Пираты Азовского моря: военное положение или смерть

• 259 • Украина

Керченский пролив ещё в 2003 году мог стать местом, где завершилось бы существование недоразумения под названием «Украина». Если что, то «недоразумением» я не ругаюсь, а всего лишь ненавязчиво указываю на тот факт, что, в отличие от абсолютного большинства европейских государств, Украина не имеет в названии указания на государственность — она не «республика» и не «королевство», а просто «Украина».

Но как бы там ни было, в 2003 ничего завершилось. Да и происходило всё сумбурно, бестолково, с обеих сторон, откровенно говоря, и заглохло вполне закономерно.

В этот раз Керченский пролив был избран Киевом сознательно. Я, конечно, не знаю, какой конкретно вариант реакции России предусматривали (на что, так сказать, надеялись) киевские «стратеги». Может, предполагали, что Россия немедленно всем своим флотом бросится подавлять страшные украинские корабли (они, простите, и правда страшные, такие корыта), и тогда мир ахнет под впечатлением от российской агрессивности, и устыдится своих полумер, и…

Может, рассчитывали, что никто не обратит внимания на то, что «путешествие» военных кораблей в Керченский пролив, независимо от того, признан российский статус Крыма или нет, подразумевает обязательное согласование с российскими пограничниками; а даже если обратит и вспомнит о Конвенции ООН, то не поверят, что украинская сторона не подала вовремя запрос на прохождение кораблей, и сосредоточатся опять же на «российской агрессии», и…

А, может, ничего не предполагали, просто по обычной киевской привычке решили: давайте-ка мы полезем, а там, как бы ни было, повод для спектакля уже будет. Вы не удивляйтесь, это и правда привычный для подавляющего большинства нынешних украинских руководителей образ, простите, мыслей. Отправить буквально медведю под тяжёлую лапу корабли с экипажами, потом ещё и «на подмогу» добавить — и всё в расчёте на «авось». Ну, кто скажет после этого, что украинцы — не русские?

Ёрничаю, конечно. Как Порошенко, так и прочая киевская братия — Турчинов, Аваков, Полторак и прочие — люди без совести, а, значит, без национальности и без родины. Они — обычная мелкая шпана, просто в международном масштабе. И вся их «логика» — это логика шпаны, сявок.

И, конечно, керченский инцидент — это провокация, вне всяких сомнений. Заранее подготовленная, о чём говорит, как минимум, слаженный залп сотен твиттер-аккаунтов хэштегом «остановим_российскую_агрессию». Только это провокация соответствующего для сявок и шпаны уровня. Отсюда и такая безнадёжно глупая организация, отсюда эти совсем уж комичные метания с «подмогой», отсюда невнятность действий.

Отсюда — максимально сдержанная реакция ЕС и НАТО, призвавших обе (!) стороны сдерживать эскалацию. И отсюда — ошибка многих и многих комментаторов и аналитиков. Вот, например, Александр Дюков написал: это «провокация для международного потребителя в самом что ни на есть классическом виде». Не согласен. Вид, может, и классический (о прихрамывающем исполнении уже написал), однако потребитель отнюдь не международный, а как раз внутренний.

Потому что единственное, ради чего разыгрывалась вся клоунада в проливе, ради чего с той же лёгкостью, как и в 2014 году, гнали на убой экипажи украинских плавучих посудин, — это цель внутриукраинская. И цель эта — то самое военное положение, которое незамедлительно предложил принять СНБО, «поддержал» президент и скорее всего «поддержит» и Верховная Рада. Уж в закрытом-то режиме отчего бы и не поддержать? Никаких других целей не было и нет. Война с Россией? Даже не смешно.

Почему раньше тогда не ввели? Получается, «аннексия» Крыма, «оккупация» Донбасса, все эти «боевые буряты» и «конно-лазерные войска», о которых твердят киевские пропагандисты, — это недостаточный повод для объявления военного положения, а в меру шумное задержание условно боевых посудин — достаточный. Получается, весь инцидент в Керченском проливе — это настолько страшный апокалипсис, что можно забыть о продолжающейся четыре года «войне» с Россией. Нет, конечно, всё не так. Страшный апокалипсис — это совсем другое.

Это надвигающиеся выборы, на который Порошенко ну никак не проходил во второй тур, а даже если бы и «проходил», то — «Йуля! Йуля!». Это всё чаще вспыхивающие всё более масштабные бунты, вроде того, который учинили в пограничных западных областях «евробляхеры». Это поднимающие головы политические конкуренты, наконец. Всего этого Порошенко очень боится. И со всем этим военное положение позволяет справиться. Есть военное положение — нет выборов, нет массовых протестов, нет оппозиционных СМИ.

Можно не отдавать внешние долги, а также запускать руки (посредством военных администраций) в местные бюджеты — уже не по локоть, как раньше, а по самые плечи. А потом можно будет «ужать» военное положение до отдельных областей (понятно каких) и, выключив тамошних неблагонадёжных обитателей из электорального процесса, тогда уже и выборы провести «как надо».

Правильно ли, с учётом всего сказанного, поступили наши пограничники? Ведь очевидно было, что — провокация. Подыграли, получается? Надо было «сдерживать эскалацию»? Я вам так скажу. Погибших нет — значит, поступили, как минимум, профессионально. Пограничники выполнили свой долг ровно так, как и обязаны были это сделать. На «отлично» сработали. Просто эту проблему можно было решить раньше, года четыре назад. Можно и нужно было сделать так чтобы вся эта ситуация, в которой пограничникам пришлось работать на «отлично», попросту не возникла.

А сегодня простое задержание кораблей-провокаторов — это бесконечно далёкая от необходимой мера. Минимально адекватной мерой был бы полный спектр наказания для Украины, начиная с санкций и заканчивая полной блокировкой Азовского моря. Но, к сожалению, выходит, что РФ сегодня действует вместе с Украиной в этаком противоречивом, если не диалектическом, тандеме. Что, безусловно, крайне прискорбно. Впрочем, лично я по-прежнему надеюсь, что эта ситуация будет меняться.

Константин Долгов

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