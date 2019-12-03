Пирог за спасение президента

Вишневым пирогом были премированы пилоты самолета Владимира Путина за посадку в Бишкеке, совершенную в сложных условиях. Президентский Ил-96, прибыв в столицу Киргизии, где проходил саммит ОДКБ, был вынужден приземляться в сильном тумане.

- Погода менялась буквально каждые 10–15 минут, - рассказал журналистам командир экипажа. - Но мы были готовы к такой ситуации. Запас топлива позволял подождать в зоне ожидания и уйти на запасной аэропорт в Алма-Ате.

Но ждать пришлось недолго, уже через четверть часа пилоты приняли решение садиться в Бишкеке.

- В зоне ожидания полет продлился недолго, всего 10–12 минут мы потеряли, и, на наше счастье, диспетчер дал видимость 350, что соответствовало минимуму аэродрома. А в процессе снижения видимость вообще улучшилась до 500, - рассказал летчик. - Посадка прошла без всякого риска для пассажира.

Несмотря на то, что сами себя пилоты героями не считают, награда их нашла.

- У нас родилась традиция, - написала в соцсетях пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова. - Всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу дарить в качестве благодарности и особой признательности - вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера. За то, что в сложных погодных условиях, когда другие авиалайнеры сдавались и уходили на запасной аэродром, ребята из СЛО "Россия" ювелирно посадили борт №1. Произошедшее с президентским самолетом со стороны выглядело обыденно, и в этом заслуга и настоящее мастерство экипажа.