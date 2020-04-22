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Пираты атаковали судно с русскими моряками - посольство

22 апреля 2020, 05:10  •  27 • В мире
Пираты напали на судно в Гвинейском заливе недалеко от берегов Бенина. Моряки были взяты в плен. По данным дипмиссии, в заложниках оказались русские.
С понедельника, 20 апреля, сотрудники дипломатической миссии проверяли информацию о том, что русские моряки могли оказаться в плену у пиратов. Такие данные появились накануне. Стало известно о возможном захвате корабля в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
Посольство России приступило к проверке данных. К 21 апреля подтвердилось, что на судне в момент атаки пиратов находились русские моряки. Всего в заложниках у преступников оказались восемь человек. Стало известно, что трое из них русские.
Сотрудники посольства стараются помочь им.
Напомним, ранее появилась информация, что в 2019 году в Гвинейском заливе значительно вырос уровень пиратства. Теперь акватория считается наиболее опасным местом в мире, сообщает Международное морское бюро о пиратстве BIM. В 2018 году таких инцидентов было 78, хотя число похищений моряков у побережья Западной Африки в то время выросло на 50 процентов.
Если раньше пираты нападали на корабли и грабили поставки нефти, которую впоследствии продавали на чёрном рынке, то после падения стоимости нефти на международном рынке пиратская схема радикально изменилась. Сейчас пиратам стало невыгодно захватывать корабли для нелегальной перепродажи нефти, поэтому они промышляют похищением экипажа, требуя за него выкуп.

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