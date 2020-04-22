Пираты атаковали судно с русскими моряками - посольство

С понедельника, 20 апреля, сотрудники дипломатической миссии проверяли информацию о том, что русские моряки могли оказаться в плену у пиратов. Такие данные появились накануне. Стало известно о возможном захвате корабля в Гвинейском заливе у берегов Бенина.

Посольство России приступило к проверке данных. К 21 апреля подтвердилось, что на судне в момент атаки пиратов находились русские моряки. Всего в заложниках у преступников оказались восемь человек. Стало известно, что трое из них русские.

Сотрудники посольства стараются помочь им.

Напомним, ранее появилась информация, что в 2019 году в Гвинейском заливе значительно вырос уровень пиратства. Теперь акватория считается наиболее опасным местом в мире, сообщает Международное морское бюро о пиратстве BIM. В 2018 году таких инцидентов было 78, хотя число похищений моряков у побережья Западной Африки в то время выросло на 50 процентов.