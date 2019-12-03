Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
За спасение президента - пирог: Посадивших самолёт Путина в туман наградили вишн...
Владимир Соловьев: Зеленскому, чтобы не позориться, перед встречей «нормандской ...
"Пальцем в небо": В Минобороны ткнули NYT в изъян статьи об авиаударе ...
Превратились в "гадких утят": Американский флот накрыла "плавучая...
Главная / В России

Пирог за спасение президента

03 декабря 2019, 15:54  •  121 • В России

Вишневым пирогом были премированы пилоты самолета Владимира Путина за посадку в Бишкеке, совершенную в сложных условиях. Президентский Ил-96, прибыв в столицу Киргизии, где проходил саммит ОДКБ, был вынужден приземляться в сильном тумане.

- Погода менялась буквально каждые 10–15 минут, - рассказал журналистам командир экипажа. - Но мы были готовы к такой ситуации. Запас топлива позволял подождать в зоне ожидания и уйти на запасной аэропорт в Алма-Ате.

Но ждать пришлось недолго, уже через четверть часа пилоты приняли решение садиться в Бишкеке.

- В зоне ожидания полет продлился недолго, всего 10–12 минут мы потеряли, и, на наше счастье, диспетчер дал видимость 350, что соответствовало минимуму аэродрома. А в процессе снижения видимость вообще улучшилась до 500, - рассказал летчик. - Посадка прошла без всякого риска для пассажира.

Несмотря на то, что сами себя пилоты героями не считают, награда их нашла.

- У нас родилась традиция, - написала в соцсетях пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова. - Всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу дарить в качестве благодарности и особой признательности - вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера. За то, что в сложных погодных условиях, когда другие авиалайнеры сдавались и уходили на запасной аэродром, ребята из СЛО "Россия" ювелирно посадили борт №1. Произошедшее с президентским самолетом со стороны выглядело обыденно, и в этом заслуга и настоящее мастерство экипажа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
02 декабря 2019, 18:39
«Качественно новый уровень»: Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири» в Китай
02 декабря 2019, 20:24
Медведев пообещал, что дороги в России станут качественнее
03 декабря 2019, 15:54
Пирог за спасение президента
03 декабря 2019, 15:54
Есть ли у политиков моральное право выбирать Родину
03 декабря 2019, 15:54
Путин и Лукашенко обсудят будущее Союзного государства
02 декабря 2019, 20:24
США Зеленскому не помогут: Эксперты оценили шансы Киева получить помощь Запада в возвращении Крыма
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2019, 01:24
Голландия поставила ультиматум России за "ценного свидетеля" по крушению MH...
03 декабря 2019, 01:24
"Ребята, так не должно быть": Путин поставил жёсткое условие военным - Бара...
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа...
03 декабря 2019, 11:09
"Зачем они подняли тему": Горбачёв обиделся на журналистов США, раскопавших...
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2019, 18:39
"Вот что С-400 делает!": Турция рискнула поставить ультиматум НАТО
27 ноября 2019, 08:54
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майдане власть вышла бы сама на себя" - СМИ Украины
28 ноября 2019, 07:39
Удар в сердце майдана
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в два счёта "раскусили"
01 декабря 2019, 00:39
"Растлил страну": Украинский миллионер рассказал, что может привести Незалежную к гибели
02 декабря 2019, 09:09
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский суд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.