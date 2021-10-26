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Пираты обратились в бегство, увидев русских моряков возле берегов Африки
26 октября 2021, 04:10 • 180 • В мире
25 октября экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" отбил нападение пиратов на гражданское судно в Гвинейском заливе Атлантического океана. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Русские моряки с "Вице-адмирала Кулакова" поспешили на помощь панамскому грузовому судну "Люция", получив с того сигналы бедствия. Корабль следовал из Того в Камерун и неожиданно был атакован вооружёнными пиратами. Действуя по инструкции, экипаж сухогруза укрылся от опасности в машинном отделении.
С отечественного корабля в воздух поднялся вертолёт Ка-27ПС с морскими пехотинцами. Увидев русский вертолёт, пираты бежали с захваченного судна и поспешили к берегу.
На гражданское судно отправилась антитеррористический отряд, который освободил экипаж из временного заточения и досмотрел атакованный пиратами сухогруз.
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