.

Это кажется невероятным, но письмо пролетело 2300 километров и через трое суток приземлилось на Северном Кавказе. Там на своём участке его обнаружил житель села Красный Восток Амин Аджиев.

Он не смог разобрать почерк юной Софии и обратился за помощью к своему другу, бывшему пилоту гражданской авиации Ахмату Коркмазову, который сфотографировал послание и опубликовал его в Facebook.

Письмо заметили координаторы спасательного отряда "Ангел" Елена Горячева и Владимир Зеленцов, они переслали сообщение в столицу Норвегии Осло, и там смогли расшифровать детский почерк.

После этого журналисты нашли девятилетнюю Софию и её семью - это младший брат Дэвид, папа Стефан и мама Сабина. История стала известна не только в Австрии, но и по всему миру. Волонтёры из разных стран собрали для семьи Мергель подарки, в ответ родители ребёнка поблагодарили всех, кто участвовал в акции и пригласили их в гости.

"То, что произошло, - просто рождественское чудо", - сказала мама девочки Сабина Мергель.