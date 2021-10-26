Пираты обратились в бегство, увидев русских моряков возле берегов Африки

25 октября экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" отбил нападение пиратов на гражданское судно в Гвинейском заливе Атлантического океана. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Русские моряки с "Вице-адмирала Кулакова" поспешили на помощь панамскому грузовому судну "Люция", получив с того сигналы бедствия. Корабль следовал из Того в Камерун и неожиданно был атакован вооружёнными пиратами. Действуя по инструкции, экипаж сухогруза укрылся от опасности в машинном отделении.

С отечественного корабля в воздух поднялся вертолёт Ка-27ПС с морскими пехотинцами. Увидев русский вертолёт, пираты бежали с захваченного судна и поспешили к берегу.

На гражданское судно отправилась антитеррористический отряд, который освободил экипаж из временного заточения и досмотрел атакованный пиратами сухогруз.